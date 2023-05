Απώλεια βάρους: Δύο tips για να διατηρήσετε τα κιλά που χάσατε

Αφού δουλέψετε για να χάσετε τα περιττά κιλά, η διατήρηση της απώλειας βάρους μπορεί να είναι πιο δύσκολη από ό,τι περιμένατε. Ενώ η διατήρηση της απώλειας βάρους μπορεί να είναι δύσκολη, ωστόσο, δεν είναι αδύνατη. Στην πραγματικότητα, οι έρευνες δείχνουν ότι γίνεται ευκολότερη με την πάροδο του χρόνου, με εκείνους που είναι σε θέση να διατηρήσουν την απώλεια βάρους για δύο έως πέντε χρόνια να έχουν αυξημένες πιθανότητες μακροπρόθεσμης επιτυχίας.

Το κλειδί της επιτυχίας είναι η δέσμευση για αλλαγές στη ζωή που θα σας εμποδίσουν να επιστρέψετε στις παλιές σας συνήθειες. Αν δυσκολεύεστε να διατηρήσετε τα κιλά σας μετά την επίτευξη του ιδανικού σας βάρους, λοιπόν, δείτε παρακάτω δύο πολύ απλούς τρόπους για να διατηρήσετε την απώλεια βάρους σας.

Προσθέστε περισσότερες πρωτεΐνες στη διατροφή σας



Η προσθήκη περισσότερων τροφίμων πλούσιων σε πρωτεΐνες στη διατροφή σας είναι μια άλλη αλλαγή στον τρόπο ζωής που μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση της απώλειας βάρους. Ένα άρθρο στο The American Journal of Clinical Nutrition μοιράζεται ότι η πρωτεΐνη μπορεί να αυξήσει τον κορεσμό, ή το αίσθημα πληρότητας, επηρεάζοντας τις ορμόνες που βοηθούν στη ρύθμιση του βάρους και της όρεξης. Όταν αισθάνεστε χορτάτοι, είναι λιγότερο πιθανό να ενδώσετε στην υπερκατανάλωση τροφής και να επανακτήσετε το βάρος. Μια μελέτη διαπίστωσε ότι όταν οι άνθρωποι κατανάλωναν πρωτεΐνες ως 30% των θερμίδων τους, μείωναν τη συνολική πρόσληψη κατά 441 θερμίδες την ημέρα.

Έρευνα στο The American Journal of Clinical Nutrition δείχνει, επίσης, ότι μια διατροφή με υψηλότερη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της μυϊκής μάζας, η οποία, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Adipocyte, μπορεί να αυξήσει το μεταβολισμό. Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Clinical Nutrition and Metabolic Care, η πρωτεΐνη βοηθά, επίσης, το σώμα να κάψει περισσότερες θερμίδες λόγω της αυξημένης διαιτητικής θερμογένεσης. Αυτό το υψηλό θερμικό αποτέλεσμα της πρωτεΐνης ενισχύει τον μεταβολισμό, ενώ βοηθά, επίσης, στον κορεσμό. Το αποτέλεσμα είναι ο οργανισμός να καίει περισσότερες θερμίδες σε σχέση με μια δίαιτα με χαμηλότερη κατανάλωση πρωτεϊνών, σημειώνει το Healthline.

Φάτε πρωινό



Αν και το φαγητό μπορεί να φαίνεται αντιφατικό για την απώλεια βάρους και τη διατήρηση των χαμένων κιλών, η κατανάλωση ενός υγιεινού πρωινού κάθε μέρα μπορεί πραγματικά να έχει θετικά αποτελέσματα στο βάρος σας. Μια μελέτη στο Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics έδειξε ότι όσοι έτρωγαν πρωινό που περιείχε φυτικές ίνες, βιταμίνες, ασβέστιο και άλλα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά είχαν χαμηλότερο δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) σε σύγκριση με όσους παρέλειπαν το πρωινό, ενώ και ένα άλλο άρθρο που δημοσιεύθηκε στο The American Journal of Clinical Nutrition επιβεβαίωσε ότι οι άνθρωποι που έτρωγαν τακτικά πρωινό είχαν μεγαλύτερη επιτυχία στη διατήρηση της απώλειας βάρους.

Επίσης, η έρευνα δείχνει ότι η κατανάλωση πρωινού φαίνεται να επηρεάζει τις άλλες συμπεριφορές ενός ατόμου που σχετίζονται με το βάρος, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης και της κατανάλωσης τροφίμων με μεγαλύτερη πυκνότητα θρεπτικών συστατικών. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι όσοι έτρωγαν πρωινό κατανάλωναν περισσότερες θερμίδες, αλλά στην πραγματικότητα είχαν λιγότερες πιθανότητες να είναι υπέρβαροι.

Ωστόσο, είναι ζωτικής σημασίας να καταναλώνετε ένα ισορροπημένο πρωινό πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά για να είναι αποτελεσματική αυτή η στρατηγική. Η υπερβολική κατανάλωση πρωινών με πρόσθετα σάκχαρα μπορεί να έχει αρνητική επίδραση στη διαχείριση της απώλειας βάρους σας, οπότε είναι καλύτερο να αποφεύγετε τις επιλογές στις οποίες έχει προστεθεί ζάχαρη για γεύση.

πηγή: newsbeast.gr