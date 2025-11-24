Αποφύγετε αυτή την καθημερινή τροφή αν θέλετε να μειώσετε τον κίνδυνο καρκίνου

Η διατροφή αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν τη μακροπρόθεσμη υγεία μας. Ορισμένες τροφές, αν και συνηθισμένες στην καθημερινότητα, συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου. Οι ειδικοί τονίζουν ότι ακόμη και μικρές ποσότητες που καταναλώνονται συχνά μπορούν να έχουν επιβαρυντική επίδραση.

Το τρόφιμο που πρέπει να περιορίσουμε

Όπως επισημαίνει το Αμερικανικό Ινστιτούτο Έρευνας για τον Καρκίνο, η συχνή κατανάλωση επεξεργασμένων κρεάτων αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου.

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν:

• μπέικον

• λουκάνικα

• χοτ ντογκ

• ζαμπόν

• σαλάμι και αλλαντικά

Αν τα συγκεκριμένα προϊόντα αποτελούν συχνή επιλογή στο πρωινό ή στα σνακ σας, οι ειδικοί προτείνουν να τα αντικαταστήσετε με πιο «καθαρές» επιλογές, όπως κοτόπουλο ή φρεσκοκομμένη γαλοπούλα.



Γιατί τα επεξεργασμένα κρέατα θεωρούνται επικίνδυνα;

Τα αλλαντικά υποβάλλονται σε διαδικασίες όπως αλάτισμα, κάπνισμα, ξήρανση ή χρήση νιτρωδών, που μπορούν να οδηγήσουν στη δημιουργία χημικών ενώσεων συνδεδεμένων με τον καρκίνο.

1. Νιτροζαμίνες

Προκύπτουν από τις ουσίες που χρησιμοποιούνται για διατήρηση χρώματος και γεύσης. Σχηματίζονται κυρίως όταν το κρέας μαγειρεύεται σε υψηλές θερμοκρασίες (τηγάνισμα, ψήσιμο).

Έρευνες δείχνουν ότι αυξάνουν τον κίνδυνο καρκίνου στομάχου και εντέρου.

2. Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες (PAHs)

Εμφανίζονται όταν το κρέας καπνίζεται ή ψήνεται πάνω από φωτιά. Ορισμένοι PAHs έχουν αποδειχθεί καρκινογόνοι σε ζωικά μοντέλα.

3. Ετεροκυκλικές Αμίνες (HCAs)

Σχηματίζονται κατά το ψήσιμο σε υψηλή θερμοκρασία. Μεγάλες ποσότητες έχουν συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου μαστού, παχέος εντέρου και προστάτη.

4. Υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι

Τα επεξεργασμένα κρέατα περιέχουν σημαντικές ποσότητες νατρίου, που αυξάνουν όχι μόνο τον κίνδυνο υπέρτασης και καρδιαγγειακών προβλημάτων, αλλά και καρκίνου στομάχου. Το υπερβολικό αλάτι ευνοεί την ανάπτυξη του Helicobacter pylori, βακτηρίου που προκαλεί έλκη και έχει ισχυρή σύνδεση με καρκίνο στομάχου.



Τι πρέπει να κρατήσουμε

Το επεξεργασμένο κρέας περιέχει ουσίες που δεν συναντώνται στο φρέσκο κρέας και οι οποίες, όταν καταναλώνονται συστηματικά, μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο σοβαρών ασθενειών.

Η περιστασιακή κατανάλωσή του θεωρείται ασφαλής — το πρόβλημα προκύπτει όταν βρίσκεται συχνά στο τραπέζι.

Η υιοθέτηση μικρών διατροφικών αλλαγών, όπως η μείωση των αλλαντικών και η επιλογή πιο φυσικών πηγών πρωτεΐνης, μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στη μείωση του κινδύνου καρκίνου χωρίς να στερείται κανείς τη γεύση ή την απόλαυση.

