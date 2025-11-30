Το φθηνό κόλπο για να εξαφανίσετε την υγρασία από τα παράθυρα μέσα σε λίγες ώρες

Με τον χειμώνα να φέρνει αυξημένα επίπεδα υγρασίας, τα θολά παράθυρα έχουν γίνει πλέον καθημερινό φαινόμενο στα περισσότερα σπίτια. Αν και στην αρχή μπορεί να φαίνονται ακίνδυνα, η υγρασία στα τζάμια μπορεί σύντομα να οδηγήσει σε μούχλα, φθορές στα κουφώματα και επιβάρυνση της ατμόσφαιρας στο σπίτι.

Υπάρχει όμως ένα απλό και εξαιρετικά οικονομικό τρικ που μπορεί να βοηθήσει άμεσα.

Το κόλπο με το αλάτι – Ο πιο εύκολος «φυσικός αφυγραντήρας»

Αρκεί ένα μικρό μπολάκι με αλάτι, τοποθετημένο κοντά στο παράθυρο. Το αλάτι απορροφά την υγρασία από τον αέρα πριν αυτή καθίσει πάνω στο τζάμι, λειτουργώντας σαν φυσικός αφυγραντήρας.

Η μέθοδος είναι παλιά, δοκιμασμένη και ιδανική για υπνοδωμάτια, μπάνια και κουζίνες.

Εκτός από το αλάτι, αντίστοιχα απορροφητικά υλικά είναι:

Silica gel (τα μικρά σακουλάκια που βρίσκουμε συχνά σε συσκευασίες ρούχων ή ηλεκτρονικών)

Μαγειρική σόδα, που έχει επίσης την ιδιότητα να δεσμεύει υγρασία και οσμές

Αφού σκουπίσετε τα παράθυρα, αφήστε το μπολ στο περβάζι όλο το βράδυ. Όταν το υλικό σβωλιάσει, σημαίνει ότι έχει απορροφήσει το μέγιστο και πρέπει να αντικατασταθεί.



Άλλες οικονομικές λύσεις για την υγρασία στα παράθυρα

1. Ελέγξτε για διαρροές με σιλικόνη

Αν νιώθετε κρύο ή αέρα κοντά στο παράθυρο, πιθανότατα υπάρχει μικρή δίοδος υγρασίας. Με λίγη σιλικόνη μπορείτε να σφραγίσετε τις χαραμάδες και να μειώσετε σημαντικά το πρόβλημα.

2. Αερισμός – έστω και για λίγα λεπτά

Ο καθημερινός αερισμός μειώνει την παγιδευμένη υγρασία.

Αν κάνει πολύ κρύο:

αφήστε εσωτερικές πόρτες ανοιχτές, ώστε να διαχέεται η υγρασία,

ή

μείνετε σε ένα δωμάτιο με κλειστή πόρτα για να μην «μεταναστεύει» η υγρασία από άλλα σημεία του σπιτιού.

3. Μετακινήστε έπιπλα από τους εξωτερικούς τοίχους

Αν κολλάνε στον τοίχο, η υγρασία παγιδεύεται πίσω τους.

Μια μικρή απόσταση λίγων εκατοστών βοηθά τον αέρα να κυκλοφορεί.

4. Φυσικοί αφυγραντήρες: Τα φυτά

Ορισμένα φυτά απορροφούν υγρασία και καθαρίζουν τον αέρα. Καλή επιλογή αποτελούν:

φτέρη

σπαθίφυλλο

aloe vera

5. Η πιο αποτελεσματική λύση – ο αφυγραντήρας

Αν και δεν είναι DIY λύση, ο αφυγραντήρας παραμένει η πιο αποδοτική επένδυση για ένα σπίτι με έντονη υγρασία, ειδικά τον χειμώνα.



Συμπέρασμα

Με μερικές πολύ οικονομικές και απλές κινήσεις, όπως ένα μπολάκι με αλάτι ή λίγα σακουλάκια silica gel, μπορείτε να περιορίσετε σημαντικά τη θολούρα, τις μυρωδιές και τις ζημιές που προκαλεί η υγρασία. Έτσι διατηρείτε το σπίτι πιο ζεστό, πιο καθαρό και χωρίς μούχλα — ακόμη και τις πιο κρύες ημέρες του χειμώνα.

