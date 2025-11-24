6 λάθη στο πλυντήριο που καταστρέφουν και τα ρούχα και τη συσκευή

Το πλυντήριο ρούχων είναι από τις πιο χρήσιμες συσκευές στο σπίτι, όμως καθημερινές μικρές συνήθειες μπορούν να προκαλέσουν φθορές, ακριβά σπασίματα ή να αφήσουν τα ρούχα κατεστραμμένα. Από τρύπες που εμφανίζονται ξαφνικά στο αγαπημένο μπλουζάκι, μέχρι συρρίκνωση υφασμάτων και δυσάρεστες οσμές, τα περισσότερα προβλήματα ξεκινούν από λάθος χρήση.

Παρακάτω συγκεντρώνονται οι πιο συνηθισμένες παγίδες —συνδυασμός όσων πρέπει να σταματήσεις άμεσα για να προστατέψεις και το πλυντήριο και τα ρούχα σου.

1. Υπερφόρτωση του κάδου

Το «βάλε κι αυτά μέσα» είναι η Νο1 αιτία φθοράς. Ένας υπερφορτωμένος κάδος:

ζορίζει τον κινητήρα, τον ιμάντα και τα ρουλεμάν

δεν καθαρίζει σωστά τα ρούχα

μειώνει στο μισό τη διάρκεια ζωής της συσκευής

Τα ρούχα, το νερό και το απορρυπαντικό χρειάζονται χώρο για να κινούνται. Αν δεν χωράει το χέρι σου στο πάνω μέρος του κάδου, έχεις βάλει πολλά.

2. Υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού

Το περισσότερο σαπούνι δεν σημαίνει καθαρότερα ρούχα. Αντίθετα:

δημιουργεί αφρό που φθείρει τον κινητήρα

αφήνει υπολείμματα και λεκέδες

προκαλεί μούχλα και οσμές

φράζει σωληνάκια και συρτάρι απορρυπαντικού

Μετράς πάντα την ποσότητα —αλλιώς ούτε τα ρούχα καθαρίζουν, ούτε το πλυντήριο λειτουργεί σωστά.

3. Δεν αδειάζεις τις τσέπες & δεν χρησιμοποιείς θήκη για ευαίσθητα

Στυλό, κέρματα, χαρτομάντηλα, καλώδια σουτιέν και μικροαντικείμενα μπορούν:

να φράξουν κάδο και φίλτρο

να σκίσουν τα ρούχα

να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή

Τα ευαίσθητα (δαντέλες, εσώρουχα, λεπτές πλέξεις) πρέπει να μπαίνουν σε ειδικό σακουλάκι για να μην καταστραφούν.

4. Δεν καθαρίζεις φίλτρο, λάστιχο και αφήνεις την πόρτα κλειστή

Το φίλτρο, όταν μένει γεμάτο βρωμιά:

μειώνει την αποστράγγιση

επιβαρύνει την αντλία

μπορεί να προκαλέσει διαρροή

Το λάστιχο της πόρτας μαζεύει χνούδια, τρίχες και υγρασία, δημιουργώντας μούχλα. Αν αφήνεις το πλυντήριο κλειστό μετά την πλύση, οι οσμές πολλαπλασιάζονται.

5. Λάθος θερμοκρασίες & λάθος πρόγραμμα

Το πολύ ζεστό νερό φθείρει τον κάδο, σωληνάκια και πλαστικά μέρη —και συρρικνώνει τα ρούχα. Τα γρήγορα προγράμματα δεν κάνουν για όλα: κουράζουν το μοτέρ και δεν στύβουν σωστά τα βαριά φορτία.

Χρησιμοποιείς 30–40°C για τα περισσότερα ρούχα και επιλέγεις πρόγραμμα ανάλογα με το ύφασμα και το φορτίο.

6. Δεν αντιμετωπίζεις λεκέδες, δεν ξεχωρίζεις χρώματα & ξεχνάς την αφαλάτωση

Η σωστή ρουτίνα πριν από το πλύσιμο κάνει τεράστια διαφορά:

Λεκέδες που δεν προετοιμάζονται, «ψήνονται» στο ύφασμα.

Μικτά φορτία (ανοιχτά–σκούρα) δημιουργούν χρωματικές μεταφορές και χνούδια.

Η απουσία αφαλάτωσης γεμίζει αντίσταση και σωληνώσεις με άλατα, αυξάνοντας την κατανάλωση ρεύματος και μειώνοντας την απόδοση.

Μία αφαλάτωση κάθε 2–3 μήνες είναι αρκετή για να προστατεύσεις το πλυντήριό σου.

