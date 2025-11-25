Πού θα βρεις κλήσεις και πρόστιμα που δεν σου έχουν κοινοποιηθεί – Ο πλήρης οδηγός

Πολλοί οδηγοί διαπιστώνουν πρόστιμα που «φανερώνονται» ξαφνικά μήνες μετά ή κλήσεις που δεν βρέθηκαν ποτέ στο παρμπρίζ. Η διαδικασία εντοπισμού τους δεν είναι πάντα ξεκάθαρη, καθώς κάθε παράβαση περνάει από διαφορετικά στάδια πριν εμφανιστεί στα κεντρικά συστήματα.

Ανάλογα με το πού βρίσκεται η διαδικασία βεβαίωσης, το πρόστιμο μπορεί να φαίνεται μόνο στον Δήμο, μόνο στην Τροχαία, μόνο στο gov.gr ή μόνο στο myAADE.



Ο παρακάτω οδηγός εξηγεί αναλυτικά τι εμφανίζεται σε κάθε υπηρεσία και πότε.



1. Πρώτο βήμα: Έλεγχος στην υπηρεσία που εξέδωσε την κλήση

Οι πιο πρόσφατες κλήσεις —ιδιαίτερα οι παραβάσεις στάθμευσης— φαίνονται μόνο στα συστήματα του Δήμου που τις εξέδωσε.

Οι Δήμοι διατηρούν τοπικά μητρώα όπου καταγράφονται όλες οι κλήσεις στάθμευσης.

Αν η κλήση δεν έχει περάσει ακόμη στην επόμενη φάση, δεν θα εμφανιστεί ούτε στο gov.gr ούτε στο myAADE.

Για τροχαίες παραβάσεις, αρμόδια είναι η Τροχαία, η οποία μπορεί να ενημερώσει με βάση τον αριθμό κυκλοφορίας ή το ΑΦΜ του ιδιοκτήτη.

Σε αυτό το πρώιμο στάδιο, η πληροφορία βρίσκεται αποκλειστικά στις αρχές που επέβαλαν την παράβαση.



2. Όταν περάσει στο κεντρικό σύστημα: Αναζήτηση στο gov.gr

Αφού η παράβαση βεβαιωθεί ηλεκτρονικά, εμφανίζεται στην πλατφόρμα gov.gr.

Διαδρομή:

Μεταφορές & Οχήματα → Πρόστιμα τροχαίας και παραβάσεις στάθμευσης → είσοδος με κωδικούς myAADE.

Εκεί θα δείτε:

όλες τις κλήσεις που έχουν περαστεί επίσημα στο σύστημα,

τις λεπτομέρειες της παράβασης,

το ποσό και την κατάσταση πληρωμής.

Το gov.gr είναι το στάδιο όπου καταλήγουν τα πρόστιμα μετά την πρώτη εσωτερική επεξεργασία από Δήμους και Τροχαία.



3. Όταν η κλήση γίνει οφειλή προς το Δημόσιο: Έλεγχος στο myAADE

Αν το πρόστιμο δεν εξοφληθεί μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα από την υπηρεσία που το εξέδωσε, τότε μεταφέρεται στην εφορία ως φορολογική οφειλή.

Σε αυτή τη φάση το εντοπίζετε μέσω:

myAADE → Οφειλές, πληρωμές & επιστροφές → Στοιχεία οφειλών εκτός ρύθμισης

Εκεί φαίνονται:

τα πρόστιμα που έχουν “βεβαιωθεί” στην ΑΑΔΕ,

ηλεκτρονικές κλήσεις (κάμερες),

πρόστιμα Δήμων & Τροχαίας που δεν πληρώθηκαν εγκαίρως,

η ημερομηνία βεβαίωσης,

η Ταυτότητα Οφειλής (Τ.Ο.) για πληρωμή μέσω τράπεζας/web banking.

Προσοχή:

Στο myAADE δεν εμφανίζονται οι πρόσφατες κλήσεις — μόνο όσες έχουν ήδη γίνει οφειλή.



Τι δεν φαίνεται σε καμία υπηρεσία άμεσα;

Τις πρώτες ημέρες (ή και εβδομάδες) μετά την παράβαση:

η κλήση δεν εμφανίζεται στο gov.gr,

ούτε στο myAADE,

ούτε μπορεί να εντοπιστεί αλλού ηλεκτρονικά.

Βρίσκεται μόνο:

στον Δήμο (για στάθμευση),

στην Τροχαία (για τροχαίες παραβάσεις).

Αυτό εξηγεί γιατί αρκετοί οδηγοί βλέπουν πρόστιμα «καθυστερημένα».



Συνοπτικός οδηγός: Πού ψάχνω τι;

Στάδιο - Πού φαίνεται- Τι θα βρω

Άμεσα μετά την παράβαση - Δήμος ή Τροχαία - Τις «φρέσκες» κλήσεις που δεν έχουν περαστεί ηλεκτρονικά

Μετά τη βεβαίωση από τις αρχές - gov.gr - Ηλεκτρονικά καταχωρημένες κλήσεις

Μετά την προθεσμία πληρωμής - myAADE - Βεβαιωμένες οφειλές προς την εφορία

Τι να κάνετε για να μην χάσετε ξανά κλήση

Ελέγχετε περιοδικά το gov.gr.

Ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις email/SMS της ΑΑΔΕ.

Σε περίπτωση αμφιβολίας, ρωτήστε απευθείας στον Δήμο ή την Τροχαία.

Με την κατάλληλη ενημέρωση, μπορείτε να εντοπίζετε έγκαιρα κάθε παράβαση και να αποφεύγετε αυξήσεις, προσαυξήσεις ή άλλες δυσάρεστες εκπλήξεις.

