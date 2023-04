Οι καλύτερες συμβουλές αντιγήρανσης για να σταματήσετε τη φθορά του χρόνου

Υπάρχουν απλούστεροι -και λιγότερο επεμβατικοί- τρόποι για να δείχνετε νεότεροι από το botox και την αισθητική χειρουργική. Δοκιμάστε να ενσωματώσετε μερικές από αυτές τις συνήθειες στην καθημερινή σας ρουτίνα που και θα δείτε ένα συνολικό όφελος τόσο για την εμφάνισή σας, όσο και τη συνολική σας ενέργεια προλαμβάνοντας την πρόωρη αντιγήρανση.

Φροντίστε το πρόσωπό σας

Απ' όλα τα μέρη του σώματός σας, το πρόσωπό σας και στη συνέχεια τα χέρια σας μπορούν πραγματικά να δείξουν την ηλικία σας εάν δεν λάβετε μέτρα για να διατηρήσετε το δέρμα σας υγιές. Αυτό περιλαμβάνει κοινές προφυλάξεις όπως η διατήρηση μιας ισορροπημένης διατροφής που είναι πλούσια σε καλά λίπη και η χρήση αντιηλιακών που προφυλάσσουν από την υπεριώδη ακτινοβολία. Επίσης, είναι σημαντικό να καθαρίζετε σχολαστικά το πρόσωπό σας και να το ενυδατώνετε με καλής ποιότητας προϊόντα κοσμετολογίας.

Κόψτε το κάπνισμα

Το κάπνισμα αυξάνει τις ρυτίδες λόγω της κίνησης του προσώπου και έχει επίσης αγγειοσυσταλτικό αποτέλεσμα, πράγμα που σημαίνει ότι πνίγει την κυκλοφορία των αιμοφόρων αγγείων ενώ συμβάλει στη μακροζωία.

Καταναλώστε βιταμίνη Β12

Η βιταμίνη Β12 βοηθά το σώμα σας να παράγει κολλαγόνο και ερυθρά αιμοσφαίρια, υποστηρίζει το ανοσοποιητικό σας σύστημα και ενθαρρύνει την υγιή λειτουργία των νεύρων. Η μειωμένη πρόσληψη της βιταμίνης Β12 μπορεί να προκαλέσει σοβαρή και μη αναστρέψιμη βλάβη, ειδικά στον εγκέφαλο και στο νευρικό σύστημα.

Πλούσιες πηγές βιταμίνης Β12 είναι το συκώτι, το μοσχάρι, το αρνί, τα ψάρια, τα αυγά και τα γαλακτοκομικά προϊόντα.

Καταναλώστε προβιοτικά

Τα πιο γνωστά προβιοτικά τρόφιμα είναι τα γαλακτοκομικά προϊόντα που έχουν υποστεί ζύμωση, όπως τα ρευστά όξινα γάλατα και γιαούρτια. Η ευεργετική δράση των προβιοτικών δημιούργησε συμπληρώματα διατροφής σε μορφή καψουλών, χαπιών, σκόνης ή υγρής μορφής.

Φάτε πρωτεΐνες

Ένα από τα βασικά μέτρα πρόληψης της πρόωρης γήρανσης είναι η διατήρηση της μυϊκής μάζας. Η απώλεια της μυϊκής μάζας αρχίζει για τους περισσότερους ανθρώπους μετά τα 30 έτη, με μια μέση απώλεια 8% έως τη δεκαετία των 70 ετών. Καταναλώνετε άφθονη πρωτεΐνη τρώγοντας επί παραδείγματι κρέας, κοτόπουλο, αυγά, άγριο σολομό και μικρά ψάρια όπως σαρδέλα και γαύρο. Η δε κατανάλωση πρωτεΐνης θα πρέπει να γίνεται ανά 3-4 ώρες. Υπάρχουν και οι φυτικές επί παραδείγματι φακές, φασόλια, ρεβίθια, tofu, tempeh, αμύγδαλα, φιστίκια, φιστικοβούτυρο, μανιτάρια, βρόμη, κολοκυθόσποροι, σπόροι chia και λαχανικά με μικρή ποσότητα πρωτεΐνης, όπως το μπρόκολο, τα λαχανάκια και το σπανάκι.

Ελαττώστε τη ζάχαρη

Σαν να μην έφτανε ο κίνδυνος για παχυσαρκία, διαβήτη και καρδιακές παθήσεις, η ζάχαρη μπορεί να επηρεάσει και το δέρμα.. Σε μια μελέτη του 2010, οι ερευνητές βρήκαν μια σύνδεση μεταξύ των διαιτητικών σακχάρων όπως η γλυκόζη και της μεγαλύτερης παραγωγής προηγμένων τελικών προϊόντων γλυκοποίησης.

