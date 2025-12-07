Πλένουμε ή όχι το ωμό κοτόπουλο; Η απάντηση που ανατρέπει όσα ξέραμε

Για πολλούς το να βάλουν το κοτόπουλο κάτω από τη βρύση πριν το μαγείρεμα είναι μέρος της διαδικασίας. Από συνήθεια, από πεποίθηση ή επειδή «έτσι έκανε πάντα η μαμά». Όμως η επιστήμη πλέον λέει το ακριβώς αντίθετο: το πλύσιμο όχι μόνο δεν βοηθά, αλλά μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο τροφικής δηλητηρίασης.

Αμερικανικός έλεγχος του FDA έδειξε ότι περίπου το 67% των καταναλωτών εξακολουθούν να πλένουν το κοτόπουλο πριν το μαγειρέψουν. Ωστόσο, η Υπηρεσία Ασφάλειας και Επιθεώρησης Τροφίμων του USDA είναι ξεκάθαρη: δεν πρέπει να πλένουμε ωμό κρέας – ούτε κοτόπουλο ούτε οποιοδήποτε άλλο.

Ο λόγος είναι απλός: το νερό δεν «καθαρίζει» τα βακτήρια, τα μεταφέρει.

Γιατί το πλύσιμο είναι επικίνδυνο

Το ωμό κοτόπουλο μπορεί να φιλοξενεί μικροοργανισμούς όπως:

Σαλμονέλα

Καμπυλοβακτήριο

Όταν ξεπλένουμε το κρέας, το νερό που πέφτει στην επιφάνεια «τινάζει» μικροσκοπικά μολυσμένα σταγονίδια σε ό,τι βρίσκεται γύρω: τον πάγκο, τον νεροχύτη, τα σκεύη, τα σφουγγάρια, ακόμη και τα ρούχα μας.

Έρευνες μάλιστα έχουν δείξει ότι τα βακτήρια μπορούν να εξαπλωθούν σε απόσταση έως και ενός μέτρου μακριά.

Αυτό σημαίνει πως, αντί να απομακρύνουμε μικρόβια, τα απλώνουμε και τα πολλαπλασιάζουμε στον χώρο όπου μαγειρεύουμε και προετοιμάζουμε άλλα τρόφιμα.

Ένα βίντεο του Πολιτειακού Πανεπιστημίου Νέου Μεξικού το αποτυπώνει εντυπωσιακά: ένα απλό ξέπλυμα αρκεί για να επιμολυνθεί ολόκληρη η κουζίνα.

Το νερό δεν σκοτώνει τα βακτήρια – η θερμότητα το κάνει

Η ερευνήτρια Τζένιφερ Κουίνλαν, ειδική σε ζητήματα ασφάλειας τροφίμων, τονίζει ότι δεν υπάρχει επιστημονικός λόγος να πλένουμε το κοτόπουλο. Αντιθέτως, το κάνει λιγότερο ασφαλές.

Ο μόνος πραγματικός τρόπος εξουδετέρωσης των παθογόνων είναι το σωστό ψήσιμο.

Μαγειρέψτε το κοτόπουλο μέχρι το εσωτερικό του να φτάσει σε ασφαλή θερμοκρασία και να μην είναι ροζ. Η θερμότητα καταστρέφει τα βακτήρια — το νερό όχι.

Τι να κάνεις αντί για πλύσιμο

Χειρίσου το ωμό κρέας προσεκτικά και με στεγνά χέρια

Μην το αφήνεις εκτός ψυγείου για πολλή ώρα

Καθάρισε καλά επιφάνειες, σκεύη και σανίδες κοπής μετά τη χρήση

Αν σε ενοχλούν υγρά ή αίμα, ταμπονάρισέ το με χαρτί κουζίνας — δεν χρειάζεται βρύση

Η υγιεινή της κουζίνας δεν διατηρείται με νερό αλλά με έλεγχο της επιμόλυνσης.

Το πλύσιμο του κοτόπουλου πριν το μαγείρεμα δεν είναι ένδειξη καθαριότητας — είναι ένας από τους πιο ύπουλους τρόπους να γεμίσει η κουζίνα βακτήρια. Οι ειδικοί συμφωνούν: άφησέ το όπως είναι και άφησε τη θερμότητα να κάνει τη δουλειά της.

Η μεγαλύτερη «καθαριότητα» δεν γίνεται στη βρύση, αλλά μέσα στο τηγάνι, τον φούρνο ή την κατσαρόλα.

