Πώς να καθαρίζεις σωστά το σφουγγάρι για τα πιάτα

Το σφουγγάρι κουζίνας είναι ένα από τα πιο χρήσιμα εργαλεία στο σπίτι, αλλά και από τα πιο βρώμικα. Συγκρατεί υγρασία, υπολείμματα τροφών και μικρόβια, με αποτέλεσμα να χρειάζεται συχνό καθάρισμα και αντικατάσταση για να μην μεταφέρεις βακτήρια σε πάγκους, πιάτα και σκεύη.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι πρέπει να το ξεπλένεις και να το στύβεις μετά από κάθε χρήση και να το καθαρίζεις «σε βάθος» τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Αν αρχίσει να μυρίζει ή να φθείρεται, τότε πρέπει να αντικαθίσταται αμέσως.

Παρακάτω θα βρεις τον πιο αποτελεσματικό τρόπο απολύμανσης, αλλά και 3 εναλλακτικές λύσεις όταν δεν έχεις χλωρίνη.

Ο καλύτερος τρόπος καθαρισμού: μούλιασμα σε διάλυμα χλωρίνης

Οι δοκιμές δείχνουν ότι η χλωρίνη είναι ο πιο ασφαλής τρόπος για να εξουδετερώσεις σχεδόν όλα τα μικρόβια του σφουγγαριού.

Βήμα-βήμα

Γέμισε μια λεκάνη με 3,8 λίτρα νερό.

Πρόσθεσε 3/4 φλιτζανιού χλωρίνη (χωρίς άρωμα).

Βύθισε το σφουγγάρι για 5 λεπτά.

Ξέπλυνέ το καλά με άφθονο νερό.

Στύψ’ το και άφησέ το να στεγνώσει σε σημείο που αερίζεται.

Προσοχή

Φτιάξε φρέσκο διάλυμα κάθε φορά.

Μην αναμειγνύεις χλωρίνη με ξύδι ή άλλα καθαριστικά.



3 εναλλακτικοί τρόποι καθαρισμού



1) Φούρνος μικροκυμάτων

Ιδανικός όταν δεν έχεις χλωρίνη.

Οδηγίες

Βρέξε το σφουγγάρι πολύ καλά.

Βάλε το σε πιάτο για μικροκύματα.

Ζέστανε στο High:

1 λεπτό για scrub sponge

2 λεπτά για σφουγγάρι κυτταρίνης

Άφησέ το να κρυώσει πριν το αγγίξεις.

Προσοχή: Ποτέ στεγνό σφουγγάρι – υπάρχει κίνδυνος φωτιάς.

2) Πλυντήριο πιάτων

Από τις πιο εύκολες και πρακτικές λύσεις.

Οδηγίες

Τοποθέτησε το σφουγγάρι στο πάνω καλάθι.

Τρέξε κανονικό πρόγραμμα.

Αν υπάρχει επιλογή «στεγνώματος με θερμότητα», ενεργοποίησέ τη.



3) Καθαρισμός με ξύδι

Η πιο ήπια μέθοδος, όταν δεν έχεις κάτι άλλο.

Οδηγίες

Γέμισε ένα μπολ με καθαρό λευκό ξύδι.

Μούλιασε το σφουγγάρι για 5 λεπτά.

Ξέπλυνε και άφησέ το να στεγνώσει.



Κάθε πότε πρέπει να καθαρίζεις και να αντικαθιστάς το σφουγγάρι



Καθαρισμός

Τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα.

Συχνότερα αν πλένεις πολλά πιάτα.



Αντικατάσταση

Κάθε 1–2 εβδομάδες.

Αμέσως αν μυρίζει, λιώνει, σκίζεται ή έχει ακουμπήσει ωμό κρέας/ψάρι.



3 καθημερινές συνήθειες για πιο καθαρό σφουγγάρι

Ξέπλυνε και στύψε το καλά μετά από κάθε χρήση.

Μην το αφήνεις μέσα στον νεροχύτη με νερά.

Άφησέ το σε σημείο που στεγνώνει γρήγορα.

Με λίγα λόγια

Με 5 λεπτά την εβδομάδα μπορείς να κρατήσεις το σφουγγαράκι σου πραγματικά καθαρό και να αποφύγεις μικρόβια, μυρωδιές και μολύνσεις που μεταφέρονται στην κουζίνα.

