Air fryer: Το απλό κόλπο με 2 υλικά για να φύγουν τα λίπη μέσα σε 20 λεπτά

Το air fryer έχει γίνει η αγαπημένη συσκευή πολλών νοικοκυριών, όμως το καθάρισμά του συχνά καταλήγει πιο κουραστικό από το ίδιο το μαγείρεμα. Λόγω του στενού και βαθιού κάδου, τα λίπη συσσωρεύονται εύκολα και οι οσμές επιμένουν. Ευτυχώς, υπάρχει μια εξαιρετικά απλή τεχνική που χρειάζεται μόνο δύο καθημερινά υλικά και κάνει τη συσκευή… να αυτοκαθαρίζεται όσο εσείς απολαμβάνετε το φαγητό σας.

Η μέθοδος με τα 2 υλικά – Ζεστό νερό & υγρό πιάτων

Το tip που έγινε viral μέσα από σχετική συζήτηση στο Reddit έχει βοηθήσει χιλιάδες χρήστες να καθαρίζουν το air fryer χωρίς κόπο:

Αμέσως μετά το μαγείρεμα, όσο η συσκευή είναι ακόμη ζεστή, γεμίστε τον κάδο με ζεστό νερό.

Προσθέστε λίγο υγρό πιάτων.

Αφήστε το μείγμα να δράσει όσο τρώτε, για περίπου 10–20 λεπτά.

Στη συνέχεια, περάστε τα πλαϊνά και τον πάτο με ένα μαλακό σφουγγάρι ή ένα πανί μικροϊνών.

Ξεπλύνετε καλά με κρύο νερό.

Το ζεστό νερό και το απορρυπαντικό διαλύουν τα λιπαρά υπολείμματα, ενώ η θερμότητα της συσκευής βοηθά ώστε να μην χρειαστεί τρίψιμο.

Πιο σχολαστικός καθαρισμός; Υπάρχει λύση

Για βαθύτερο καθαρισμό, ένας άλλος χρήστης προτείνει:

Ρίξτε απορρυπαντικό πιάτων στον κάδο.

Προσθέστε βραστό νερό μέχρι να καλυφθούν τα πλαϊνά όπου βλέπετε λίπη.

Αφήστε το για 10–20 λεπτά.

Τρίψτε απαλά με πολύ μαλακό σφουγγάρι.

Ξεπλύνετε καλά.

Προσοχή: Πριν δοκιμάσετε οποιοδήποτε κόλπο, διαβάστε το εγχειρίδιο της συσκευής σας — σε κάποια air fryers απαγορεύεται το νερό να φτάσει σε συγκεκριμένα σημεία.

Το tip της Mrs Hinch: Λαδόκολλα για καθαρό air fryer χωρίς κόπο

Η διάσημη influencer καθαρισμού Mrs Hinch προτείνει ένα έξυπνο προληπτικό κόλπο:

τοποθετήστε λαδόκολλα ή χάρτινες θήκες ψησίματος μέσα στο air fryer πριν μαγειρέψετε.

Έτσι:

Τα λίπη πέφτουν πάνω στη λαδόκολλα,

Ο κάδος παραμένει καθαρός,

Η καθημερινή συντήρηση γίνεται σχεδόν περιττή.

Διαβάστε ακόμα: Χριστούγεννα 2025: Τα 3 Vintage Trends που επιστρέφουν δυναμικά στη διακόσμηση