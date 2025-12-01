Πώς να καθαρίσετε σωστά το Air Fryer: Το viral κόλπο των 10 λεπτών

Το air fryer έχει γίνει πλέον μία από τις πιο αγαπημένες συσκευές της κουζίνας. Γρήγορο, βολικό και αποτελεσματικό, αλλά για να συνεχίσει να αποδίδει όπως πρέπει, χρειάζεται σωστό και τακτικό καθαρισμό. Τα καλά νέα; Η διαδικασία δεν είναι δύσκολη – και χάρη σε ένα viral hack στο TikTok, μπορεί να γίνει ακόμη πιο εύκολη.

Παρακάτω θα βρείτε όλες τις απαραίτητες οδηγίες από τα κείμενα που μου δώσατε: τα κλασικά σωστά βήματα καθαρισμού αλλά και το γρήγορο κόλπο των 10 λεπτών.

Τα βασικά βήματα για σωστό καθαρισμό του air fryer



1. Αποσυνδέστε και αφήστε το να κρυώσει

Μετά το μαγείρεμα, αποσυνδέστε τη συσκευή και περιμένετε να κρυώσει εντελώς για λόγους ασφαλείας.

2. Καθαρίστε το καλάθι και τον δίσκο συλλογής λίπους

Αφαιρέστε τα εξαρτήματα και πλύνετέ τα με ζεστό νερό και ήπιο σαπούνι.

Αν υπάρχουν συσσωρευμένα λίπη, αφήστε τα να μουλιάσουν για μερικά λεπτά.

3. Χρησιμοποιήστε οδοντόβουρτσα για επίμονους λεκέδες

Μια μαλακή οδοντόβουρτσα βοηθά στα δύσκολα σημεία χωρίς να προκαλεί γρατζουνιές.

4. Σκουπίστε το εσωτερικό

Με μια νωπή, μαλακή πετσέτα καθαρίστε προσεκτικά το εσωτερικό.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ήπιο καθαριστικό, φροντίζοντας να μην εισέλθει υγρό στο μοτέρ ή στις ηλεκτρικές συνδέσεις.

5. Καθαρισμός της αντίστασης (αν είναι προσβάσιμη)

Αφαιρέστε απαλά υπολείμματα φαγητού με μία μαλακή βούρτσα.

6. Καθαρίστε το εξωτερικό

Με ένα υγρό πανί αφαιρέστε σκόνη και λεκέδες, δίνοντας προσοχή στα κουμπιά.

7. Στεγνώστε όλα τα εξαρτήματα

Πριν τα επανατοποθετήσετε, αφήστε τα να στεγνώσουν εντελώς, ώστε να μην εγκλωβιστεί υγρασία.

Το viral κόλπο των 10 λεπτών από το TikTok

Οι φριτέζες αέρος έχουν γίνει τόσο δημοφιλείς που φυσικά δεν θα έλειπαν τα hacks. Στο TikTok κυκλοφορεί ένα βίντεο που δείχνει έναν εξαιρετικά εύκολο τρόπο να καθαρίσετε το air fryer μέσα σε μόλις 10 λεπτά.

Πώς γίνεται:

Βγάζουμε το καλάθι και το γεμίζουμε περίπου μέχρι τη μέση με υγρό σαπούνι πιάτων.

Το τοποθετούμε ξανά στη θέση του και βάζουμε τη συσκευή σε λειτουργία για τρία λεπτά.

Στη συνέχεια αδειάζουμε το βρώμικο νερό στον νεροχύτη.

Ξεπλένουμε καλά και ελέγχουμε για υπολείμματα. (Επαναλαμβάνουμε τα βήματα εάν χρειάζεται).

Για πολύ επίμονους λεκέδες:

Δημιουργούμε μια πάστα από 1/2 φλιτζάνι μαγειρική σόδα και 1 κουταλιά νερό.

Τρίβουμε απαλά με οδοντόβουρτσα μετά από 10 λεπτά παραμονής.

Τέλος, ξεπλένουμε και η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.

Πόσο συχνά πρέπει να καθαρίζεται το air fryer;

Το ιδανικό είναι μετά από κάθε χρήση, ειδικά αν υπάρχει κολλημένο φαγητό.

Αν δεν έχετε χρόνο, μια γρήγορη «περασιά» με υγρή χαρτοπετσέτα ή πανί μικροϊνών είναι αρκετή μέχρι το κανονικό πλύσιμο.

Χρήσιμες συμβουλές για να κάνετε τη διαδικασία ευκολότερη

Χρησιμοποιείτε περγαμηνή ή αντικολλητικά χαρτιά όταν μαγειρεύετε λιπαρά τρόφιμα.

Καθαρίζετε συχνά, γιατί όσο μένει το λίπος τόσο πιο δύσκολο γίνεται να αφαιρεθεί.

