Πώς να εξαφανίσεις τη μούχλα και τις άσχημες μυρωδιές από το πλυντήριο ρούχων

Αν το πλυντήριο μυρίζει μούχλα, δες πώς θα το καθαρίσεις με σόδα, ξίδι και σωστή συντήρηση, εύκολα και φυσικά.

Το πλυντήριό σου μυρίζει; Έτσι θα το κάνεις να ξαναμοσχοβολήσει

Δεν υπάρχει χειρότερο συναίσθημα από το να ανοίγεις το πλυντήριο μετά την πλύση και να σε «χτυπά» μια μυρωδιά μούχλας. Τα ρούχα χάνουν τη φρεσκάδα τους, ο κάδος μυρίζει υγρασία και αναρωτιέσαι τι πήγε στραβά — ειδικά όταν έχεις βάλει σωστά απορρυπαντικό και μαλακτικό.

Η αλήθεια; Το πλυντήριο χρειάζεται τακτική φροντίδα για να μην αναπτύσσει μύκητες και βακτήρια. Η καλή είδηση: με λίγα απλά βήματα, το επαναφέρεις σε απόλυτη καθαριότητα.

Γιατί εμφανίζονται οι μυρωδιές;

Οι δυσάρεστες οσμές οφείλονται κυρίως σε:

υγρασία που παγιδεύεται στα λάστιχα,

υπολείμματα απορρυπαντικού στη θήκη,

βρωμιές και χνούδια στο φίλτρο,

χαμηλές θερμοκρασίες πλύσης που δεν σκοτώνουν τα μικρόβια.

Με απλά λόγια: το πλυντήριο χρειάζεται καθαρισμό — όπως οποιαδήποτε συσκευή που δουλεύει καθημερινά.

Τα 6 πιο αποτελεσματικά βήματα για φρέσκο, καθαρό πλυντήριο

1. Μην αφήνεις βρεγμένα ρούχα στον κάδο

Η μούχλα αναπτύσσεται ταχύτατα σε κλειστό, υγρό περιβάλλον.

Βγάλε τα ρούχα αμέσως μόλις τελειώσει η πλύση.

2. Ο απόλυτος καθαρισμός με σόδα + λευκό ξίδι

Αυτή η φυσική «βόμβα καθαριότητας» απολυμαίνει τον κάδο και διώχνει τις οσμές.

Τρόπος χρήσης:

Ρίξε 1 φλ. μαγειρική σόδα και 2 φλ. λευκό ξίδι μέσα στον κάδο.

Βάλε 1 κ.σ. σόδα + λίγες σταγόνες ξίδι στη θήκη απορρυπαντικού.

Τρέξε πρόγραμμα στους 60°C χωρίς ρούχα.

Το μείγμα εξαφανίζει μούχλα, άλατα και βακτήρια.

3. Άφηνε την πόρτα και τη θήκη ανοιχτές

Μετά από κάθε πλύση, κράτα πόρτα + συρτάρι απορρυπαντικού ανοιχτά ώστε να στεγνώνουν.

Έτσι αποφεύγεις την υγρασία που προκαλεί οσμές.

4. Καθάρισε το λάστιχο της πόρτας — εκεί κρύβεται η μούχλα

Το λάστιχο κρατάει νερό, χνούδια και σαπουνάδες.

Καθημερινά:

Σκούπισέ το με στεγνό πανί μετά από κάθε πλύση.

Αν έχει μαυρίλες:

Χρησιμοποίησε χλωρίνη τοπικά, άφησέ τη λίγα λεπτά και τρέξε ένα σύντομο πρόγραμμα για να φύγουν τα υπολείμματα.

5. Φρόντισε και τη θήκη απορρυπαντικού

Βγάλ’ την εντελώς, ξέπλυνέ την με ζεστό νερό και καθάρισε τις γωνίες με μια οδοντόβουρτσα.

Τα υπολείμματα απορρυπαντικού συχνά προκαλούν μυρωδιά «μπαγιάτικου νερού».

6. Μην ξεχνάς το φίλτρο αποστράγγισης

Μια φορά τον μήνα:

άνοιξε το πορτάκι στο κάτω μέρος,

βγάλε το φίλτρο,

καθάρισέ το από χνούδια, μαλλιά και μικροαντικείμενα.

Ένα βουλωμένο φίλτρο μυρίζει πολύ και επηρεάζει την απόδοση της συσκευής.

Tip για πλυντήρια που ανοίγουν από πάνω

Γέμισε τον κάδο με ζεστό νερό, πρόσθεσε 2 φλ. ξίδι, άφησε για μία ώρα, πρόσθεσε ½ φλ. σόδα και ολοκλήρωσε τον κύκλο.

Καθάρισε το καπάκι και άφησέ το ανοιχτό να στεγνώσει.

Κάθε πότε πρέπει να καθαρίζεις το πλυντήριο;

Οι ειδικοί προτείνουν:

1 φορά τον μήνα, ή

περίπου κάθε 30 πλύσεις.

Με αυτή τη συχνότητα, το πλυντήριο μένει καθαρό, χωρίς μούχλα και χωρίς δυσάρεστες μυρωδιές.

Διαβάστε ακόμα: Το φυτό που βελτιώνει τον ύπνο σας: Γιατί είναι ιδανικό για το κομοδίνο σας