Απολαύστε τη ζάχαρη σε μικρές ποσότητες και εστιάστε περισσότερο στην κατανάλωση μιας συνολικής ισορροπημένης διατροφής.

Κοιμηθείτε σε μια μεταξωτή μαξιλαροθήκη

Ο ανεπαρκής ύπνος συνδέεται με μια σειρά προβλημάτων υγείας, που κυμαίνεται από την κατάθλιψη έως τις καρδιαγγειακές παθήσεις. Βεβαιωθείτε ότι κοιμάστε καλά ενώ ένα μεταξωτό μαξιλάρι προφυλάσσει από τις ρυτίδες και τις σακούλες των ματιών.

Καταναλώστε υγιή λίπη

Τα υγιή λίπη ανήκουν στην ομάδα των λεγόμενων ακόρεστων λιπών. Τα βρίσκουμε σε τρόφιμα φυτικής προέλευσης, όπως το ελαιόλαδο, τα ψάρια (μπλε ψάρια, ιδιαίτερα πλούσια σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα), λευκά κρέατα, το αβοκάντο, τη σόγια, τον ηλίανθο ή το καλαμποκέλαιο.

Ασκηθείτε

Όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η άσκηση για την υγεία μας, αλλά για μερικούς από εμάς, η διατήρηση μιας συνεπούς ρουτίνας φυσικής κατάστασης μπορεί να είναι άπιαστη. Ένα κλειδί για να παραμείνετε συνεπείς με την άσκηση είναι να βρείτε μια δραστηριότητα που σας αρέσει οπότε αναζητήστε κάτι που σας ενθουσιάζει.

Διαχειριστείτε το άγχος σας

Βοηθήστε τον εαυτό σας να χαλαρώσει κάνοντας διαλογισμό και γιόγκα.

Κάντε απολέπιση στο πρόσωπό σας

Η απολέπιση αποβάλει το νεκρό δέρμα και καθαρίζει τους πόρους. Ωστόσο, η υπερβολική απολέπιση είναι αντιπαραγωγική και μπορεί να οδηγήσει σε ερεθισμούς. Η απολέπιση επιτρέπει και στα συστατικά των skincare προϊόντων να απορροφηθούν πιο αποτελεσματικά. Μην ξεχνάτε πως ο φυσιολογικός κύκλος ανανέωσης των κυττάρων ολοκληρώνεται κάθε 28 μέρες.

Χρησιμοποιείστε ρετινοειδή

Τα ρετινοειδή είναι μια οικογένεια συστατικών, με προέλευση την βιταμίνη Α. Έχουν την ικανότητα να απαλύνουν τις λεπτές γραμμές και τις ρυτίδες, καθώς ενεργοποιούν το φυσικό μηχανισμό παραγωγής υαλουρονικού οξέος και κολλαγόνου, τα οποία χαρίζουν ελαστικότητα και σφριγηλότητα στην επιδερμίδα.

Μειώστε το αλάτι

Για να μειώσετε σταδιακά το αλάτι, ξεκινήστε το μαγείρεμα με ενισχυτές γεύσης χωρίς αλάτι, όπως πιπεριές τσίλι, χυμό λεμονιού και φρέσκα βότανα. Όχι μόνο θα φαίνεστε λιγότερο πρησμένος/η, αλλά μια δίαιτα χαμηλής περιεκτικότητας σε νάτριο θα μειώσει επίσης τον κίνδυνο υψηλής αρτηριακής πίεσης και εγκεφαλικού επεισοδίου.

Πιείτε άφθονο νερό

Το νερό αποτελεί το πιο σημαντικό συστατικό του ανθρώπινου οργανισμού και είναι απαραίτητο για την επιβίωσή του. Αν το σώμα δεν λαμβάνει αρκετή ποσότητα νερού, το δέρμα θα αισθανθεί τις επιπτώσεις περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο όργανο. Η ενυδάτωση του δέρματος το κάνει να φαίνεται πιο λείο, πιο απαλό και με λιγότερες ρυτίδες.

Καταναλώστε βιταμίνη C

Ένας ορός βιταμίνης C μπορεί να προσφέρει αισθητά οφέλη. Πλούσια σε αντιοξειδωτικά στοιχεία, η Βιταμίνη C για το πρόσωπο, είναι πολύ δραστική ενάντια στις ελεύθερες ρίζες και παράλληλα διεγείρει την παραγωγή κολλαγόνου, κάνοντας το δέρμα πιο σφριγηλό.

.onmed.