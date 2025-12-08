Στέγνωμα ρούχων μέσα στο σπίτι: Το λάθος που προκαλεί μούχλα και το κόλπο του «διπλού στυψίματος»

Με τον χειμώνα να φέρνει συνεχείς βροχές και χαμηλές θερμοκρασίες, η απλώστρα μεταφέρεται σχεδόν υποχρεωτικά στο σαλόνι. Αυτό όμως έχει συνέπειες: μια μόνο πλύση μπορεί να απελευθερώσει έως και 2 λίτρα νερού στον αέρα, αυξάνοντας την υγρασία, προκαλώντας θολωμένα τζάμια, αίσθηση κρύου στο σπίτι και –κυρίως– κίνδυνο μούχλας.

Υπάρχουν, ωστόσο, πρακτικές λύσεις που μειώνουν την υγρασία και επιταχύνουν το στέγνωμα, χωρίς στεγνωτήριο και χωρίς αυξημένα έξοδα θέρμανσης.



1. Το κόλπο του «διπλού στυψίματος»

Το γρήγορο στέγνωμα ξεκινά από το πλυντήριο. Μόλις ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, δώστε στα ρούχα ένα δεύτερο, σύντομο στύψιμο στις μέγιστες επιτρεπόμενες στροφές (π.χ. 1.200 για βαμβακερά).

Γιατί έχει αποτέλεσμα:

Κάθε 200–300 ml νερού που αφαιρείται στο στύψιμο μεταφράζεται σε ώρες λιγότερου στεγνώματος και σημαντικά μικρότερη υγρασία στο σπίτι.



2. Ο «κανόνας των δύο σειρών»

Το συνηθέστερο λάθος είναι η υπερφόρτωση της απλώστρας. Όταν τα ρούχα ακουμπούν μεταξύ τους, ο αέρας δεν κυκλοφορεί και αναπτύσσονται μικροοργανισμοί που προκαλούν την χαρακτηριστική μυρωδιά «μούχλας».

Η λύση:

Αφήστε κενό ανάμεσα στα ρούχα.

Χρησιμοποιήστε κρεμάστρες για πουκάμισα, μπλούζες ή φορέματα.

Με αυτόν τον τρόπο στεγνώνουν έως και τρεις φορές γρηγορότερα.



3. Το λάθος του καλοριφέρ

Τοποθέτηση βρεγμένων ρούχων πάνω στα σώματα θέρμανσης δεν συνιστάται.

Τι κινδυνεύει:

Εκτοξεύεται η υγρασία στο δωμάτιο.

Το καλοριφέρ λειτουργεί αναποτελεσματικά και καταναλώνει περισσότερη ενέργεια.

Φθείρονται οι ίνες των υφασμάτων.

Το σωστό:

Η απλώστρα πρέπει να απέχει περίπου 1 μέτρο από το σώμα, ώστε η θερμότητα να κυκλοφορεί ομοιόμορφα.



4. Αφυγραντήρας: Μετατρέψτε ένα δωμάτιο σε… στεγνωτήριο

Ο αφυγραντήρας μπορεί να στεγνώσει τα ρούχα εντυπωσιακά γρήγορα, αρκεί να χρησιμοποιείται σωστά.

Τρόπος λειτουργίας:

Βάλτε απλώστρα και αφυγραντήρα σε ένα μικρό δωμάτιο ή στο μπάνιο.

Κλείστε την πόρτα.

Επιλέξτε λειτουργία Laundry ή ρυθμίστε την υγρασία στο 40%.

Σε αυτές τις συνθήκες, μια γεμάτη απλώστρα μπορεί να στεγνώσει σε 4–6 ώρες, αντί για πάνω από 24.



5. Όχι στέγνωμα στο υπνοδωμάτιο

Η υγρασία τη νύχτα επιβαρύνει το αναπνευστικό και ευνοεί την ανάπτυξη ακάρεων στο στρώμα. Προτιμήστε το σαλόνι, την κουζίνα ή το μπάνιο με σωστό εξαερισμό.



6. Ο «μύθος» του ανοιχτού παραθύρου

Δεν χρειάζεται να παγώσει το σπίτι για να φύγει η υγρασία. Μια ελαφριά ανάκλιση λίγων εκατοστών δημιουργεί ρεύμα που απομακρύνει την υγρασία χωρίς να πέσει η θερμοκρασία.



Συχνές Ερωτήσεις

Βοηθάει το air condition;

Ναι, αλλά μόνο στη λειτουργία DRY (Αφύγρανση). Καταναλώνει λιγότερη ενέργεια από τη θέρμανση και στεγνώνει αποτελεσματικά τα ρούχα.

Γιατί μυρίζουν άσχημα τα ρούχα όταν στεγνώνουν μέσα;

Η έντονη οσμή οφείλεται σε μύκητες που αναπτύσσονται επειδή τα ρούχα παραμένουν υγρά για πολλές ώρες. Αποστάσεις, αερισμός και αφυγραντήρας αποτρέπουν το πρόβλημα.

Πόσο χρόνο χρειάζονται για να στεγνώσουν με αφυγραντήρα;

Σε μικρό δωμάτιο με κλειστή πόρτα, η διαδικασία ολοκληρώνεται σε 4–6 ώρες.

