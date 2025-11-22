Ο πιο ασφαλής και αποτελεσματικός τρόπος να απολυμάνεις το σφουγγαράκι της κουζίνας

Το σφουγγαράκι των πιάτων είναι ίσως το πιο «δουλεμένο» αντικείμενο της κουζίνας — αλλά ταυτόχρονα και από τα πιο επιβαρυμένα με μικρόβια. Η υγρασία, τα υπολείμματα τροφών και η καθημερινή χρήση δημιουργούν ένα τέλειο περιβάλλον για βακτήρια.

Ευτυχώς, ο σωστός καθαρισμός είναι απλός, γρήγορος και μπορεί να γίνει με υλικά που ήδη έχεις στο σπίτι.

Παρακάτω θα δεις τον πιο αποτελεσματικό τρόπο απολύμανσης, καθώς και τρεις εναλλακτικές λύσεις για όταν δεν έχεις χλωρίνη.

Η καλύτερη μέθοδος: Μούλιασμα σε διάλυμα χλωρίνης (5 λεπτά μόνο)

Εργαστηριακά τεστ δείχνουν ότι η χλωρίνη είναι ο πιο αξιόπιστος τρόπος να εξουδετερώσεις τα μικρόβια ενός σφουγγαριού. Η διαδικασία είναι απλή:

Βήμα–βήμα

- Γέμισε μια λεκάνη ή μεγάλο μπολ με 3,8 λίτρα νερό.

- Πρόσθεσε ¾ φλιτζανιού χλωρίνη (χωρίς άρωμα).

- Βύθισε πλήρως το σφουγγαράκι και άφησέ το για 5 λεπτά.

- Ξέπλυνέ το πολύ καλά.

- Στύψε και άφησέ το να στεγνώσει σε καλά αεριζόμενο σημείο.



Tips ασφάλειας:

– Μην αναμειγνύεις ποτέ χλωρίνη με ξύδι, αμμωνία ή άλλα καθαριστικά.

– Φτιάξε νέο διάλυμα κάθε φορά. Η χλωρίνη χάνει ισχύ όταν μένει αραιωμένη.

Πόσο συχνά πρέπει να το καθαρίζεις;

- Απολύμανση: τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα.

- Πέταμα: κάθε 1–2 εβδομάδες, ή νωρίτερα αν μυρίζει ή αρχίσει να φθείρεται.

- Αν έχει έρθει σε επαφή με ωμό κρέας, ψάρι ή αυγό → άλλαξε το σφουγγάρι αμέσως.



Εναλλακτικές μέθοδοι καθαρισμού

1. Μικροκύματα (όταν δεν έχεις χλωρίνη)

Λειτουργεί μόνο αν το σφουγγάρι είναι πολύ βρεγμένο.

Πώς θα το κάνεις

- Μούλιασέ το καλά.

- Βάλ’ το σε πιάτο κατάλληλο για μικροκύματα.

- Ζέστανε στο High:

- 1 λεπτό για σφουγγάρι τύπου scrub

- 2 λεπτά για σφουγγάρι κυτταρίνης

- Άφησέ το να κρυώσει πριν το αγγίξεις.

Ποτέ στεγνό στο φούρνο μικροκυμάτων — υπάρχει κίνδυνος φωτιάς.

2. Πλυντήριο πιάτων

Αν χρησιμοποιείς πλυντήριο, μπορείς να απολυμάνεις το σφουγγάρι μαζί με τα πιάτα.

Τι κάνεις

- Τοποθέτησέ το στο πάνω καλάθι.

- Τρέξε ένα κανονικό πρόγραμμα.

- Αν υπάρχει επιλογή Heated Dry, ενεργοποίησέ την.



3. Ξύδι (η πιο «ήπια» επιλογή)

Δεν είναι τόσο δυνατό όσο η χλωρίνη ή η θερμότητα, αλλά βοηθά.

Βήματα

- Γέμισε ένα μπολ με καθαρό λευκό ξύδι (όχι αραιωμένο).

- Μούλιασε το σφουγγαράκι για 5 λεπτά.

- Ξέπλυνε και άφησέ το να στεγνώσει.



3 καθημερινές συνήθειες για πιο καθαρό σφουγγαράκι

- Ξέπλυνε το με ζεστό νερό και στύψε το καλά μετά από κάθε χρήση.

- Μην το αφήνεις στον πάτο του νεροχύτη μέσα σε νερά.

- Άφησέ το να στεγνώνει σε σημείο με καλό αερισμό.

