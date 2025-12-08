Τις περιόδους των ιώσεων ή των αλλεργιών, πολλοί βρίσκονται μπροστά στο ίδιο δίλημμα: να χρησιμοποιήσουν ένα απλό αποσυμφορητικό σπρέι ή να στραφούν σε ένα σπρέι με κορτιζόνη; Παρότι και τα δύο προορίζονται για την αντιμετώπιση της ρινικής συμφόρησης, η δράση τους, η διάρκεια και ο τρόπος χρήσης τους διαφέρουν σημαντικά.

Η σωστή επιλογή μπορεί να προσφέρει ουσιαστική ανακούφιση. Η λάθος, όμως, μπορεί να οδηγήσει σε επιδείνωση του προβλήματος και – σε ορισμένες περιπτώσεις – ακόμα και σε «εξάρτηση» της μύτης από το σπρέι.



Τι κάνει το αποσυμφορητικό σπρέι

Άμεση ανακούφιση, αλλά με όρια

Τα κλασικά αποσυμφορητικά περιέχουν ουσίες όπως ξυλομεταζολίνη ή οξυμεταζολίνη, οι οποίες συστέλλουν γρήγορα τα αγγεία στον ρινικό βλεννογόνο.

Προσφέρουν άμεση αποσυμφόρηση μέσα σε λίγα λεπτά, γι’ αυτό και χρησιμοποιούνται ευρέως όταν το μπούκωμα είναι έντονο – για ύπνο, εργασία, ταξίδι ή ανάρρωση από κρυολόγημα.

Ωστόσο, υπάρχει ένας κρίσιμος κανόνας:

Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται περισσότερο από 3–5 ημέρες.

Η παρατεταμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε «φαρμακευτική ρινίτιδα», κατάσταση κατά την οποία η μύτη μπουκώνει χειρότερα όταν σταματήσει το σπρέι, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο.



Τι κάνει το σπρέι κορτιζόνης

Λειτουργεί στη φλεγμονή – όχι άμεσα

Τα ρινικά κορτικοστεροειδή αποτελούν θεραπεία πρώτης γραμμής για:

αλλεργική ρινίτιδα

χρόνια ρινίτιδα

ιγμορίτιδα

επίμονη φλεγμονή του ρινικού βλεννογόνου

Δεν προσφέρουν άμεσο «άνοιγμα» της μύτης. Αντίθετα, μειώνουν σταδιακά τη φλεγμονή και χρειάζονται από 12 ώρες έως και λίγες ημέρες για να δείξουν το πλήρες αποτέλεσμα.

Είναι κατάλληλα για μακροχρόνια χρήση υπό ιατρική παρακολούθηση, και κυρίως:

Δεν προκαλούν εξάρτηση.



Πότε χρειάζεται γιατρός

Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν:

το μπούκωμα επιμένει για περισσότερο από 10 ημέρες

εμφανίζονται έντονες, πράσινες ή κίτρινες εκκρίσεις

υπάρχει πόνος στο πρόσωπο ή πίεση πίσω από τα μάτια

πάσχετε από υπέρταση ή γλαύκωμα (τα αποσυμφορητικά ενδέχεται να επηρεάσουν αυτές τις καταστάσεις)



Συνδυασμός που προτείνουν συχνά οι ειδικοί

Σε περιπτώσεις πολύ έντονου μπουκώματος, οι γιατροί εφαρμόζουν μια συνδυαστική προσέγγιση:

Χρήση αποσυμφορητικού για 1–2 ημέρες, ώστε να «ανοίξει» η μύτη.

Παράλληλη έναρξη ρινικής κορτιζόνης, η οποία αναλαμβάνει τη μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση.

Διακοπή του αποσυμφορητικού εντός λίγων ημερών για αποφυγή εξάρτησης.



Συμπέρασμα

Θέλεις άμεση λύση για λίγες ημέρες; Αποσυμφορητικό.

Θέλεις θεραπεία που αντιμετωπίζει την αιτία του προβλήματος; Σπρέι κορτιζόνης.

Χρειάζεσαι ισορροπία; Μικρή χρήση αποσυμφορητικού και μετά κορτιζόνη.

Διαβάστε ακόμα: Έπεσε το κινητό σου στο νερό; Δες τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνεις