Πώς θα κρατήσετε το αλεξανδρινό σας υγιές και ανθισμένο όλο τον χρόνο – Το μυστικό για να κοκκινίσει ξανά

Το αλεξανδρινό έχει ταυτιστεί όσο λίγα φυτά με τα Χριστούγεννα. Τα εντυπωσιακά κόκκινα φύλλα του γεμίζουν σπίτια και βιτρίνες κάθε Δεκέμβρη, όμως πολλοί πιστεύουν πως μετά τις γιορτές… η ζωή του τελειώνει. Η πραγματικότητα είναι πολύ πιο αισιόδοξη: με τη σωστή φροντίδα, το αλεξανδρινό μπορεί να παραμείνει υγιές, ζωντανό και να σας συντροφεύει για ολόκληρο τον χρόνο.

Το κατάλληλο περιβάλλον για να ευδοκιμήσει

Προερχόμενο από το Μεξικό, το poinsettia αγαπά τις ήπιες θερμοκρασίες και «υποφέρει» από το κρύο. Η ιδανική θερμοκρασία για να διατηρηθεί ανθισμένο είναι 18–20°C. Τοποθετήστε το σε φωτεινό σημείο, αλλά χωρίς απευθείας ηλιακή ακτινοβολία και –πολύ σημαντικό– μακριά από ρεύματα, καλοριφέρ, τζάκι ή πόρτες που ανοίγουν συχνά.

Extra tip: Κατά τη μεταφορά από το ανθοπωλείο, ζητήστε να το τυλίξουν καλά. Ακόμη και λίγα λεπτά στο κρύο μπορεί να του προκαλέσουν «σοκ».

Το σωστό πότισμα: ούτε πολύ, ούτε λίγο

Το συχνότερο λάθος που οδηγεί στο μαρασμό του αλεξανδρινού είναι το πότισμα.

Ποτίστε μόνο όταν το χώμα στεγνώνει στην επιφάνεια (συνήθως κάθε 4–5 ημέρες).

Αδειάζετε πάντα το νερό από το πιατάκι.

Χρησιμοποιείτε νερό σε θερμοκρασία δωματίου.

Ενδείξεις για να καταλάβετε τι χρειάζεται:

Πέφτουν τα φύλλα / μαλακώνουν: χρειάζεται νερό.

Κιτρινίζουν και πέφτουν μαζικά: μάλλον το έχετε παραποτίσει.

Όταν πέφτουν τα κόκκινα φύλλα – Τι σημαίνει και τι κάνετε

Μετά τις γιορτές, όταν το φυτό αρχίζει να αποχρωματίζεται, δεν σημαίνει ότι «τελείωσε». Μπαίνει στη φυσιολογική φάση ξεκούρασης.

Τότε:

μειώστε λίγο το πότισμα,

αφαιρέστε τα ξερά φύλλα,

μετακινήστε το σε δροσερό αλλά φωτεινό σημείο.

Την άνοιξη κλαδέψτε το περίπου στο 1/3 του ύψους του και μεταφυτέψτε το σε μεγαλύτερη γλάστρα με νέο χώμα. Από το καλοκαίρι μπορεί να ζει σε μπαλκόνι ή κήπο, σε ημισκιερό μέρος.

Πώς θα κοκκινίσει ξανά τον επόμενο χειμώνα – Το «κόλπο» των ωρών φωτός

Το μυστικό βρίσκεται στην εκπαίδευση του φυτού. Για να επανεμφανιστούν τα κόκκινα φύλλα:

Από τον Σεπτέμβριο και για 8 εβδομάδες:

Αφήνετε το αλεξανδρινό 14 ώρες στο απόλυτο σκοτάδι κάθε βράδυ.

Του δίνετε 10 ώρες φως την ημέρα.

Η πιο εύκολη μέθοδος;

Σκεπάζετε το φυτό με ένα κουτί κάθε απόγευμα και το ξεσκεπάζετε το πρωί.

Extra tip: Η συνέπεια είναι το παν. Άνισες ώρες φωτός–σκότους μπορεί να καθυστερήσουν ή να εμποδίσουν την αλλαγή χρώματος.



Το αλεξανδρινό δεν είναι απλώς ένα χριστουγεννιάτικο διακοσμητικό. Με λίγη υπομονή και σωστή φροντίδα, μπορεί να γίνει ένα φυτό που θα ομορφαίνει τον χώρο σας όλο το χρόνο — και όταν κοκκινίσει ξανά τον επόμενο χειμώνα, η ικανοποίηση θα είναι διπλή, γιατί θα είναι δικό σας επίτευγμα.

