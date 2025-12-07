Αυτός είναι ο σωστός χρόνος λειτουργίας του θερμοσίφωνα – Πρακτικός οδηγός οικονομίας

Ο θερμοσίφωνας είναι από τις συσκευές που καταναλώνουν το περισσότερο ρεύμα στο σπίτι, ειδικά τον χειμώνα. Συχνά παραμένει αναμμένος περισσότερο απ’ όσο χρειάζεται, με αποτέλεσμα να αυξάνει άδικα ο λογαριασμός. Με μερικούς απλούς κανόνες, η χρήση του μπορεί να γίνει πολύ πιο οικονομική.

Πόσο χρόνο χρειάζεται για ζεστό νερό;

Για έναν θερμοσίφωνα 60–80 λίτρων, συνήθως αρκούν 10–12 λεπτά για να καλυφθούν οι ανάγκες ενός ατόμου.

Για δύο άτομα συνεχόμενα, χρειάζονται περίπου 15–20 λεπτά.

Αν ο θερμοσίφωνας μένει ανοιχτός πάνω από 20–25 λεπτά, το νερό έχει ήδη θερμανθεί και απλώς ξαναζεσταίνεται, πράγμα που σημαίνει ότι καίει ρεύμα χωρίς λόγο.

Πότε κοστίζει λιγότερο η χρήση του;

Όσοι έχουν διζωνικό τιμολόγιο μπορούν να εκμεταλλευτούν τις ώρες μειωμένης χρέωσης (π.χ. μεσημέρι ή αργά το βράδυ, ανάλογα με τον πάροχο).

Αντίθετα, με μονοζωνικό πρόγραμμα η τιμή της κιλοβατώρας είναι σταθερή όλη μέρα, οπότε αυτό που παίζει ρόλο είναι η διάρκεια λειτουργίας και όχι η ώρα.

Σε κάθε περίπτωση, συμφέρει να λειτουργεί μόνο όταν πραγματικά χρειάζεται.

Άναψε–σβήσε ή να μένει ανοιχτός;

Η απάντηση είναι ξεκάθαρη: άναψε–σβήσε.

Όσο ο θερμοσίφωνας είναι ενεργός, η αντίσταση καίει συνεχώς ρεύμα. Η σωστή χρήση είναι να τον ανοίγετε μόνο όταν χρειάζεστε ζεστό νερό, να τον αφήνετε 10–20 λεπτά και να τον σβήνετε πριν κάνετε μπάνιο. Το νερό παραμένει ζεστό αρκετή ώρα.

Πότε καίει παραπάνω από το φυσιολογικό;

Αν ζεσταίνει πιο αργά από το συνηθισμένο, αν το ζεστό νερό τελειώνει πολύ γρήγορα ή ακούγονται θόρυβοι σαν βρασμός, τότε πιθανότατα υπάρχουν άλατα στην αντίσταση ή φθορά στον θερμοστάτη.

Αν επίσης παρατηρείται ξαφνική αύξηση κατανάλωσης χωρίς άλλον προφανή λόγο, είναι σημάδι ότι χρειάζεται έλεγχος.

Η ετήσια συντήρηση μειώνει το κόστος λειτουργίας και αυξάνει τη διάρκεια ζωής της συσκευής.

Μικρά κόλπα για ακόμη μεγαλύτερη οικονομία

- Χρησιμοποιήστε χρονοδιακόπτη ώστε να σβήνει μόνος του.

- Μονώστε τους σωλήνες για λιγότερες απώλειες θερμότητας.

- Προτιμήστε σύντομα ντους — κάθε λεπτό κάνει διαφορά.

- Μην αφήνετε τη βρύση να τρέχει χωρίς λόγο.

Εναλλακτικές λύσεις που συμφέρουν

Για μακροχρόνια οικονομία, ένας ηλιακός θερμοσίφωνας είναι η πιο συμφέρουσα επιλογή.

Σε μεγαλύτερα σπίτια, λύσεις όπως λέβητας φυσικού αερίου ή αντλία θερμότητας μπορούν επίσης να μειώσουν την κατανάλωση.

Παρόλα αυτά, ο κλασικός ηλεκτρικός θερμοσίφωνας παραμένει μια πρακτική και οικονομική λύση όταν χρησιμοποιείται σωστά.

