Τα 11 αντικείμενα στο υπνοδωμάτιο που σου κλέβουν τον ύπνο – Τι λένε οι ειδικοί

Το υπνοδωμάτιο είναι – ή θα έπρεπε να είναι – το πιο ήρεμο, cozy και ξεκούραστο σημείο του σπιτιού. Σύμφωνα όμως με interior designers, οι περισσότεροι έχουμε αντικείμενα που διαταράσσουν τον ύπνο μας, αυξάνοντας το στρες και την αίσθηση «όχλου» στον χώρο.

Από μικρές λεπτομέρειες μέχρι μεγάλες σχεδιαστικές επιλογές, αυτά είναι τα 11 πράγματα που οι ειδικοί λένε ότι δεν πρέπει να βρίσκονται σε ένα υπνοδωμάτιο.



1. Τηλεόραση

Όσο κι αν απολαμβάνουμε ένα τελευταίο επεισόδιο πριν τον ύπνο, οι τηλεοράσεις δεν χωρούν στο υπνοδωμάτιο.

Όταν είναι κλειστή λειτουργεί ως ένα μεγάλο, μαύρο αντικείμενο που «βαραίνει» οπτικά τον χώρο. Αν θέλουμε οπωσδήποτε να δούμε κάτι στο κρεβάτι, οι ειδικοί προτείνουν laptop ή tablet που δεν μένουν μόνιμα εκτεθειμένα.



2. Γραφείο εργασίας

Ο ύπνος και η εργασία είναι δύο κόσμοι που δεν πρέπει να συναντιούνται.

Το γραφείο, ο υπολογιστής και οι στοίβες εγγράφων φέρνουν την αίσθηση ευθύνης και άγχους σε έναν χώρο που πρέπει να προωθεί χαλάρωση.



3. Ακαταστασία παντού

«Λίθοι και ξύλα και πλίνθοι και κέραμοι ατάκτως ερριμένα».

Η ακαταστασία είναι από τους μεγαλύτερους εχθρούς του ύπνου. Η ύπαρξη πολλών αντικειμένων στις επιφάνειες αυξάνει οπτικά τα ερεθίσματα και προκαλεί ασυνείδητο στρες. Έξυπνες λύσεις αποθήκευσης και λιγότερα αντικείμενα είναι το κλειδί.



4. Έντονα χρώματα στους τοίχους

Το κόκκινο, το έντονο κίτρινο και το πορτοκαλί αυξάνουν την ενέργεια, τη νευρικότητα και τις εντάσεις.

Στο υπνοδωμάτιο προτιμώνται απαλές αποχρώσεις όπως μέντα, γαλάζιο και γκρι, που «ρίχνουν» τον τόνο και συμβάλλουν στη χαλάρωση.



5. Μεγάλοι καθρέφτες

Πέρα από το κακό φενγκ σούι, ένας μεγάλος καθρέφτης απέναντι από το κρεβάτι δημιουργεί μια ανοίκεια αίσθηση και διαταράσσει τον ύπνο.

Προτιμώνται μικρότεροι, διακριτικοί καθρέφτες που δεν «κυριαρχούν».



6. Πολύπριζα και εκτεθειμένα καλώδια

Εκτός από αντιαισθητικά, μπορεί να είναι και επικίνδυνα.

Τα πολλά καλώδια χαλάνε την εικόνα του δωματίου και υπενθυμίζουν «δραστηριότητα», σε έναν χώρο που πρέπει να είναι ήσυχος και καθαρός οπτικά. Οι designers προτείνουν απόκρυψη πίσω από έπιπλα ή χρήση ασύρματων φορτιστών.



7. Κακός φωτισμός

Ένας μόνο κεντρικός φωτισμός κάνει το δωμάτιο άκαμπτο και ψυχρό.

Ο ιδανικός φωτισμός περιλαμβάνει:

γενικό φως,

λειτουργικό (π.χ. φωτιστικά κομοδίνων),

διακοσμητικό ή ατμοσφαιρικό.

Ροοστάτες (dimmers) βοηθούν να προσαρμόζεται η ένταση στο mood της στιγμής.



8. Πάρα πολλές ηλεκτρονικές συσκευές

Κινητό, tablet, laptop, smartwatch — όλα παράγουν μπλε φως, ειδοποιήσεις και «ξύπνια ενέργεια».

Η απουσία συσκευών από το υπνοδωμάτιο έχει αποδεδειγμένα θετική επίδραση στον ύπνο.



9. Έπιπλα με μεγάλες διαφορές ύψους

Όταν τα έπιπλα έχουν διαφορετικά ύψη, ο χώρος δείχνει οπτικά «σπασμένος».

Ένα σωστά τοποθετημένο κομοδίνο πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο ύψος ή ελαφρώς χαμηλότερα από το στρώμα ώστε η σύνθεση να «ηρεμεί» το βλέμμα.



10. Παιδικά παιχνίδια

Το υπνοδωμάτιο των ενηλίκων πρέπει να ανήκει στους… ενήλικες.

Τα παιχνίδια των παιδιών καλό είναι να μένουν στο παιδικό δωμάτιο για να παραμείνει ο χώρος των γονιών ένα πραγματικό καταφύγιο.



11. Διάφανες κουρτίνες

Το φως μπορεί να ανεβάζει τη διάθεση, αλλά το πρωί —ή τη νύχτα με λάμπες δρόμου— είναι εχθρός του ποιοτικού ύπνου.

Οι σχεδιαστές προτείνουν κουρτίνες σε «στρώσεις»:

διάφανη + συσκότισης, ώστε να ελέγχεται η φωτεινότητα ανάλογα με την ώρα.

