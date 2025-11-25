Πόσο κοστίζει πραγματικά το πλυντήριο ρούχων στον λογαριασμό ρεύματος – Και πώς να μειώσετε την κατανάλωση

Το πλυντήριο ρούχων ανήκει στις συσκευές που δουλεύουν σχεδόν καθημερινά στα περισσότερα σπίτια – και αυτό αντικατοπτρίζεται ξεκάθαρα στον λογαριασμό του ρεύματος. Μαζί με τον θερμοσίφωνα και το πλυντήριο πιάτων, αποτελεί μία από τις πιο «ενεργοβόρες» συσκευές, καλύπτοντας περίπου το 10% της κατανάλωσης σε ένα μέσο νοικοκυριό.

Η κατανάλωση, όμως, δεν είναι σταθερή. Με λίγες στοχευμένες αλλαγές, το κόστος μπορεί να πέσει εντυπωσιακά χωρίς να αλλάξει καθόλου η καθημερινότητά μας.



Πόση ενέργεια καταναλώνει ένα πλυντήριο ρούχων;

Οι καταναλώσεις αναγράφονται πλέον στην ενεργειακή ετικέτα κάθε συσκευής και υπολογίζονται με βάση 220 πλύσεις τον χρόνο, σε προγράμματα για βαμβακερά στους 40°C και 60°C.

Για να βρείτε το πραγματικό ετήσιο κόστος λειτουργίας χρειάζεται:

Να δείτε πόσες kWh καταναλώνει η συσκευή ανά πλύση.

Να πολλαπλασιάσετε αυτόν τον αριθμό με τις πλύσεις του έτους.

Να πολλαπλασιάσετε το αποτέλεσμα με την τιμή της kWh.



Παράδειγμα: Πλύση στους 60°C vs πλύση στους 40°C

Ας δούμε έναν ενδεικτικό υπολογισμό:

Κατανάλωση συσκευής στους 60°C: 2,2 kWh/πλύση

Ετήσιες πλύσεις: 220

2,2 × 220 = 484 kWh/έτος

Με μέση τιμή ρεύματος 0,18 €/kWh (Νοέμβριος 2025):

484 × 0,18 = περίπου 87 € τον χρόνο

Τι συμβαίνει αν η ίδια συσκευή δουλέψει στους 40°C;

Κατανάλωση: 1,3 kWh/πλύση

Ετήσια κατανάλωση: 286 kWh

Κόστος:

286 × 0,18 = περίπου 51 €

Διαφορά: 30–35 € λιγότερα τον χρόνο, μόνο με αλλαγή θερμοκρασίας.



Πώς να επιλέξετε οικονομικότερο πλυντήριο

Αν εξετάζετε την αγορά νέου μοντέλου, αξίζει να προσέξετε:

1. Ενεργειακή κλάση

Τα σύγχρονα μοντέλα κατηγορίας A καταναλώνουν αισθητά λιγότερη ενέργεια. Σε βάθος χρόνου, η εξοικονόμηση μπορεί να «εξοφλήσει» τη διαφορά στην τιμή αγοράς.

2. Χωρητικότητα κάδου

Για μια οικογένεια 4 ατόμων, ιδανική θεωρείται η χωρητικότητα 7 kg.

Περισσότερος όγκος σημαίνει λιγότερες πλύσεις μέσα στην εβδομάδα.

3. ECO και έξυπνα προγράμματα

Πολλά μοντέλα διαθέτουν:

ECO προγράμματα

Ρύθμιση μισού φορτίου

Ανίχνευση βάρους για αυτόματη προσαρμογή νερού και ενέργειας

Όλα αυτά μειώνουν σημαντικά τη συνολική κατανάλωση.



Δύο καθημερινές αλλαγές που ρίχνουν άμεσα την κατανάλωση

1. Επιλέξτε χαμηλότερη θερμοκρασία

Η αντίσταση του πλυντηρίου καίει τη συντριπτική ποσότητα ενέργειας.

Αντί για 60°C, προτιμήστε 30°C ή ακόμη και 20°C με σύγχρονα απορρυπαντικά.

Η διαφορά στην κατανάλωση είναι θεαματική.

2. Γεμίστε σωστά τον κάδο

Ούτε μισοάδειος, ούτε υπερφορτωμένος.

Αφήστε ένα μικρό κενό στην κορυφή.

Αποφύγετε μικρές και συχνές πλύσεις.

Χρησιμοποιήστε πρόγραμμα μισού φορτίου μόνο όταν είναι απαραίτητο.

Έτσι πετυχαίνετε καλύτερο πλύσιμο και λιγότερες συνολικές πλύσεις.



Χρειάζεται να πλένουμε όλα τα ρούχα τόσο συχνά;

Σύγχρονες έρευνες αλλά και η εμπειρία των κατασκευαστών δείχνουν ότι πολλά ρούχα δεν χρειάζονται πλύσιμο μετά από κάθε χρήση.

Τα τζιν αντέχουν περισσότερες φορές.

Οι ζακέτες και τα πανωφόρια χρειάζονται κυρίως αερισμό.

Σπρέι φρεσκαρίσματος ή dry-wash προϊόντα μειώνουν τις συχνές πλύσεις.

Λιγότερες πλύσεις =

✔ μικρότερο κόστος

✔ λιγότερη φθορά υφασμάτων

✔ λιγότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα



Συντήρηση: το μυστικό για λιγότερες βλάβες και χαμηλότερη κατανάλωση

Ένα πλυντήριο που δεν συντηρείται σωστά καταναλώνει περισσότερο και χαλάει συχνότερα.

Φροντίστε:

Να καθαρίζετε το φίλτρο κάθε μήνα.

Να κάνετε μια πλύση συντήρησης στους 60–90°C κάθε 30 ημέρες.

Να αδειάζετε τις τσέπες πριν από την πλύση.

Να μην υπερβάλλετε στο απορρυπαντικό.

Η καλή συντήρηση εξασφαλίζει ότι η συσκευή παραμένει οικονομική και αποδοτική.



Πότε συμφέρει να αλλάξετε πλυντήριο;

Αν το υπάρχον πλυντήριο:

έχει κλείσει 10+ χρόνια

ανήκει σε χαμηλή ενεργειακή κλάση (E–G)

χρειάζεται συχνά επισκευές

…τότε πιθανότατα σας κοστίζει περισσότερο σε ρεύμα παρά σε αγορά νέας συσκευής.

Ένα σύγχρονο μοντέλο μπορεί να μειώσει την κατανάλωση στο μισό.



Συμπέρασμα

Το πλυντήριο ρούχων δεν χρειάζεται να είναι «πονοκέφαλος» για τον λογαριασμό.

Με χαμηλότερη θερμοκρασία, σωστά γεμάτο κάδο και βασική συντήρηση, η εξοικονόμηση μπορεί να φτάσει δεκάδες ευρώ τον χρόνο – χωρίς καμία απολύτως αλλαγή στην ποιότητα ζωής σας.

Μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα κάνουν μεγάλη διαφορά, τόσο στο πορτοφόλι όσο και στο περιβάλλον.

