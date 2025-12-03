Η νέα τάση στο walking workout: Πώς μια 38χρονη έχασε πόντους εφαρμόζοντας το ιαπωνικό περπάτημα



Το περπάτημα θεωρείται από πολλούς η πιο προσιτή και ασφαλής μορφή άσκησης, όμως μια 38χρονη γυναίκα αποδεικνύει ότι, όταν γίνει με συγκεκριμένη τεχνική, μπορεί να μεταμορφώσει το σώμα χωρίς έντονη γυμναστική. Η Mansi Grover μιλά για τα αποτελέσματα που είδε εφαρμόζοντας το λεγόμενο «ιαπωνικό περπάτημα» – μια μέθοδο που, όπως υποστηρίζει, ενεργοποιεί τους κοιλιακούς, βελτιώνει τη στάση του σώματος και καίει περισσότερες θερμίδες από το κλασικό βάδισμα.

Η εμπειρία της 38χρονης: Απώλεια πόντων χωρίς γυμναστήριο

Η Mansi, σε ανάρτησή της στα social media, εξηγεί ότι κατάφερε να δει ορατή μείωση πόντων στη μέση και στην κοιλιά μέσα σε 2–3 εβδομάδες, απλώς αλλάζοντας τον τρόπο που περπατά.

Όπως λέει, η τεχνική αυτή είναι ιδανική για άτομα που δυσκολεύονται να ακολουθήσουν έντονα προγράμματα άσκησης, αλλά και για όσους αντιμετωπίζουν PCOS, προβλήματα θυρεοειδούς, θέματα με τα γόνατα ή βρίσκονται στη φάση μετά την εγκυμοσύνη.

«Αν πιστεύετε ότι το περπάτημα δεν φέρνει αποτελέσματα, είναι επειδή δεν έχετε δοκιμάσει τον ιαπωνικό τρόπο. Ενεργοποιεί τον κορμό και καίει περισσότερες θερμίδες», σημειώνει.

Πώς γίνεται το “ιαπωνικό περπάτημα” – Βήμα προς βήμα η τεχνική

Η μέθοδος βασίζεται σε ελεγχόμενη αναπνοή και σταθερή ενεργοποίηση του κορμού.

1. Εισπνοή για 3 δευτερόλεπτα

Περπατήστε αργά, κρατώντας τη σπονδυλική στήλη ίσια. Εισπνεύστε από τη μύτη για 3 δευτερόλεπτα.

2. Εκπνοή για 7 δευτερόλεπτα

Εκπνεύστε από το στόμα για 7 δευτερόλεπτα, σφίγγοντας απαλά τους κοιλιακούς.

3. Μικρά, ελεγχόμενα βήματα

Αποφύγετε τα μεγάλα βήματα. Τα μικρά ενεργοποιούν περισσότερο τους βαθιούς κοιλιακούς μύες.

4. Σωστή στάση σώματος

Στήθος ανοιχτό, ώμοι χαλαροί, πηγούνι ελαφρώς ψηλά.

Η Mansi υποστηρίζει ότι μόνο αυτή η αλλαγή συμβάλλει στη «σμίλευση» της μέσης.

5. Διάρκεια 10–12 λεπτά την ημέρα

Δεν χρειάζεται έντονο περπάτημα ή cardio. Η τεχνική στηρίζεται στον ρυθμό της αναπνοής και στην ενεργοποίηση του κορμού.



Γιατί θεωρείται πιο αποτελεσματικό από το απλό περπάτημα

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Mansi, το “ιαπωνικό περπάτημα”:

Ενεργοποιεί βαθιούς εσωτερικούς κοιλιακούς μύες.

Μειώνει το φούσκωμα και βοηθά στη λειτουργία του διαφράγματος.

Αυξάνει την καύση θερμίδων χωρίς επιβάρυνση στις αρθρώσεις.

Βελτιώνει τη χωρητικότητα των πνευμόνων και τον έλεγχο της αναπνοής.

Συμβάλλει στη μείωση πόντων σε μέση και κοιλιά με φυσικό τρόπο.

«Το απλό περπάτημα γυμνάζει τα πόδια. Το ιαπωνικό περπάτημα γυμνάζει τον κορμό», τονίζει η ίδια.

