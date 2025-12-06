Πετσέτες χεριών: Δες κάθε πότε πρέπει να τις πλένεις πραγματικά

Οι πετσέτες χεριών βρίσκονται στο σπίτι μας σαν κάτι αυτονόητο, αλλά σπάνια μπαίνουμε στη διαδικασία να σκεφτούμε πόσο καθαρές μένουν μετά από τόσες χρήσεις κάθε μέρα. Πλένουμε συχνά τα χέρια μας για λόγους υγιεινής — αλλά τι συμβαίνει όταν μετά τα σκουπίζουμε σε μια πετσέτα που έχει περάσει από δεκάδες χέρια μέσα στην εβδομάδα;

Με απλά λόγια: η πετσέτα μπορεί να γίνεται σπίτι μικροβίων, χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε.

Πόσο συχνά πρέπει να τις αλλάζουμε σύμφωνα με τους ειδικούς

Η ειδικός καθαριότητας και υγιεινής Μαντελίν Μίλερ προτείνει οι πετσέτες χεριών να αλλάζονται 1–2 φορές την εβδομάδα.

Ιδανικά, κάθε μέλος της οικογένειας χρειάζεται τη δική του, ενώ σε περίπτωση επισκεπτών η λύση είναι ξεκάθαρη: ξεχωριστή πετσέτα για όλους. Έτσι μειώνεται σημαντικά η πιθανότητα μεταφοράς μικροβίων.

Δεν φτάνει μόνο να τις πλένεις — πρέπει να το κάνεις σωστά

Ακόμα και μια συχνά αλλαγμένη πετσέτα μπορεί να είναι γεμάτη βακτήρια αν δεν πλυθεί όπως πρέπει. Οι ειδικοί συνιστούν:

- Πλύσιμο στους 60°C, θερμοκρασία αρκετά υψηλή για να εξοντώνει τα περισσότερα μικρόβια

- Χρήση αποτελεσματικού απορρυπαντικού (φιλικό προς το δέρμα αλλά ισχυρό στον καθαρισμό)

- Όχι υπερφόρτωση πλυντηρίου, ώστε οι πετσέτες να ξεβγάζονται και να αερίζονται σωστά στον κάδο

Μετά το πλυντήριο – ίσως το πιο κρίσιμο στάδιο

Η πετσέτα πρέπει να στεγνώνει εντελώς, είτε σε στεγνωτήριο είτε σε χώρο με καλό αερισμό.

Η υγρασία είναι ιδανική εστία ανάπτυξης μικροβίων και άσχημων οσμών — άρα μια μισοστεγνωμένη πετσέτα είναι πρακτικά… ξανά βρώμικη.

Ακόμη, οι ειδικοί προτείνουν όχι μαλακτικό, γιατί με τον καιρό μειώνει την απορροφητικότητα της ίνας.

Μικρές συνήθειες — μεγάλη διαφορά

Η φροντίδα της πετσέτας δεν αφορά μόνο καθαριότητα. Είναι θέμα υγείας για όλη την οικογένεια.

Με σωστό πλύσιμο, συχνή αλλαγή και καλό στέγνωμα, αποφεύγουμε μικρόβια που δεν φαίνονται — αλλά υπάρχουν.

Λίγη συνέπεια αρκεί για να έχουμε:

- καθαρές πετσέτες

- καθαρότερα χέρια

- ένα πιο υγιεινό σπίτι

