Το λάθος με τα χρήματα που κάνουν τα ζευγάρια και μπορεί να βλάψει τον γάμο τους

Αυτό το λάθος με τα χρήματα θα μπορούσε να είναι… επιζήμιο για τον γάμο σας. Τα ζευγάρια που αποτυγχάνουν να συζητήσουν τα οικονομικά τους και να εφαρμόσουν ένα σχέδιο για αποταμίευση ξοδεύουν πολύ χρόνο όταν πρόκειται να τσακωθούν για τα χρήματα.

«Το Νο. 1 λάθος είναι ότι αποφεύγουμε να ανοίγουμε συζήτηση για τα χρήματά μας. Δεν το συζητάμε προληπτικά. Περιμένουμε μέχρι να προκύψει κάτι, και μετά αντιδρούμε σε αυτό, και το κάνουμε για τα επόμενα 50 χρόνια», είπε στη New York Post ο προσωπικός οικονομικός σύμβουλος Ramit Sethi, παρουσιαστής της νέας σειράς του Netflix «How To Get Rich».Η σειρά οκτώ επεισοδίων έρχεται μετά τον Sethi, συγγραφέα του «I Will Teach You To Be Rich» και παρουσιαστή του podcast με το ίδιο όνομα, που «ελέγχει» τα οικονομικά των ανθρώπων και τους καθοδηγεί πώς να διαθέσουν τις οικονομίες τους για να ζήσουν τα μια πιο «πλούσια» ζωή.

Σε κάθε επεισόδιο, ο Sethi «ξεσκονίζει» τις τραπεζικές συναλλαγές των ανθρώπων για να προσδιορίσει το εισόδημα, το χρέος, τους λογαριασμούς ταμιευτηρίου και το ιστορικό δαπανών τους. Αυτό τον βοηθά να δει πού ξοδεύουν περισσότερο τα χρήματά τους. Τα ζευγάρια «δεν έχουν ένα “πλούσιο όραμα ζωής” μαζί, επειδή δεν έχουν όραμα για το τι πρέπει να κάνουν τα χρήματά τους», σημείωσε.

«Οι άνθρωποι θα διαφωνήσουν για τα μικροποσά που ξοδεύει ένα άτομο στην καθημερινότητά του. Πρέπει να σταματήσουμε να κάνουμε ερωτήσεις των 3 δολαρίων και να αρχίσουμε να κάνουμε ερωτήσεις 30.000 δολαρίων» τόνισε.



Αντί να «τιμωρήσετε» τον σύντροφό σας επειδή πλήρωσε μπριζόλα στο παντοπωλείο ή μια νέα τσάντα ενός γνωστού σχεδιαστή, ο Σέτι είπε ότι η μεγαλύτερη εικόνα για την εξοικονόμηση πρέπει να έχει σημασία για τα ζευγάρια. Τα πραγματικά έξοδα. Έτσι, είπε ότι τα ζευγάρια πρέπει να ρωτούν: «Ποια είναι τα σχέδιά μας για τις δαπάνες; Ποιο είναι το ποσοστό αποταμίευσής μας;».

«Εάν έχετε συμφωνήσει σε ποσοστό αποταμίευσης 4% και τελικά συμφωνήσετε ότι θα αυξήσετε αυτόν τον αριθμό κατά 1%, αυτή η απόφαση για τις αποταμιεύσεις και τις επενδύσεις σας, αξίζει εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια» ανέφερε ο ειδικός και πρόσθεσε: «Το να είστε εκ των προτέρων γνώστης για το οικονομικό μέλλον σας, θα μπορούσε να σώσει τον γάμο σας».

Ένα συγκλονιστικό 62% των ανθρώπων παραδέχονται ότι μαλώνουν με τον σύντροφό τους για τα χρήματα, σύμφωνα με έρευνα από την εταιρεία παροχής αμοιβαίων συντάξεων και επενδύσεων Royal London, την οποία έφερε στη δημοσιότητα η Independent. Επιπλέον το 33% δηλώνει ότι δεν είναι συμφωνεί με το τι πιστεύουν οι άλλοι αναφορικά με τις δαπάνες και την αποταμίευση.

