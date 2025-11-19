Έχεις τριχόπτωση; Δες τη μία συνήθεια που πρέπει να κόψεις σήμερα

Η τριχόπτωση απασχολεί εκατομμύρια ανθρώπους, όμως δεν οφείλεται πάντα σε λόγους που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Ανάμεσα στους παράγοντες που φαίνεται να επηρεάζουν έντονα την υγεία των μαλλιών υπάρχει ένας που βρίσκεται απόλυτα στα χέρια μας: το κάπνισμα.

Πλήθος μελετών συγκλίνουν στο ότι η συγκεκριμένη συνήθεια συνδέεται με την ανδρογενετική αλωπεκία, την πιο διαδεδομένη μορφή τριχόπτωσης. Οι ειδικοί διαπιστώνουν πως ο καπνός του τσιγάρου επιδρά στον οργανισμό με τρόπους που τελικά οδηγούν σε αραίωση και εξασθένηση των μαλλιών.

Τι προκαλεί το κάπνισμα στα θυλάκια

Όταν η ροή του αίματος μειώνεται — κάτι που συμβαίνει στους καπνιστές — οι τρίχες δεν λαμβάνουν την απαραίτητη θρέψη. Παράλληλα, οι τοξικές ουσίες του τσιγάρου μπορούν να επηρεάσουν το DNA και να προκαλέσουν βλάβες στα ίδια τα θυλάκια, δυσκολεύοντας την επανεμφάνιση νέας τρίχας.

Το κάπνισμα επηρεάζει και τα ορμονικά επίπεδα, αυξάνοντας στεροειδείς ορμόνες όπως οι ανδρογόνες. Ανάμεσά τους και η διυδροτεστοστερόνη, μια ορμόνη που είναι γνωστό ότι συρρικνώνει τα θυλάκια και μειώνει τη διάρκεια ζωής της τρίχας.

Πρόωρο γκριζάρισμα: μια ακόμη επίπτωση

Εκτός από την τριχόπτωση, το τσιγάρο φαίνεται να επιταχύνει και τη διαδικασία γήρανσης των μαλλιών. Αναφορά της New York Post επισημαίνει τα στοιχεία αυτά, ενώ χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί μελέτη του 2013 στο Indian Dermatology Online Journal: περίπου το 50% των καπνιστών εμφάνισαν γκρίζες τρίχες πριν κλείσουν τα 30.

Το πιο εντυπωσιακό εύρημα; Οι καπνιστές είχαν 2,5 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να γκριζάρουν πρόωρα σε σύγκριση με όσους δεν κάπνιζαν — ακόμη κι εκείνοι που κάπνιζαν ελάχιστα τσιγάρα.

Και στις γυναίκες; Το κάπνισμα αφήνει το σημάδι του

Η αρνητική επίδραση δεν περιορίζεται στους άνδρες. Στις γυναίκες, το κάπνισμα μπορεί να οδηγήσει σε ορμονικές μεταβολές και χαμηλότερα επίπεδα οιστρογόνων, κάτι που επηρεάζει άμεσα τον κύκλο ανάπτυξης των μαλλιών και αυξάνει την πιθανότητα αραίωσης.

Μπορεί η διακοπή να αντιστρέψει την κατάσταση;

Παρότι τα δεδομένα που συνδέουν το κάπνισμα με την τριχόπτωση είναι έντονα, παραμένει άγνωστο αν η πλήρης διακοπή της συνήθειας αρκεί για την επαναφορά της ανάπτυξης των μαλλιών — καθώς οι σχετικές έρευνες είναι ακόμη περιορισμένες.

