Η ιδανική πρωινή ρουτίνα: Όσα προτείνει πραγματικά η επιστήμη

Σε μια εποχή όπου οι «τέλειες» πρωινές ρουτίνες παρουσιάζονται ως συνταγές επιτυχίας, η επιστημονική κοινότητα υπενθυμίζει ότι η πραγματικότητα είναι πολύ πιο απλή. Τα βίντεο με ακραία προγράμματα διασήμων –πρωινές προσευχές στις 2:30 π.μ., κρυοθάλαμοι, email πριν χαράξει, παγωμένες βουτιές– συχνά δημιουργούν άγχος αντί για έμπνευση, ειδικά για όσους δεν έχουν χρονοτύπο «πρωινού ανθρώπου».

Η επιστήμη ωστόσο δείχνει πως η ιδανική πρωινή ρουτίνα δεν χρειάζεται εντυπωσιακές θυσίες, αλλά σταθερότητα, μέτρο και ρεαλισμό. Ακολουθούν οι πρακτικές που έχουν πραγματικό αποτέλεσμα:

 1. Ξυπνήστε στην ώρα που αντέχει ο οργανισμός σας
Το ξύπνημα υπερβολικά νωρίς, χωρίς επαρκή ύπνο, μπορεί να οδηγήσει στο λεγόμενο «κοινωνικό jet lag» – μια κατάσταση που συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο παχυσαρκίας και καρδιαγγειακών προβλημάτων.
Έρευνες συμφωνούν: η σταθερή ώρα αφύπνισης, ακόμη και τα Σαββατοκύριακα, βελτιώνει διάθεση, συγκέντρωση και ενέργεια.

 2. Αποφύγετε την πρωινή άσκηση υψηλής έντασης
Η πολύ έντονη γυμναστική το πρωί δεν αποτελεί «εκκίνηση ενέργειας». Μάλιστα, μπορεί να προκαλέσει κόπωση και διαταραχή του βιολογικού ρολογιού έως και 40 λεπτά. Αυτό μεταφράζεται σε μικρό, καθημερινό ...