Εκτός από τα παντρεμένα ζευγάρια, η δουλειά του Sethi είναι να βοηθά τους ανθρώπους να κατανοήσουν την ψυχολογία πίσω από τις συνήθειες δαπανών τους – και τους φόβους να μιλήσουν για τα χρήματα. Στην εκπομπή, αυτό περιλαμβάνει τη βοήθεια μιας νεαρής ιδιοκτήτριας σπιτιού για το πώς θα αντέξει οικονομικά το στεγαστικό της δάνειο και να βοηθήσει έναν διαζευγμένο ιδιοκτήτη επιχείρησης να τα βγάλει πέρα.



«Για τους περισσότερους ανθρώπους, τα οικονομικά είναι η μία αντιδραστική συναλλακτική απόφαση μετά την άλλη. Αυτό συμβαίνει γιατί οι περισσότεροι από εμάς κατά βάθος αγαπάμε τα χρήματα, αλλά επίσης τα μισούμε. Μας αρέσει αυτό που μπορεί να κάνουν για εμάς – ταξίδια, όμορφες εμπειρίες – αλλά μισούμε επίσης τη διαδικασία διαχείρισής τους. Πολλοί από εμάς έχουμε αρνητικές πεποιθήσεις», είπε. Είτε είστε παντρεμένοι είτε ζείτε ανεξάρτητα, το πρώτο βήμα που συμβουλεύει ο Sethi στην εκπομπή είναι η παρακολούθηση τεσσάρων αριθμών. Πρώτον, καθορίστε τα πάγια έξοδα κάποιου – το κόστος μιας υποθήκης, τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, τις πληρωμές αυτοκινήτου, τα είδη παντοπωλείου και το χρέος – και να κατανείμετε σε αυτό το 50 έως 60% της αμοιβής για το σπίτι κάθε μήνα.

Στη συνέχεια, το 5% έως 10% των κερδών κάποιου θα πρέπει να αφαιρείται αυτόματα από έναν μισθό σε έναν λογαριασμό ταμιευτηρίου για να ξεκινήσει ένα ταμείο έκτακτης ανάγκης – ή αυτό που ο Sethi αποκάλεσε «τα χρήματα που δεν χρειάζεστε για ένα έως πέντε χρόνια». Τρίτον, είπε, να κατανείμει από 5% έως 10% της αμοιβής που λαμβάνει από το σπίτι σε επενδύσεις. «Προφανώς, όσο περισσότερα τόσο το καλύτερο, γιατί έτσι δημιουργείς πλούτο», είπε ο Σέτι.



Και τέλος, προέτρεψε τους ανθρώπους να αφήσουν κατά μέρος το 20% έως 35% για να τα ξοδέψουν σε πράγματα που τους κάνουν ευτυχισμένους – είτε πρόκειται για ταξίδια, για φαγητό έξω, για ταινίες ή για κοκτέιλ. Ο Sethi πρότεινε τη ρύθμιση αυτόματων πληρωμών για την αποταμίευση για να διασφαλιστεί η κατανομή του κατάλληλου χρηματικού ποσού, έτσι ώστε οι άνθρωποι να μην ανησυχούν να το κάνουν μόνοι τους. Επιπλέον, εξαλείφει το δύσκολο έργο του καθορισμού και της τήρησης ενός προϋπολογισμού. «Συχνά θα ακούσετε τους ανθρώπους να λένε: «Προσπαθώ να αποταμιεύω στο τέλος του μήνα, αλλά είναι πραγματικά δύσκολο.» Η αποταμίευση χρημάτων είναι στην πραγματικότητα πιο εύκολη από το βούρτσισμα των δοντιών σας, επειδή μπορείτε να τα ρυθμίσετε αυτόματα τη στιγμή που πληρώνεστε. Σε μετατοπίζει από το να παίζεις άμυνα με τα χρήματά σου στο να παίζεις επίθεση», είπε.