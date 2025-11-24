Απώλεια βάρους: Μικρά μυστικά για μόνιμα αποτελέσματα

Η απώλεια βάρους αποτελεί στόχο πολλών ανθρώπων, αλλά το μυστικό της επιτυχίας βρίσκεται σε μια ισορροπημένη διατροφή με άσκηση και όχι σε εξαντλητική και στερητική δίαιτα, για τη σταδιακή απώλεια κιλών και επίτευξη του στόχου.

Το να κάνετε απλά μια δίαιτα δεν είναι αρκετό, πρέπει πάντα να προσαρμόζεται έξυπνα στις ανάγκες σας. Η αυξημένη σωματική δραστηριότητα είναι απαραίτητη για ένα επιτυχημένο πρόγραμμα απώλειας βάρους.

«Τηρείστε πρόγραμμα στο φαγητό και την άσκηση, χωρίς υπερβολές» τονίζει ο κ. Ευμένης Π. Καραφυλλίδης BSC (HONS), MSC, NYSCDN Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος, Διευθυντής Διαιτολογικού Τμήματος Metropolitan General, ο οποίος συστήνει μικρά μυστικά που μπορούν μας κρατήσουν σταθερούς και εστιασμένους στο διατροφικό πρόγραμμα που αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε.

-Να έχετε ποικιλία στην διατροφή σας. Με το να τρώτε από όλες τις κατηγορίες τροφίμων αισθάνεστε περισσότερο ικανοποιημένοι.

-Μη χάνετε γεύματα. Το να παραλείπετε να τρώτε κανονικά τα γεύματά σας, οδηγεί σε άσχημες διατροφικές συνήθειες. ...

διαβάστε αναλυτικά στο ourlife.gr

Διαβάστε ακόμα: Κάθε πότε πρέπει πραγματικά να πλένεις τα τζιν σου; Οι απαντήσεις των κορυφαίων brands ανατρέπουν όσα ξέραμε