Η άσκηση που ενεργοποιεί καλύτερα τον μεταβολισμό του λίπους

Μέχρι πρότινος, πιστεύαμε ότι τα εξωκυτταρικά κυστίδια λειτουργούσαν ως ένας τρόπος ώστε τα κύτταρα να αποβάλλουν επιλεκτικά τις πρωτεΐνες, τα λιπίδια και το RNA. Πρόσφατα, οι επιστήμονες ανακάλυψαν, ότι παίζουν επίσης ρόλο στη διακυτταρική επικοινωνία.

Τα ευρήματα από μια μελέτη του University of Kentucky College of Medicine και του College of Health Sciences επιβεβαιώνουν ότι οι ασκήσεις αντίστασης έχουν μοναδικά οφέλη για την απώλεια λίπους.

Η μελέτη του Τμήματος Φυσιολογίας και του Κέντρου Μυϊκής Βιολογίας που δημοσιεύθηκε στο FASEB Journal έδειξε ότι οι ασκήσεις αντίστασης ρυθμίζουν τον μεταβολισμό των λιποκυττάρων σε μοριακό επίπεδο.

Τα αποτελέσματα της μελέτης σε ποντίκια και ανθρώπους δείχνουν ότι σε απόκριση του μηχανικού φορτίου, τα μυϊκά κύτταρα απελευθερώνουν σωματίδια, που ονομάζονται εξωκυτταρικά κυστίδια (extracellular vesicles). Αυτά είναι που δίνουν οδηγία στα λιποκύτταρα ώστε να μπουν σε λειτουργία καύσης λίπους.

Η μελέτη προσθέτει μια νέα διάσταση στο πώς οι σκελετικοί μύες επικοινωνούν με άλλους ιστούς, χρησιμοποιώντας τα εξωκυτταρικά κυστίδια, λέει ο δρ. John McCarthy, συγγραφέας της μελέτης και αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Φυσιολογίας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε, αυτή είναι η πρώτη ένδειξη του τρόπου με τον οποίο οι ασκήσεις αντίστασης ενεργοποιούν μεταβολικές προσαρμογές στον λιπώδη ιστό. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για τον προσδιορισμό των μεταβολικών αποτελεσμάτων ολόκληρου του σώματος. Η ικανότητα των εξωκυττάριων κυστιδίων από την άσκηση αντίστασης να βελτιώνουν τον μεταβολισμό του λίπους έχει σημαντικές κλινικές επιπτώσεις», είπε ο δρ. McCarthy.

Τι είναι οι ασκήσεις αντίστασης

Η άσκηση αντίστασης είναι μια μορφή σωματικής δραστηριότητας που έχει σχεδιαστεί για να βελτιώσει την μυϊκή φυσική κατάσταση με την άσκηση ενός μυός ή μιας ομάδας μυών ενάντια σε κάποια εξωτερική αντίσταση.

Οι ασκήσεις αντίστασης είναι κάθε άσκηση που προκαλεί τη συστολή των μυών έναντι εξωτερικής αντίστασης. Αυτή η εξωτερική αντίσταση μπορεί να είναι αλτήρες (βάρη), το βάρος του σώματός σας, ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο προκαλεί την συστολή των μυών.

Παραδείγματα ασκήσεων αντίστασης

Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορείτε να ενισχύσετε τους μυς σας, είτε στο σπίτι είτε στο γυμναστήριο.

Διαφορετικοί τύποι ασκήσεων αντίστασης περιλαμβάνουν:

-Ελεύθερα βάρη: κλασικά εργαλεία προπόνησης δύναμης, όπως αλτήρες ή μπάρα

-Μηχανήματα με βάρη: συσκευές που έχουν ρυθμιζόμενα καθίσματα με λαβές προσαρτημένες είτε σε βάρη είτε σε υδραυλικές μπουκάλες

-Μπάλες γυμναστικής

-Ζώνες αντίστασης: μεγάλες λαστιχένιες ταινίες που παρέχουν αντίσταση όταν τεντώνονται. Είναι φορητές και μπορούν να προσαρμοστούν στις περισσότερες προπονήσεις. Οι ζώνες παρέχουν συνεχή αντίσταση σε όλη την κίνηση

-Το δικό σας σωματικό βάρος: βαθιά καθίσματα, push-ups και έλξεις.

Πηγές: scitechdaily.com , exercise.trekeducation.org.