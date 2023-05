8 τροφές που θα σε προστατεύσουν από τον ήλιο

Η αντηλιακή προστασία δεν υπήρξε πότε πιο νόστιμη. Και το οφείλει στις 5 υπερ-τροφές που σας παρουσιάζουμε.

Σωστό ή λάθος: το άγγιγμα του ήλιου μπορεί να γίνει (και) επικίνδυνη υπόθεση για την επιδερμίδα και την υγεία σας; Λάθος - αρκεί να βάλετε στο πιάτο σας αυτές τις ακόλουθες πεντανόστιμες τροφές.

Ο κήπος των εσπερι(δοει)δών

Αν για κάτι είναι γνωστά τα εσπεριδοειδή φρούτα, είναι για την υψηλή περιεκτικότητά τους σε βιταμίνη C. Και μπορεί η τελευταία να συνδέεται με την ενέργεια που δίνει στον οργανισμό μας, ωστόσο αυτό που ενδεχομένως αγνοείτε ότι είναι ότι αποτελεί ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που προστατεύει ενάντια στις βλάβες που προκαλεί η υπεριώδης ηλιακή ακτινοβολία.

Αυτό τουλάχιστον διατείνονται οι ερευνητές του Linus Pauling Institute του Πανεπιστημίου του Όρεγκον, σύμφωνα με τους οποίους η συγκέντρωση βιταμίνης C στην επιδερμίδα δημιουργεί ένα ισχυρό αντηλιακό στρώμα προστασίας. Γιατί συμβαίνει αυτό; Η βιταμίνη C δρα κατά των ελεύθερων ριζών κι, ως εκ τούτου, προλαμβάνει τις δερματικές βλάβες (π.χ. κοκκινίλες, πανάδες, καρκίνος) που μπορεί να προκύψουν από την έκθεση στον ήλιο. Επιπλέον, ενεργοποιεί κι επιταχύνει τη φυσική διαδικασία ίασης του οργανισμού. Με άλλα λόγια, ένα πορτοκάλι -το εσπεριδοειδές με την υψηλότερη συγκέντρωση βιταμίνης C- την ημέρα, τον γιατρό τον κάνει πέρα.

Γεμάτα βιταμίνη C, τα εσπεριδοειδή, πέρα από νόστιμες μαρμελάδες, γίνονται ασπίδα προστασίας για το δέρμα σας.

Εις τον αφρό της θάλασσας

Εντάξει, μπορεί να μην βρίσκουμε το σολομό στις όχθες του γιαλού, αλλά αξίζει να βουτήξετε στα βαθιά προκειμένου να τον βάλετε στο πιάτο σας. Για ποιο λόγο; Είναι πλούσιος σε Ω-3 λιπαρά οξέα τα οποία, με τη σειρά τους, είναι γνωστά για τις αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές τους και παράλληλα μειώνουν την ευαισθησία του δέρματος στην ηλιακή ακτινοβολία. Με άλλα λόγια, στην ερώτηση «Τι έχουμε απόψε για δείπνο;», η σωστή απάντηση είναι «Σολομό!»- τουλάχιστον 1-2 φορές την εβδομάδα. Κι αν νιώθετε ότι δεν μπορείτε να καταναλώσετε άλλο σολομό, μπορείτε να τον προσπεράσετε αρκεί να βάλετε στο πιάτο σας σκουμπρί, πέστροφα ή ρέγγες.

Ρίξτε μαύρο

Αν και είμαστε βέβαιοι ότι δε χρειάζεστε έξτρα παρακίνηση για να φάτε σοκολάτα, ήρθε η ώρα να προσθέσετε έναν ακόμη λόγο στην επιχειρηματολογία σας υπέρ αυτής της τροφής. Η σοκολάτα -και συγκεκριμένα η μαύρη σοκολάτα- περιέχει φλαβονοειδή, ουσίες που προσφέρουν προστασία από τον ήλιο μιας και, σύμφωνα με ερευνητικά στοιχεία, απορροφούν τις υπεριώδεις ακτίνες. Παράλληλα, οι ερευνητές διατείνονται ότι η μακροχρόνια κατανάλωση κακάο μπορεί να εμποδίσει την εμφάνιση ηλιακού ερυθήματος ενώ κάνει την επιδερμίδα πιο απαλή. Χρειάζεστε κι άλλη δικαιολογία για να πείτε «ναι» σε εκείνο το κομμάτι σοκολάτα;

Πέρα από φωτοπροστασία, η μαύρη σοκολάτα φέρνει ευτυχία! Πατήστε εδώ για να δείτε ποιες άλλες τροφές θα σας γεμίσουν χαρά.

