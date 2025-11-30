ΕΥΔΑΠ: 10+1 τρόποι για να περιορίσουμε τη σπατάλη νερού

Μετά την κήρυξη της Αττικής, της Λέρου και της Πάτμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας, η ΕΥΔΑΠ καλεί τους πολίτες να υιοθετήσουν πιο υπεύθυνες συνήθειες στην κατανάλωση νερού.

Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή της, τα αποθέματα νερού στην Αττική έχουν μειωθεί αισθητά, ενώ παράλληλα καταγράφεται σημαντική αύξηση στη ζήτηση. «Μια μικρή αλλαγή στην καθημερινότητά μας μπορεί να φέρει μεγάλη διαφορά», αναφέρει χαρακτηριστικά, καλώντας όλους να συμβάλλουν στη διασφάλιση των υδάτινων πόρων.

Παρότι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης δεν επιβάλλει περιορισμούς στους καταναλωτές, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει ήδη απευθύνει συστάσεις για συνετή χρήση του νερού.

ΕΥΔΑΠ – 10+1 πρακτικοί τρόποι εξοικονόμησης νερού

1. Μην αφήνετε τη βρύση να τρέχει όταν λούζεστε, ξυρίζεστε, βουρτσίζετε τα δόντια ή πλένετε πιάτα.

2. Επιλέξτε σύντομο ντους αντί για γεμάτη μπανιέρα.

3. Χρησιμοποιείτε πλυντήριο πιάτων και ρούχων μόνο όταν είναι πλήρως γεμάτα.

4. Πλύνετε φρούτα και λαχανικά σε λεκάνη αντί κάτω από τρεχούμενο νερό.

5. Μην αφήνετε να χάνεται νερό μέχρι να «έρθει» η επιθυμητή θερμοκρασία.

6. Προτιμήστε ηλεκτρικές συσκευές χαμηλής κατανάλωσης και χρησιμοποιείτε τα οικονομικά προγράμματα.

7. Αποφύγετε το λάστιχο για πλύσιμο αυτοκινήτου.

8. Για το πότισμα προτιμήστε ποτιστήρι ή εγκατάσταση αυτόματου ποτίσματος.

9. Ποτίστε βράδυ, ώστε να μειωθούν οι απώλειες από εξάτμιση.

10. Κλείνετε τον γενικό διακόπτη όταν λείπετε για μεγάλο διάστημα.

11. Ελέγξτε για διαρροές σε βρύσες, καζανάκια και σωληνώσεις, και επισκευάστε άμεσα ό,τι στάζει.

Διαβάστε ακόμα: Χριστούγεννα 2025: Τα 3 Vintage Trends που επιστρέφουν δυναμικά στη διακόσμηση