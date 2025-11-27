Ο «κανόνας της μίας ώρας»: Το απλό κόλπο νευρολόγου για να ηρεμεί ο εγκέφαλος και να έρχεται ο ύπνος πιο εύκολα

Η αϋπνία και οι δυσκολίες στον ύπνο αποτελούν καθημερινό πρόβλημα για εκατομμύρια ανθρώπους. Άγχος, υπερδιέγερση, υπερβολική σκέψη και έντονο στρες συχνά εμποδίζουν τον εγκέφαλο να «κλείσει διακόπτη» τη στιγμή που ξαπλώνουμε. Ένας νευρολόγος, όμως, προτείνει μια απλή μέθοδο που μπορεί να αποτελέσει game changer: τον «κανόνα της μίας ώρας».

Ο Dr. Baibing Chen – ή αλλιώς Dr. Bing, όπως είναι γνωστός στο TikTok – εξηγεί ότι το μυστικό κρύβεται στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο εγκέφαλος τη νύχτα. Όπως αναφέρει, πολλοί άνθρωποι νιώθουν σωματικά εξαντλημένοι, όμως το μυαλό τους παραμένει σε υπερένταση. Αυτό συμβαίνει επειδή, ενώ ο προμετωπιαίος φλοιός που φιλτράρει τις σκέψεις «κατεβάζει ρυθμούς», ενεργοποιείται το λεγόμενο default mode network, το οποίο φέρνει στο προσκήνιο αναμνήσεις, έγνοιες και ακόμη και ξεχασμένες αμήχανες στιγμές.

Το φαινόμενο είναι συχνότερο σε όσους έχουν υψηλά επίπεδα άγχους, τραυματικές εμπειρίες, τελειομανία ή χρόνια έλλειψη ύπνου.

Τι περιλαμβάνει ο «κανόνας της μίας ώρας»

Σύμφωνα με τον νευρολόγο, το σημαντικότερο βήμα είναι η αποφυγή οθονών και έντονου φωτός για μία ώρα πριν από τον ύπνο.

Εξηγεί ότι οι οθόνες — κινητό, τηλεόραση, υπολογιστής — κρατούν ενεργό το σύστημα εγρήγορσης του εγκεφάλου και εμποδίζουν την παραγωγή μελατονίνης, της ορμόνης που βοηθά το σώμα να χαλαρώσει. Το Sleep Foundation σημειώνει ότι το μπλε φως καθυστερεί τον κιρκάδιο ρυθμό, κάνοντας τον εγκέφαλο να «νομίζει» ότι δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα του ύπνου.

Πώς να μειώσεις την έκθεση στο φως πριν τον ύπνο

Καθιέρωσε σταθερή βραδινή ρουτίνα

Κράτα το υπνοδωμάτιο «ζώνη χωρίς οθόνες»

Χαμήλωσε τα φώτα μία ώρα πριν ξαπλώσεις

Ενεργοποίησε τη νυχτερινή λειτουργία στις συσκευές

Τεχνικές που βοηθούν να ηρεμήσει ο εγκέφαλος

Εκτός από την απομάκρυνση των οθονών, ο Dr. Bing προτείνει πρακτικές που «κατεβάζουν ταχύτητα» στο νευρικό σύστημα:

Καταγραφή σκέψεων σε ένα σημειωματάριο λίγο πριν τον ύπνο

Αργή, βαθιά αναπνοή για χαλάρωση

Σταθερό ωράριο ύπνου, ακόμη και τα Σαββατοκύριακα

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι η συνέπεια στις συνήθειες ύπνου αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για την αντιμετώπιση της αϋπνίας.

Πότε να ζητήσετε ιατρική βοήθεια

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS) συστήνει να απευθυνθείτε σε γιατρό όταν:

Το πρόβλημα ύπνου διαρκεί για εβδομάδες ή μήνες

Οι καθημερινές συνήθειες δεν δείχνουν να βελτιώνουν την κατάσταση

Η αϋπνία επηρεάζει την εργασία, την ενέργεια ή τη λειτουργικότητά σας