Αρκούν 1-2 κομμάτια σοκολάτας καθημερινά για να πείτε "Στοπ!" στο βλαβερό άγγιγμα του ήλιου.

Χτυπήστε κόκκινο – όχι σε θερμοκρασία, αλλά στα φρούτα.

Ο λόγος για το καρπούζι, το πλέον λατρεμένο καλοκαιρινό φρούτο. Πέρα από ιδανικό επιδόρπιο, αυτή η τροφή είναι πλούσια σε λυκοπένιο, ένα αντιοξειδωτικό το οποίο μειώνει έως και 50% τη συγκέντρωση των ελεύθερων ριζών στο δέρμα. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, το προστατεύει από τυχόν βλάβες. Κι αν δεν έχετε όρεξη για καρπούζι, μπορείτε να το αντικαταστήσετε στο πιάτο σας, με μια λαχταριστή ντοματοσαλάτα μιας και οι ντομάτες αποτελούν εξίσου καλή πηγή λυκοπενίου.

Μπορεί ένα κοκτέιλ να προστατέψει την υγεία σας; Φυσικά και ναι! Πατήστε εδώ για να δείτε πώς θα φτιάξετε τα πιο νόστιμα και δροσιστικά κοκτέιλ.

Οι ντομάτες οφείλουν το υπέροχο κόκκινο χρώμα τους στο λυκοπένιο, ένα αντιοξειδωτικό που προστατεύει από τις δερματικές βλάβες.

Δώστε ένα καρότο – όχι στον ήλιο, αλλά στο δέρμα σας.

Πλούσια σε βήτα-καροτίνη, τα καρότα βάζουν στοπ στην επέλαση της ηλιακής ακτινοβολίας. Αυτό αποδεικνύει πρόσφατη Κορεάτικη έρευνα σύμφωνα με την οποία το δέρμα των ατόμων που καταναλώνουν 30 ml βήτα-καροτίνης ημερησίως (περίπου 6 καρότα), είναι πιο ανθεκτικό στις βλάβες τους ήλιου και τη φωτογήρανση.

Ψάξτε για ξηρά

Τα αμύγδαλα είναι πλούσια σε βιταμίνη Ε και σελήνιο, δύο ισχυρές αντιοξειδωτικές ουσίες που εξουδετερώνουν τις βλαβερές ελεύθερες ρίζες. Επιπλέον, η βιταμίνη Ε βάζει φρένο και στο πέρασμα του χρόνου μειώνοντας την ταχύτητα γήρανσης των ιστών και της δημιουργίας ρυτίδων.

Τα αμύγδαλα δρουν κατά της υπεριώδους ακτινοβολίας και της γήρανσης.

Πάρτε το πράσινο... τσάι για να προστατευτείτε από τον ήλιο.

Τα αντιοξειδωτικά που περιέχει κάνουν κυριολεκτικά θαύματα για την επιδερμίδα σας. Συγκεκριμένα, καταπολεμούν τις ελεύθερες ρίζες, μειώνουν τις φλεγμονές και εμποδίζουν την εμφάνιση του καρκίνου του δέρματος. Σε βάθος χρόνου δε, η καθημερινή κατανάλωση 1-2 φλιτζανιών αυτού του ροφήματος, βελτιώνει την όψη και την ελαστικότητα της επιδερμίδας σας.

Χειλάκι πετροκέρασο

Μπορεί να τα λατρεύετε για την υπέροχη γεύση τους, αλλά τα κεράσια δεν ανήκουν τυχαία στις υπερ-τροφές. Κι αυτό γιατί είναι πλούσια σε μελατονίνη, μια ουσία που προστατεύει το δέρμα από την υπεριώδη ακτινοβολία ενισχύοντας την παραγωγή νέων κυττάρων. Επιπλέον, τα κεράσια είναι πλούσια σε βιταμίνη C, τα οφέλη της οποίας για την ηλιοπροστασία είναι πολλαπλά.

Η εποχή των κερασιών δεν είναι τυχαία τα καλοκαίρι καθώς προστατεύουν το δέρμα από τις φωτοβλάβες.

Σημείωση: οι παραπάνω συμβουλές λειτουργούν επικουρικά και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν την συνηθισμένη αντηλιακή προστασία. Σε κάθε περίπτωση συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή.

Πηγή: spirossoulis.com