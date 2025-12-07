Ποιες συσκευές δεν πρέπει ποτέ να μπαίνουν σε πολύπριζο

Το πολύπριζο ή η μπαλαντέζα είναι σωτήρια λύση όταν δεν υπάρχουν αρκετές διαθέσιμες πρίζες στο σπίτι. Ωστόσο, δεν είναι κατάλληλα για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ορισμένες τραβούν πάρα πολύ ρεύμα, άλλες λειτουργούν για πολλές ώρες συνεχόμενα, ενώ κάποιες μπορεί να υπερθερμάνουν το καλώδιο και να προκαλέσουν ακόμη και πυρκαγιά.

Τα περισσότερα πολύπριζα μπορούν να υποστηρίξουν έως 1.800 watt (15 amp). Αν οι συσκευές που συνδέονται πάνω του ξεπερνούν αυτό το όριο, η πιθανότητα υπερθέρμανσης αυξάνεται επικίνδυνα.

Παρακάτω βρίσκεται η λίστα με τις συσκευές που απαγορεύεται να μπαίνουν σε πολύπριζο, καθώς και ο λόγος που χρειάζονται αποκλειστική παροχή ρεύματος.

1. Ψυγεία και Καταψύκτες

Τα ψυγεία ενεργοποιούν τον συμπιεστή τους σε κύκλους, ανεβάζοντας στιγμιαία την κατανάλωση. Αυτό μπορεί να κάνει το πολύπριζο να υπερφορτωθεί σε δευτερόλεπτα. Πρέπει να έχουν δική τους πρίζα και χωρίς άλλες συσκευές στο ίδιο κύκλωμα.

2. Φούρνος μικροκυμάτων

Χρησιμοποιεί μεγάλο φορτίο ρεύματος για να θερμάνει γρήγορα το φαγητό — αντίστοιχο με φούρνο. Η λειτουργία του από πολύπριζο μπορεί να κάψει το καλώδιο ή να ρίξει την ασφάλεια. Πρίζα τοίχου μόνο.

3. Καφετιέρα – Τοστιέρα – Βραστήρας

Παρά το μικρό τους μέγεθος, οι συσκευές αυτές απαιτούν υψηλή ισχύ για θέρμανση. Η καφετιέρα, το μπλέντερ ή η τοστιέρα μπορούν εύκολα να οδηγήσουν σε υπερφόρτωση, ειδικά αν λειτουργούν ταυτόχρονα.

Ο καλύτερος κανόνας: ό,τι παράγει θερμότητα ή ατμό, δεν μπαίνει σε πολύπριζο.

4. Φρυγανιέρα και Βαφλιέρα

Οι αντιστάσεις τους πιάνουν πολύ υψηλή θερμοκρασία. Αν συνδεθούν με άλλες συσκευές σε πολύπριζο, το καλώδιο μπορεί να λιώσει. Το ίδιο ισχύει και για ηλεκτρικές ψηστιέρες.

5. Πολυμάγειρας (Slow cooker)

Χρειάζεται συνεχόμενη παροχή ενέργειας για πολλές ώρες. Η χρήση σε μπαλαντέζα αυξάνει την πιθανότητα υπερθέρμανσης, ειδικά όταν λειτουργεί χωρίς επίβλεψη. Αποκλειστική πρίζα μόνο.

6. Συσκευές μαλλιών: Σίδερο, Ισιωτική, Σεσουάρ

Τα εργαλείο styling μαλλιών φτάνουν σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και καίνε αρκετά watt.

Ιδανικά μπαίνουν σε πρίζα GFCI στο μπάνιο, λόγω κινδύνου επαφής με νερό.

7. Κλιματιστικό – Αερόθερμο

Ανήκουν στις πιο ενεργοβόρες οικιακές συσκευές. Ρουφούν ρεύμα απότομα, κάτι που καμία απλή μπαλαντέζα δεν μπορεί να αντέξει. Η χρήση τους σε πολύπριζο είναι από τις πιο επικίνδυνες πρακτικές.

8. Αντλία κάρτερ

Επειδή συχνά λειτουργεί σε υπόγεια με υγρασία, ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αυξάνεται. Χρειάζεται πρίζα GFCI και τοποθέτηση ψηλά από το δάπεδο.

9. Αεροσυμπιεστής

Η εκκίνησή του τραβά τεράστιο φορτίο. Αν μπει σε πολύπριζο, μπορεί να κάψει ασφάλειες ή καλώδια. Αν χρειάζεται προέκταση — μόνο βαρέως τύπου, ποτέ απλό πολύπριζο.

10. Πλυντήριο ρούχων & Στεγνωτήριο

Καταναλώνουν έως 1400–1500W και λειτουργούν για 60+ λεπτά συνεχόμενα. Η μπαλαντέζα μπορεί να υπερθερμανθεί αργά και επικίνδυνα.

Απαγορεύεται η χρήση πολύπριζου.

11. Φορητές θερμάστρες

Κορυφαίος κίνδυνος. Οι περισσότερες απορροφούν 1500 watt, δηλαδή σχεδόν το όριο ενός πολύπριζου από μόνες τους. Ένας μικρός χρόνος λειτουργίας αρκεί για να ανάψει καλώδιο.

12. Ηλεκτρικά εργαλεία – Τρυπάνια, Πριόνια, Σέγες

Αν δουλεύουν από απλό πολύπριζο, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα θέρμανσης. Χρειάζεται πολύπριζο 220V με γείωση & καλώδιο 14 gauge.

13. Μπλέντερ

Μπορεί να φτάσει τα 1500 watt, όσο μια θερμάστρα. Επειδή υπάρχει και υγρό γύρω του, η χρήση σε πολύπριζο αυξάνει και τον κίνδυνο βραχυκυκλώματος. Συνδέεται μόνο σε GFCI κουζίνας.

14. Gaming κονσόλες

Μπορούν να μπουν σε πολύπριζο, αλλά με όριο. Η ίδια η κονσόλα τραβά περίπου 500W, αλλά συνήθως επάνω συνδέονται οθόνη – ηχεία – φορτιστές. Αν το σύνολο ξεπεράσει την ονομαστική ισχύ, υπάρχει ρίσκο υπερφόρτωσης.

Ιδανικά επιλέγετε πολύπριζο με προστασία υπέρτασης.

Τι Μπορείτε να Συνδέετε σε Πολύπριζο χωρίς κίνδυνο

Μόνο συσκευές χαμηλής κατανάλωσης:

• λάμπες

• φορτιστές τηλεφώνου

• router

• μικρά ηλεκτρονικά

Η μπαλαντέζα είναι πρακτική, αλλά δεν αντικαθιστά μόνιμη πρίζα.

Κάθε συσκευή που θερμαίνει, ψύχει, συμπιέζει, μαγειρεύει ή λειτουργεί για ώρες, πρέπει να συνδέεται μόνο σε πρίζα τοίχου.

Έτσι προστατεύετε το σπίτι σας, την ηλεκτρική εγκατάσταση και προπαντός την ασφάλειά σας.

