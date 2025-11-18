Η απλή τεχνική των 15 δευτερολέπτων που ανακουφίζει άμεσα τον πονόλαιμο

Ο πονόλαιμος είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα και ενοχλητικά συμπτώματα του χειμώνα, είτε οφείλεται σε ίωση, αλλεργίες, ξηρό αέρα είτε σε γενική κόπωση. Πριν αναζητήσετε φάρμακα ή λύσεις στο φαρμακείο, ένας γιατρός που έγινε viral στα social media εξηγεί μια απλή, απολύτως φυσική τεχνική 15 δευτερολέπτων, με υλικά που υπάρχουν σε κάθε κουζίνα.

Η «συνταγή» που προτείνει ο Doctor Sooj

Ο Doctor Sooj, γνωστός για τις καθημερινές συμβουλές υγείας που δημοσιεύει στο διαδίκτυο, τονίζει ότι η πιο απλή κίνηση μπορεί να είναι και η πιο αποτελεσματική: οι γαργάρες με αλατόνερο.

Όπως εξηγεί:

«Βάζετε μισό κουταλάκι αλάτι σε μισό ποτήρι χλιαρό νερό, ανακατεύετε και κάνετε γαργάρες στο πίσω μέρος του λαιμού για 10–15 δευτερόλεπτα. Με αυτόν τον τρόπο “ξεπλένετε” την περιοχή, απομακρύνοντας μηχανικά βακτήρια, ιούς και πύον. Μπορεί να προσφέρει άμεση ανακούφιση».

Η μέθοδος μπορεί να συνδυαστεί –όπου χρειάζεται– με παυσίπονα όπως παρακεταμόλη ή ιβουπροφαίνη, πάντα σύμφωνα με τις τυπικές οδηγίες χρήσης.

Τι λέει το NHS για τον πονόλαιμο

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS) επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα της τεχνικής, επισημαίνοντας:

«Ο πονόλαιμος είναι πολύ συχνός και συνήθως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Στις περισσότερες περιπτώσεις υποχωρεί από μόνος του μέσα σε μία εβδομάδα».

Η ήπια, σπιτική φροντίδα μπορεί να βελτιώσει τα συμπτώματα και να επιταχύνει την ανάρρωση.



Πρακτικές λύσεις για ταχύτερη ανακούφιση

Για να μειώσετε τον πόνο ή τον ερεθισμό και να βοηθήσετε τον λαιμό να επουλωθεί:

Κάντε γαργάρες με χλιαρό αλατόνερο (όχι σε παιδιά).

Πίνετε αρκετό νερό για να μένετε ενυδατωμένοι.

Προτιμήστε δροσερές ή μαλακές τροφές.

Αποφύγετε το κάπνισμα και τους χώρους με καπνό.

Πιπιλίστε παγάκια ή σκληρές καραμέλες (όχι σε μικρά παιδιά).

Ξεκουραστείτε επαρκώς για να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό.



Πώς αντέδρασε ο κόσμος στα social media

Στη δημοσίευση του Doctor Sooj, πολλοί χρήστες μοιράστηκαν προσωπικές εμπειρίες:

«Είχα πονόλαιμο για δύο μήνες και πήρα τρία διαφορετικά αντιβιοτικά. Μόλις τα σταματάω, επιστρέφει».

«Από τον Οκτώβριο παίρνω αντιβιοτικά. Φεύγει και ξανάρχεται — βήχας, πονοκέφαλος, πονόλαιμος συνέχεια».

«Το καλύτερο για μένα είναι 2–3 γαρίφαλα στο στόμα μέχρι να μαλακώσουν, μετά δαγκώνω και καταπίνω τον χυμό».

«Τι κάνουμε για επίμονο βήχα; Έχω δύο εβδομάδες και χειροτερεύει τη νύχτα».

Η συζήτηση δείχνει πόσο συχνά το σύμπτωμα επιμένει, αλλά και πόσο ο καθένας αναζητά πρακτικές, άμεσες λύσεις.



Τυπικά συμπτώματα πονόλαιμου

Όσοι εμφανίζουν πονόλαιμο μπορεί να έχουν:

Πόνο, έντονο κυρίως στην κατάποση

Ξηρότητα ή αίσθηση «καψίματος»

Κοκκίνισμα στο πίσω μέρος του στόματος

Δυσοσμία αναπνοής

Ελαφρύ βήχα

Πρησμένους λεμφαδένες

Στα παιδιά μπορεί να συνοδεύεται από πυρετό και μειωμένη διάθεση.

