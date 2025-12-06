Γιατί δεν πρέπει να βάλετε αλεξανδρινό στο σπίτι σας

Το αλεξανδρινό αποτελεί ίσως το πιο αναγνωρίσιμο χριστουγεννιάτικο φυτό, όμως υπάρχει ένας σοβαρός λόγος για τον οποίο καλό είναι να το αποφύγετε: η παρουσία κατοικιδίων στο σπίτι.

Ο λόγος είναι ο γαλακτώδης χυμός (latex) του φυτού

Το αλεξανδρινό περιέχει έναν λευκό ερεθιστικό χυμό, γνωστό ως latex, ο οποίος μπορεί να προκαλέσει:

ερεθισμό στο στόμα και στα χείλη,

φαγούρα ή κάψιμο στο δέρμα,

στομαχικές διαταραχές,

ναυτία,

εμετό ή διάρροια.

Τα συμπτώματα εμφανίζονται σε σκύλους και γάτες που θα δαγκώσουν ή μασήσουν φύλλα ή βλαστούς του φυτού. Τα ζώα με έντονη περιέργεια, ειδικά τα νεαρά, είναι πιο επιρρεπή.

Πόσο επικίνδυνο είναι πραγματικά;

Παρότι συχνά χαρακτηρίζεται «τοξικό», η επικινδυνότητά του είναι μέτρια. Σπάνια προκαλεί σοβαρές επιπλοκές. Ωστόσο, επειδή ακόμη και ήπια συμπτώματα μπορεί να είναι επώδυνα ή να προκαλέσουν ανησυχία, συνιστάται να μην το έχετε στον χώρο σας αν δεν μπορείτε να εγγυηθείτε ότι το κατοικίδιο δεν θα το πλησιάσει.

Γιατί θεωρείται χριστουγεννιάτικο;

Προέρχεται από το Μεξικό και την Κεντρική Αμερική.

Οι Αζτέκοι το θεωρούσαν σύμβολο αγνότητας και αναγέννησης.

Η ονομασία “La Flor de Nochebuena” σημαίνει «Λουλούδι της Παραμονής των Χριστουγέννων».

Το κόκκινο χρώμα των βρακτίων φύλλων του ταυτίστηκε με τις γιορτές και τη χριστουγεννιάτικη παράδοση.

Σήμερα είναι από τα πιο δημοφιλή εποχικά φυτά παγκοσμίως – και εξαντλείται κάθε χρόνο στα ελληνικά φυτώρια.

Συμπέρασμα

Το αλεξανδρινό είναι ασφαλές για τους ανθρώπους, όμορφο και οικονομικό, αλλά δεν συνιστάται σε σπίτια με κατοικίδια. Αν έχετε σκύλο ή γάτα που εξερευνά τα πάντα, το ρίσκο ερεθισμών ή στομαχικών διαταραχών είναι αρκετά υψηλό ώστε να προτιμήσετε κάποιο άλλο χριστουγεννιάτικο φυτό.

