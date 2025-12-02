Προσοχή στους κάδους: Τα αντικείμενα που απαγορεύεται να πετάμε και τα πρόστιμα που «καίνε»

Οι πράσινοι κάδοι απορριμμάτων στους δρόμους προορίζονται αποκλειστικά για τα καθημερινά οικιακά σκουπίδια. Παρόλα αυτά, δεν είναι λίγοι εκείνοι που –από άγνοια, ευκολία ή βιασύνη– πετούν μέσα ογκώδη αντικείμενα, μπάζα, χημικά ή άλλα υλικά που όχι μόνο καταστρέφουν τον εξοπλισμό καθαριότητας, αλλά επιβαρύνουν το περιβάλλον και μπορούν να οδηγήσουν σε «τσουχτερά» πρόστιμα.

Οι δήμοι πλέον εφαρμόζουν αυστηρούς κανονισμούς για την απόρριψη απορριμμάτων, γι’ αυτό είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι πραγματικά επιτρέπεται και τι όχι.



1. Ογκώδη αντικείμενα που δεν επιτρέπονται σε κανέναν κάδο

Στους πράσινους κάδους απαγορεύεται αυστηρά να πετάμε:

έπιπλα (καρέκλες, καναπέδες, τραπέζια)

στρώματα

ηλεκτρικές συσκευές (ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες)

πόρτες, κουφώματα, μεγάλα πλαστικά ή ξύλινα αντικείμενα

Τα ογκώδη εμποδίζουν τη συλλογή, δημιουργούν εστίες μόλυνσης και συχνά προκαλούν βλάβες στα απορριμματοφόρα. Οι δήμοι παρέχουν ειδική υπηρεσία δωρεάν αποκομιδής, συνήθως μετά από τηλεφωνικό ραντεβού.



2. Μπάζα και οικοδομικά υλικά

Επίσης απαγορεύεται η απόρριψη:

σπασμένων τούβλων

σοβάδων, τσιμεντοκονιαμάτων

πετρών, χαλασμάτων από ανακαίνιση

πλακιδίων, μαρμάρων, γυψοσανίδων

Τα μπάζα θεωρούνται αδρανή υλικά και πρέπει να παραδίδονται σε αδειοδοτημένες μονάδες ή να συλλέγονται με ειδικούς κάδους («σκάφες») από εργολάβους.



3. Επικίνδυνα ή τοξικά απόβλητα

Μεγάλος κίνδυνος για υγεία και περιβάλλον. Στους κάδους δεν ανήκουν:

χημικά, χρώματα, διαλυτικά

μπαταρίες

φάρμακα

λάδια μηχανών

εντομοκτόνα

ηλεκτρονικά απόβλητα

Τέτοια υλικά μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά ή έκρηξη μέσα στα απορριμματοφόρα, ενώ μολύνουν σοβαρά το έδαφος και τα υπόγεια νερά.



4. Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές

Απαγορεύεται η απόρριψη:

υπολογιστών, τηλεοράσεων

οικιακών μικροσυσκευών

εκτυπωτών, παιχνιδομηχανών

Όλα πρέπει να οδηγούνται σε σημεία ανακύκλωσης ΑΗΗΕ (Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού).



5. Παιδικά παιχνίδια και μεγάλα πλαστικά αντικείμενα

Ακόμη κι αν δεν είναι πολύ μεγάλα, πολλά παιχνίδια κατατάσσονται στα ογκώδη:

παιδικά φορτηγά

καρεκλάκια

πλαστικές πισίνες

Δεν πετιούνται στους πράσινους κάδους.



6. Σκουπίδια κήπου: Κλαδιά, φύλλα, χόρτα

Σε μεγάλες ποσότητες δεν επιτρέπονται. Οι δήμοι έχουν συνήθως ξεχωριστό δρομολόγιο συλλογής πρασίνου, το οποίο εξυπηρετεί μετά από αίτηση του δημότη.



7. Νεκρά ζώα

Απαγορεύεται απολύτως.

Η απόρριψή τους:

αποτελεί σοβαρή υγειονομική παράβαση

τιμωρείται με υψηλά πρόστιμα

απαιτεί ειδικό χειρισμό από κτηνιατρικές ή δημοτικές υπηρεσίες.



8. Σακούλες έξω από τους κάδους ή εκτός ωραρίου

Ακόμη και τα απλά οικιακά σκουπίδια δεν πρέπει να:

τοποθετούνται έξω από τον κάδο

πετιούνται πριν ή μετά το επιτρεπόμενο ωράριο

αφήνονται ανοιχτά ή χωρίς σακούλα

Πολλοί δήμοι επιβάλλουν πρόστιμα και για αυτές τις παραβάσεις.



Πόσο είναι το πρόστιμο;

Τα ποσά διαφέρουν ανά περιοχή, όμως στις περισσότερες περιπτώσεις τα πρόστιμα για λάθος απόρριψη σκουπιδιών κυμαίνονται από:

100–150 ευρώ για απλές παραβάσεις

300–500 ευρώ για ογκώδη αντικείμενα, μπάζα, ηλεκτρικές συσκευές ή επικίνδυνα υλικά

Σε βαριές ή επαναλαμβανόμενες παραβάσεις, ορισμένοι δήμοι προβλέπουν ακόμη υψηλότερα πρόστιμα και πρόσθετες κυρώσεις.



Γιατί ισχύουν αυτά τα μέτρα;

Οι περιορισμοί υπάρχουν για να:

προστατεύουν το περιβάλλον

προστατεύουν τη δημόσια υγεία

προλαμβάνουν βλάβες στα απορριμματοφόρα

αποτρέπουν τη δημιουργία παράνομων χωματερών

μειώνουν το κόστος καθαριότητας για τον δήμο και τους πολίτες

Όσο περισσότερο οι πολίτες ακολουθούν τους κανόνες, τόσο καθαρότερη, ασφαλέστερη και λειτουργικότερη είναι η πόλη.

Διαβάστε ακόμα: Ξεκινάς γυμναστήριο; Πώς θα γλιτώσεις τους τραυματισμούς από την πρώτη κιόλας μέρα