Το σνακ–έκπληξη που ενισχύει τη μνήμη μέσα σε 4 μήνες – Τι δείχνει νέα μελέτη

Το σνακ–έκπληξη που ενισχύει τη μνήμη μέσα σε 4 μήνες – Τι δείχνει νέα μελέτη

Μπορεί ένα καθημερινό σνακ να προσφέρει πραγματική ενίσχυση στη μνήμη; Σύμφωνα με νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο Μάαστριχτ, η απάντηση φαίνεται πως είναι «ναι». Μεγαλύτεροι ενήλικες που κατανάλωναν δύο χούφτες (60 γραμμάρια) ανάλατων, ψημένων με τη φλούδα φιστικιών κάθε μέρα για τέσσερις μήνες, εμφάνισαν μετρήσιμη βελτίωση στη λεκτική μνήμη και στη ροή αίματος στον εγκέφαλο.

Πόσο βελτιώθηκε η μνήμη;
Οι συμμετέχοντες παρουσίασαν:

+5,8% βελτίωση στη λεκτική μνήμη,
καλύτερη απόδοση σε τεστ ανάκλησης λέξεων μετά από 20 λεπτά,
αύξηση της συνολικής εγκεφαλικής ροής αίματος κατά 3,6%,
+4,5% στη φαιά ουσία,
ενίσχυση έως 6,6% στους μετωπιαίους λοβούς και 4,9% στους κροταφικούς, περιοχές που σχετίζονται με μνήμη και γλώσσα.

Η μελέτη δείχνει ότι το όφελος αφορά ολόκληρο τον εγκέφαλο, κάτι που ξάφνιασε ακόμη και τους ίδιους τους ερευνητές.

Γιατί τα φιστίκια κάνουν τη διαφορά; ...

Γιατί τα φιστίκια κάνουν τη διαφορά;

