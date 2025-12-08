Η Δούκισσα Νομικού αποκαλύπτει τη μυστική οικογενειακή συνταγή για μελομακάρονα

Λίγο πριν κορυφωθεί το εορταστικό κλίμα, η Δούκισσα Νομικού μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους μια από τις πιο αγαπημένες της οικογενειακές παραδόσεις: τη συνταγή της γιαγιάς της για μελομακάρονα, την οποία – όπως λέει – φτιάχνει κάθε χρόνο χωρίς δεύτερη σκέψη, επειδή «είναι παραδοσιακή και πάντα πετυχαίνει».
Σε νέο βίντεο που ανέβασε στα social media, η παρουσιάστρια εμφανίζεται στην κουζίνα της έτοιμη να δημιουργήσει το απόλυτο χριστουγεννιάτικο γλυκό, γράφοντας χαρακτηριστικά:
«Τα πιο νόστιμα μελομακάρονα – της γιαγιάς μου. Σας αφήνω τη συνταγή και περιμένω τις εντυπώσεις σας όταν τα φτιάξετε».
Τα υλικά του σιροπιού
• 500 γρ. νερό
• 400 γρ. ζάχαρη
• 2 ξυλάκια κανέλας
• 3 γαρίφαλα
• 1 πορτοκάλι κομμένο στη μέση
• 150 γρ. μέλι
Τα υλικά για τα μελομακάρονα
• 400 γρ. χυμός πορτοκάλι
• 400 γρ. σπορέλαιο
• 180 γρ. ελαιόλαδο
• 50 γρ. ζάχαρη άχνη
• ½ κ.γ. γαρύφαλλο τριμμένο
• 3 κ.γ. κανέλα
• 1 κ.γ. μαγειρική σόδα
• Ξύσμα από ένα πορτοκάλι
• 1 κιλό αλεύρι
• 400 γρ. σιμιγδάλι
Η Δούκισσα σημειώνει πως συνήθως επιλέγει να φτιάχνει τη μισή ποσότητα, χωρίς όμως να αλλάζει τίποτα άλλο στη συνταγή.
Η ανάρτηση συγκέντρωσε πλήθος θετικών σχολίων από χρήστες που ενθουσιάστηκαν με τη λεπτομερή περιγραφή και ενθάρρυνσή της να δοκιμάσουν το γλυκό στο σπίτι. Για πολλούς, η συνταγή θεωρείται ήδη φαβορί για τα φετινά χριστουγεννιάτικα τραπέζια.
