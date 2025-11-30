Το φυτό που βελτιώνει τον ύπνο σας: Γιατί είναι ιδανικό για το κομοδίνο σας

Ένα μικρό πράσινο άγγιγμα στο υπνοδωμάτιο μπορεί να αλλάξει την ατμόσφαιρα και –σύμφωνα με ειδικούς– ακόμη και την ποιότητα του ύπνου σας. Αν υπάρχει ένα φυτό εσωτερικού χώρου που ξεχωρίζει για τα οφέλη του, αυτό είναι το Epipremnum aureum, γνωστό στους περισσότερους ως Πόθος ή «χρυσό πόθο».

Το δημοφιλές φυτό όχι μόνο δίνει ζωντάνια στον χώρο, αλλά έχει την ικανότητα να βελτιώνει τον αέρα που αναπνέετε τη νύχτα. Η παρουσία του κοντά στο κρεβάτι, σύμφωνα με τους ειδικούς, μπορεί να συμβάλει σε βαθύτερο και πιο ξεκούραστο ύπνο.

Γιατί ο Πόθος βοηθά στον καλύτερο ύπνο

Ο Πόθος δεν είναι απλώς ένα όμορφο φυτό. Μελέτες της NASA έχουν δείξει ότι καθαρίζει αποτελεσματικά τον αέρα από τοξικές ουσίες όπως η φορμαλδεΰδη και τα πτητικά οργανικά συστατικά (VOCs), που μπορεί να υπάρχουν στα οικιακά υλικά και τα προϊόντα καθαρισμού.

Αντίστοιχη έρευνα από το Harvard έδειξε ότι το φυτό μπορεί να απομακρύνει έως και 74% των VOCs και 68% των οσμών σε πραγματικές συνθήκες, ενισχύοντας σημαντικά την ποιότητα του αέρα.

Έτσι, οι εισπνοές κατά τη διάρκεια της νύχτας είναι πιο «καθαρές», συμβάλλοντας σε καλύτερο ύπνο και συνολική ευεξία.

Ένα φυτό με θετική ενέργεια

Πέρα από την πρακτική του αξία, σε πολλούς πολιτισμούς ο Πόθος θεωρείται σύμβολο ευημερίας. Στο Feng Shui, η τοποθέτησή του στον χώρο λέγεται ότι προσελκύει θετική ενέργεια και καλή τύχη – κάτι που κάνει ακόμη πιο δημοφιλή την παρουσία του στο υπνοδωμάτιο.

Πώς να φροντίσετε τον Πόθο για να αναπτυχθεί σωστά

Για να απολαύσετε στο έπακρο τα οφέλη του, είναι σημαντικό να τον φροντίσετε σωστά:

1. Επιλέξτε το κατάλληλο χώμα και γλάστρα

Προτιμήστε καλά αποστραγγιζόμενο χώμα με ελαφρώς όξινο pH (6,1–6,5).

Η γλάστρα πρέπει να έχει τρύπες αποστράγγισης και να προσφέρει τουλάχιστον 5 επιπλέον εκατοστά χώρο γύρω από τις ρίζες.



2. Ιδανικό φως και θερμοκρασία

Τοποθετήστε τον σε έμμεσο, απαλό φως.

Η ιδανική θερμοκρασία είναι 18–24°C, που θυμίζει το τροπικό περιβάλλον προέλευσής του.

Αγαπάει την υγρασία, οπότε συμβαδίζει καλά με τη χρήση υγραντήρα στο υπνοδωμάτιο.

3. Σωστό πότισμα

Ποτίζετε μόνο όταν στεγνώνει η επιφάνεια του χώματος.

Το υπερβολικό νερό μπορεί να σαπίσει τις ρίζες.

4. Κλάδεμα και πολλαπλασιασμός

Κλαδέψτε ελαφρά κάθε λίγους μήνες για να πυκνώσει το φύλλωμα.

Μπορείτε να πολλαπλασιάσετε τον Πόθο βάζοντας ένα κλαδάκι σε νερό μέχρι να αναπτύξει ρίζες.

Προσοχή στα κατοικίδια

Παρά τα σημαντικά οφέλη, ο Πόθος είναι τοξικός για γάτες και σκύλους αν καταναλωθεί, γι’ αυτό πρέπει να τοποθετείται σε σημείο που δεν μπορούν να τον φτάσουν.

