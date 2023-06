Οι 7 συνήθειες των ευτυχισμένων αντρών

Η ευτυχία είναι αυτό που περιμένουμε να έρθει τραγουδούσε πριν από χρόνια ο Μανώλης Φάμελλος και η αλήθεια είναι ότι από τότε πολλοί ακόμα περιμένουν. Με όσα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια γύρω μας πιο συχνά συναντάμε δυστυχισμένους άνδρες, παρά χαρούμενους, ενώ κάθε χρόνο όλο και περισσότεροι άνδρες διαγιγνώσκονται με κατάθλιψη. Ποια είναι λοιπόν η συνταγή της ευτυχίας;

Τα καλά νέα είναι ότι οι μελέτες δείχνουν ότι η ευτυχία μπορεί να γίνει συνήθεια. Ακόμα καλύτερα, συνδέεται με επτά καθημερινές συμπεριφορές που μπορούν να μας οδηγήσουν στην πληρότητα και τη χαρά εν γένει. Ας δούμε ποιοι άντρες τα καταφέρνουν.

Επιδιώκουν στόχους ζωής

Οι άνδρες που βιώνουν τα υψηλότερα επίπεδα ευτυχίας είναι εκείνοι που επιδιώκουν αυτό που είναι σημαντικό για αυτούς και παίρνουν καθημερινά αποφάσεις για να παραμείνουν στο δρόμο τους. Δεσμεύσου στην αρχή να μένεις επικεντρωμένος σε αυτό που πραγματικά θέλεις να πετύχεις και λέγε όχι σε οτιδήποτε θα μπορούσε να σε αποπροσανατολίσει από αυτό.

Κάνουν την ευγνωμοσύνη, πρακτική ζωής

Οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι κάνουν την ευγνωμοσύνη, καθημερινή πρακτική. Ως αποτέλεσμα, επανασυνδέουν κυριολεκτικά τον εγκέφαλό τους για να μετριάσουν την κατάθλιψη και τις αρνητικές συναισθηματικές επιπτώσεις, εκπαιδεύοντας τον εαυτό τους να βιώνει μεγαλύτερη χαρά. Μελέτες αποκαλύπτουν ότι ακόμη και μικρές βελτιώσεις στην ευγνωμοσύνη μπορούν να έχουν εκτεταμένα αποτελέσματα, από μεγαλύτερη σωματική δύναμη, έλεγχο της όρεξης, έλεγχο των παρορμήσεων, βελτιωμένο ύπνο, μειωμένη κατάθλιψη και μεγαλύτερη απελευθέρωση ντοπαμίνης που οδηγεί σε λιγότερους πόνους.

Ασκούνται καθημερινά

Οι σωματικά δραστήριοι άνδρες που ασκούνται καθημερινά και εφαρμόζουν υγιείς συνήθειες εμφανίζουν χαμηλότερα επίπεδα κατάθλιψης, χαμηλότερο άγχος, βιώνουν μεγαλύτερη απελευθέρωση ντοπαμίνης για μεγαλύτερη χαρά, κοιμούνται καλύτερα, βιώνουν μεγαλύτερης ποιότητας θετικά συναισθήματα, ζουν περισσότερο και, το σημαντικότερο, βιώνουν υψηλότερα επίπεδα προσωπικής ευτυχίας. Μόλις 20 λεπτά καθημερινής άσκησης μπορούν να σε βάλουν στο δρόμο για μεγαλύτερη ευτυχία και ανθεκτικότητα.

Εκτιμούν την πρόοδο, έστω και αργή

Οι πιο ευτυχισμένοι και ικανοποιημένοι άνδρες έχουν βαθιά ανάγκη να προοδεύουν στη ζωή τους. Στο βιβλίο του Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us, ο Dr. Daniel Pink αποκαλύπτει ότι αυτό που παρακινεί τους άνδρες είναι η εμπειρία της ικανότητάς τους να ελέγχουν το πεπρωμένο τους.

Συγχωρούν & ξεχνούν

Η ικανότητα συγχώρεσης είναι η τακτική... πυρηνική βόμβα της ευτυχίας. Η δύναμη να συγχωρούμε κάποιον, ή τον εαυτό μας, για όλες τις ανθρώπινες αδυναμίες και τις αδυναμίες μας αντανακλά πόσο υγιές είναι πραγματικά το μυαλό ενός ανθρώπου.

Συγχωρούν και τον εαυτό τους

Οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι είναι αυτοί που αποδέχονται τις αδυναμίες και τις ελλείψεις τους συνειδητοποιώντας ότι δεν είναι τέλειοι. Ναι, μπορεί να έχεις κάνει κάποια πραγματικά κακά πράγματα ή κάτι ανόητο, αλλά, αν θυμάσαι τη νοοτροπία προόδου από πριν, δεν θα μείνεις κολλημένος. Δώσε σου άλλοθι και προχώρα μπροστά.

Είναι προσεκτικοί και επικεντρωμένοι στο παρόν

Οι πιο ευτυχισμένοι άντρες είναι εκείνοι που περνούν χρόνο βιώνοντας την τρέχουσα στιγμή. Οι άνδρες που περνούν πολύ χρόνο σκεπτόμενοι το παρελθόν συχνά βιώνουν τη μεγαλύτερη λύπη και θλίψη. Ακόμη χειρότερα, αυτό μπορεί να τους κάνει να φοβούνται να δημιουργήσουν ένα πιο συναρπαστικό μέλλον, αποτελώντας έναν φαύλο κύκλο αδυναμίας και δυστυχίας.

askmen