Εστίες κουζίνας: Καθαρίστε τις εστίες χωρίς τρίψιμο – Το σπιτικό καθαριστικό που κάνει θαύματα

Η κουζίνα είναι το σημείο του σπιτιού που «δουλεύει» περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο χώρο. Κάθε μαγείρεμα αφήνει πίσω του αχνές πιτσιλιές λαδιού, σάλτσας και λίπους που σταδιακά χτίζουν μια θαμπή, κολλώδη στρώση πάνω στις εστίες. Και κάπου εκεί ξεκινά το δύσκολο κομμάτι: πώς καθαρίζεις γρήγορα και αποτελεσματικά χωρίς να καταφύγεις σε καυστικά προϊόντα;

Η λύση μπορεί να βρίσκεται ήδη στο ντουλάπι σου.

Οι ειδικοί προτείνουν έναν απλό συνδυασμό αλκοόλης τριβής (ισοπροπυλική) και ζεστού νερού — δύο υλικά που, όταν αναμειχθούν, λειτουργούν σαν δυνατό καθαριστικό που «σπάει» το λίπος και απολυμαίνει παράλληλα την επιφάνεια. Το μείγμα είναι ιδανικό για εστίες που έχουν ταλαιπωρηθεί από καθημερινό μαγείρεμα, αλλά και για ανοξείδωτες ή μαύρες επιφάνειες που χρειάζονται φρεσκάρισμα χωρίς θαμπάδες.

Πώς το φτιάχνεις

- Ανακατεύεις ίσα μέρη αλκοόλης τριβής και ζεστού νερού σε ένα μπουκάλι με ψεκαστήρα.

- Ψεκάζεις στις εστίες και αφήνεις να δράσει μερικά λεπτά.

- Σκουπίζεις με πανί μικροϊνών ή σφουγγάρι.

- Αν υπάρχουν «κολλημένες» περιοχές, επαναλαμβάνεις και τρίβεις ελαφρά.

Σε λίγα λεπτά το λίπος απομακρύνεται χωρίς κόπο, χωρίς τρίψιμο και —το σημαντικότερο— χωρίς να χρειαστείς ισχυρά χημικά. Το αποτέλεσμα; Εστία καθαρή, γυαλιστερή και έτοιμη για το επόμενο μαγείρεμα.

Ένα τόσο απλό DIY καθαριστικό μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στην όψη της κουζίνας και να σου γλιτώσει χρόνο και χρήματα.

