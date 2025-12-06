Πώς διαγράφεται μια κλήση της Τροχαίας: Τι ισχύει για την παραγραφή και πότε ο οδηγός απαλλάσσεται από το πρόστιμο

Οι παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας συνοδεύονται από την έκδοση της Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης, της γνωστής «κλήσης». Ωστόσο, το νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει συγκεκριμένες προθεσμίες μέσα στις οποίες οι δήμοι και οι υπηρεσίες οφείλουν να προχωρήσουν στη βεβαίωση και ταμειακή διεκδίκηση του ποσού. Αν αυτές παρέλθουν, ο πολίτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει διαγραφή του προστίμου.

Η βασική αρχή της τριετούς παραγραφής

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, τα πρόστιμα του ΚΟΚ πρέπει να βεβαιώνονται ταμειακά μέσα σε διάστημα τριών ετών από το τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο διαπιστώθηκε η παράβαση.

Παράδειγμα:

Αν η κλήση εκδόθηκε το 2021, η αρμόδια αρχή πρέπει να ολοκληρώσει τη διαδικασία βεβαίωσης έως 31 Δεκεμβρίου 2024. Αν δεν το πράξει, η οφειλή παραγράφεται και ο πολίτης απαλλάσσεται οριστικά.

Η θέση αυτή είχε διατυπωθεί ήδη από τον Συνήγορο του Πολίτη από το 2012 και επιβεβαιώθηκε εκ νέου από το Υπουργείο Εσωτερικών με το έγγραφο 17729/23.02.2024, το οποίο ξεκαθαρίζει ότι οι εκπρόθεσμα βεβαιωμένες κλήσεις θεωρούνται νομικά ανίσχυρες.

Τι μπορεί να κάνει ο πολίτης

Εάν ένας οδηγός λάβει ειδοποίηση ή καταλογισμό για πρόστιμο πέραν της τριετίας:

Ελέγχει την ημερομηνία βεβαίωσης της παράβασης.

Σημασία δεν έχει μόνο η ημερομηνία που έγινε η παράβαση, αλλά πότε καταχωρήθηκε επισήμως.

Καταθέτει αίτημα διαγραφής στον δήμο ή την υπηρεσία που επέβαλε το πρόστιμο.

Επικαλείται τη διατάξη περί τριετούς παραγραφής και το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αν έχει ήδη πληρώσει πρόστιμο που βεβαιώθηκε εκπρόθεσμα, μπορεί να ζητήσει επιστροφή χρημάτων, εφόσον ο δήμος το εξετάσει και επιβεβαιώσει ότι υπήρξε νομική ακυρότητα.

Ήδη αρκετοί μεγάλοι δήμοι, όπως Αθήνας και Θεσσαλονίκης, έχουν προχωρήσει στη διαγραφή πρόστιμων που δεν βεβαιώθηκαν εντός των νόμιμων προθεσμιών.

Τι πρέπει να προσέξουν οι οδηγοί

Πάντα να ζητούν αντίγραφο της Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης και της ημερομηνίας καταχώρησής της.

Να ελέγχουν αν η ειδοποίηση που τους έρχεται έχει εκδοθεί έγκαιρα.

Να υποβάλλουν ένσταση ή αίτημα διαγραφής όταν υπάρχουν βάσιμα στοιχεία παραγραφής.

Η γνώση των δικαιωμάτων του πολίτη μπορεί να αποτρέψει άδικες οικονομικές επιβαρύνσεις και να περιορίσει περιπτώσεις εκπρόθεσμων καταλογισμών που δεν έχουν νομική ισχύ.

