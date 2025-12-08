Έπεσε το κινητό σου στο νερό; Δες τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνεις

Ένα από τα πιο συνηθισμένα ατυχήματα της καθημερινότητας είναι να πέσει το κινητό στο νερό: στη θάλασσα, σε νεροχύτη, στο μπάνιο ή ακόμα και σε μια απλή λακκούβα. Παρότι τα περισσότερα σύγχρονα smartphones διαθέτουν κάποια μορφή αδιαβροχοποίησης, η ζημιά μπορεί να γίνει εύκολα αν δεν αντιδράσεις σωστά στα πρώτα λεπτά.

Ακολουθεί ο πρακτικός οδηγός με όσα πρέπει και όσα δεν πρέπει να κάνεις.

Τι πρέπει να κάνεις άμεσα

1. Βγάλε το κινητό από το νερό όσο πιο γρήγορα γίνεται

Τα δευτερόλεπτα παίζουν ρόλο. Μείωση του χρόνου έκθεσης σημαίνει λιγότερη πιθανή ζημιά στο εσωτερικό.

2. Κλείσ’ το αμέσως

Αν είναι ανοιχτό, απενεργοποίησέ το. Αν έχει ήδη σβήσει, μην προσπαθήσεις να το ανοίξεις. Η τάση μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα.

3. Αφαίρεσε θήκες, κάρτες SIM και κάρτα μνήμης

Άνοιξε όλα τα σημεία που μπορεί να εγκλωβιστεί νερό. Σκούπισε απαλά με χαρτί.

4. Στέγνωσε εξωτερικά χωρίς να πιέζεις

Χρησιμοποίησε μια απορροφητική πετσέτα και άφησε το κινητό σε σταθερή επιφάνεια, ώστε να αποστραγγίσει μέρος της υγρασίας.

5. Βάλε το κινητό σε ξηρό και ζεστό μέρος

Σε χώρο με φυσική κυκλοφορία αέρα. Μην το εκθέτεις σε ήλιο ή πηγή θερμότητας.

6. Αν έχεις φακελάκια σιλικόνης, χρησιμοποίησέ τα

Είναι πολύ πιο αποτελεσματικά από το ρύζι στο να απορροφούν την υγρασία.



Τι ΔΕΝ πρέπει να κάνεις (πολύ σημαντικό)

-Μην το βάλεις στο ρεύμα

Ούτε για φόρτιση ούτε για να δεις αν δουλεύει. Μπορεί να γίνει μονιμότερη ζημιά.

- Μην χρησιμοποιήσεις πιστολάκι ή θερμαντικό σώμα

Ο ζεστός αέρας μπορεί να λιώσει κολλημένες επιφάνειες και να σπρώξει το νερό πιο βαθιά.

- Μην το κουνάς έντονα

Η κίνηση μπορεί να μεταφέρει το νερό σε ευαίσθητα ηλεκτρονικά τμήματα.

- Μην το βάλεις στο ρύζι ως πρώτη λύση

Το ρύζι απορροφά λιγότερο και αργά, ενώ αφήνει σκόνη μέσα στις θύρες.

-Μην προσπαθήσεις να το ανοίξεις αν δεν έχεις τεχνικές γνώσεις

Το άνοιγμα μπορεί να καταργήσει την αδιαβροχοποίηση και να προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά.



Πότε να πας σε τεχνικό

Πρέπει να απευθυνθείς άμεσα σε ειδικό αν:

Το κινητό έπεσε σε θαλασσινό νερό (το αλάτι προκαλεί οξείδωση πολύ γρήγορα).

Παρατηρήσεις υγρασία στην κάμερα, στην οθόνη ή θόλωση.

Το κινητό ζεσταίνεται ασυνήθιστα ή δεν φορτίζει.

Εμφανιστεί μήνυμα «υγρασία στη θύρα φόρτισης».

Ο τεχνικός μπορεί να κάνει αποξήρανση, καθαρισμό πλακέτας και έλεγχο για οξείδωση – διαδικασίες που δεν είναι εφικτές στο σπίτι.



Πόσες ώρες χρειάζεται να μείνει κλειστό;

Ιδανικά 24–48 ώρες, ανάλογα με το βάθος και τη διάρκεια επαφής με το νερό. Όσο περισσότερο, τόσο ασφαλέστερα.

Διαβάστε ακόμα: Πώς ο σωστός φωτισμός αλλάζει τη διάθεση τον χειμώνα