Το ασυνήθιστο ηχητικό κόλπο που βοήθησε μια γυναίκα να αποκοιμιέται αμέσως κάθε βράδυ

Για όσους δυσκολεύονται να χαλαρώσουν αρκετά ώστε να κοιμηθούν, υπάρχει μια ιδιαίτερα ανορθόδοξη – αλλά αποτελεσματική – μέθοδος που κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Η αρθρογράφος Nicola Roy μοιράζεται το ασυνήθιστο ηχητικό «τρικ» που την βοήθησε να κοιμάται μέσα σε λίγα λεπτά, κάθε βράδυ, χωρίς εξαιρέσεις.

Η Roy περιγράφει με ειλικρίνεια τις αμέτρητες φορές που έχει βρεθεί να στριφογυρίζει στο κρεβάτι μετά από μια κουραστική μέρα, χωρίς να μπορεί να χαλαρώσει. «Ένας κακός ύπνος μπορεί να καταστρέψει ολόκληρη την επόμενη ημέρα», παραδέχεται. Ωστόσο, εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο έχει εντάξει στη βραδινή της ρουτίνα έναν ήχο που – όπως λέει – λειτουργεί σαν «διακόπτης ύπνου».



Το κόλπο που αλλάζει το παιχνίδι: ASMR επιστημονικού τύπου

Αν και πολλοί βρίσκουν βοήθεια σε white noise ή brown noise, για εκείνη δεν λειτούργησαν. Τότε ανακάλυψε ότι μπορεί να κοιμηθεί άμεσα ακούγοντας επιστημονικά podcasts σε ύφος ASMR.

Το ASMR (autonomous sensory meridian response), σύμφωνα με το Sleep Foundation, είναι η αίσθηση βαθιάς χαλάρωσης και το ευχάριστο «μυρμήγκιασμα» στο κεφάλι και τον αυχένα που προκαλείται από απαλούς ήχους όπως ψίθυροι, τριξίματα σελίδων ή ήπιες κινήσεις.

Παρότι για πολλούς το ASMR είναι ένα περίεργο ή και αδιάφορο trend, για τη Roy μετατράπηκε στο πιο χρήσιμο εργαλείο για γρήγορο ύπνο. «Δεν είναι όλοι για το ASMR, αλλά για μένα λειτούργησε με εντυπωσιακό τρόπο», αναφέρει.



Το podcast που την “κοιμίζει” κάθε βράδυ

Το podcast που επιλέγει λέγεται Let’s Find Out στο Spotify. Εκεί, ένας αφηγητής μιλά με σχεδόν ανεπαίσθητη, χαμηλή φωνή για:

επιστημονικά φαινόμενα,

ιστορικές προσωπικότητες,

αστρονομία και φυσικές επιστήμες,

μικρές ιστορίες που δεν απαιτούν απολύτως καμία συγκέντρωση.

Ο αφηγητής διαβάζει συχνά από βιβλία, πράγμα που παράγει έναν ήχο που – όπως περιγράφει η Roy – είναι… υπνωτιστικός: το απαλό γύρισμα της σελίδας.

«Αν το ακούσετε στη χαμηλότερη ένταση, μπορώ να εγγυηθώ ότι θα αποκοιμηθείτε αμέσως», λέει με χιούμορ. Όπως εξηγεί, δεν θυμάται ποτέ τίποτα από το περιεχόμενο – και αυτό, όπως παραδέχεται, ίσως να είναι μέρος της… μαγείας.

Ο συνδυασμός της χαμηλής φωνής, του μη απαιτητικού περιεχομένου και των απαλών ήχων δημιουργεί μία ιδανική συνθήκη αισθητηριακής χαλάρωσης.



Γιατί το ASMR μπορεί να βοηθήσει πραγματικά στον ύπνο

Σύμφωνα με ειδικούς, το ASMR:

μειώνει τον καρδιακό ρυθμό,

ενισχύει την παραγωγή σεροτονίνης,

καταπολεμά το άγχος,

αποσπά την προσοχή από έντονες σκέψεις,

λειτουργεί σαν «καθησυχαστικός» ήχος πριν τον ύπνο.

Για όσους δεν βοηθιούνται από τους κλασικούς στατικούς ήχους λευκού θορύβου, τα απαλού ρυθμού podcasts μπορεί να αποτελέσουν μια εξίσου αποτελεσματική λύση.



Η αξία του καλού ύπνου – και μια συνήθεια που αξίζει να δοκιμάσετε

«Ο καλός ύπνος είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία και την ευεξία. Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα, δοκιμάστε επιστημονικό ASMR», καταλήγει η Roy, επιμένοντας ότι αυτή η μικρή καθημερινή συνήθεια έχει αλλάξει ουσιαστικά τη ζωή της.

Το συμπέρασμα;

Μερικές φορές η λύση για έναν βαθύ, ήρεμο ύπνο μπορεί να κρύβεται σε κάτι τόσο απλό όσο… μια ήρεμη φωνή που διαβάζει για τα μυστήρια του σύμπαντος.

