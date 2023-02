Αυτό είναι το κόλπο για να διατηρούνται φρέσκα τα αβοκάντο

Το αβοκάντο, είναι μια ισχυρή, υγιεινή τροφή που όλοι θα μπορούσαν να επωφεληθούν αν προσθέσουν στη διατροφή τους. Έρευνες δείχνουν ότι μπορεί να υποστηρίξει την καρδιαγγειακή υγεία, να συμβάλει στην υγιή απώλεια και διαχείριση βάρους, να βοηθήσει στην υγεία των ματιών και μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της συνολικής ποιότητας διατροφής.

Πολλά από αυτά τα θαυματουργά οφέλη για την υγεία που σχετίζονται με αυτό το φρούτο οφείλονται στα θρεπτικά συστατικά που βρίσκονται στο αβοκάντο, όπως οι φυτικές ίνες, η βιταμίνη Β6, το φυλλικό οξύ, το μαγνήσιο και τα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα. Εκτός από τα θρεπτικά του προνόμια, το αβοκάντο είναι επίσης ένα απίστευτα ευπροσάρμοστο φρούτο. Μπορείτε να τα φάτε μόνα τους, να τα προσθέσετε σε smoothies, να κάνετε ντιπ με αυτά και να τα συμπεριλάβετε σε διάφορα πιάτα διαφορετικού στυλ. Ωστόσο, αυτό το αγαπημένο φαγητό έρχεται με ένα βασικό ελάττωμα: Χαλάει πολύ νωρίς, πριν προλάβετε να τα χρησιμοποιήσεις.

Υπάρχει τρόπος να διατηρήσετε τα αβοκάντο φρέσκα για περισσότερο;

Σύμφωνα με τον Nate Berg, σεφ εκπαιδευμένο στο Μαγειρικό Ινστιτούτο της Αμερικής για την UNFI, μπορείτε συνήθως να καταλάβετε εάν ένα αβοκάντο είναι έτοιμο από το πώς το νιώθετε στο χέρι σας. «Όταν ψάχνετε για ένα ώριμο αβοκάντο, πιέστε απαλά χρησιμοποιώντας την παλάμη του χεριού σας και όχι τα δάχτυλά σας», λέει ο Berg στο Eat This, Not That! «Αν είναι ώριμο και έτοιμο για κατανάλωση, το αβοκάντο θα είναι σφιχτό».

Ένα άλλο κόλπο που πιθανότατα έχετε ακούσει ότι αν έχει έντονο πράσινο χρώμα, το αβοκάντο είναι έτοιμο για κατανάλωση» λέει ο Berg. Αλλά αν φαίνεται ένα καφέ χρώμα, το αβοκάντο μπορεί να είναι υπερώριμο.

Θα πρέπει επίσης να σκεφτείτε πότε σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τα αβοκάντο σας όταν προσπαθείτε να επιλέξετε ένα στα καταστήματα. Για παράδειγμα, εάν χρειάζεστε το αβοκάντο σας την ίδια μέρα που ψωνίζετε, τότε θα θελήσετε να χρησιμοποιήσετε τα παραπάνω κόλπα για να βρείτε ένα ώριμο και έτοιμο.

Πώς θα τα διατηρήσετε περισσότερες ημέρες

«Αν χρειάζεται να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του, τυλίξτε κάθε αβοκάντο ξεχωριστά σε πλαστική μεμβράνη και φυλάξτε το στο ψυγείο», λέει η σεφ Melanie Underwood της Gather Culinary. «Ιδανικά, να το κάνετε αυτό πριν ωριμάσει — αν και είτε έτσι είτε αλλιώς, θα επιβραδύνει τη διαδικασία ωρίμανσης

Επιπλέον, μπορείτε να τα διατηρήσετε σας στην κατάψυξη. Αυτή είναι μια πολύ καλή συμβουλή εάν σκοπεύετε να τα χρησιμοποιήσετε σε smoothies ή ντιπ, επειδή η κατάψυξη μπορεί πραγματικά να τους δώσει μια μοναδική κρεμώδη υφή όταν αναμειγνύονται.

«Αν είναι ώριμα και δεν μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε αμέσως, ξεφλουδίστε, πολτοποιήστε και προσθέστε ένα κουταλάκι του γλυκού χυμό λεμονιού ή λάιμ ανά αβοκάντο», λέει η Underwood, «Στη συνέχεια, τοποθετήστε το σε ένα αεροστεγές δοχείο ή καλύψτε το με πλαστικό. τυλίξτε αγγίζοντας απευθείας την επιφάνεια του μείγματος”. Αφού γίνει αυτό, μπορείτε να το βάλετε στην κατάψυξη και να το φυλάξετε για άλλη μια μέρα.

Αφήνουμε το κουκούτσι του αβοκάντο

Αν θέλουμεε να καταναλώσουμε το μισό αβοκάντο, αποθηκεύουμε το άλλο μισό στο ψυγείο μαζί με το κουκούτσι του. Αυτό θα μας βοηθήσει να διατηρήσουμε φρέσκο μόνο το κομμάτι που καλύπτεται από το κουκούτσι. Συνεπώς, το υπόλοιπο κομμάτι που έρχεται σε επαφή με τον αέρα θα οξειδωθεί σύντομα και θα χάσει τη φρεσκάδα του.

Η μέθοδος με το κρεμμύδι

Κόβουμε 1/4 κρεμμυδιού σε χοντρά κομμάτια. Τα τοποθετούμε σε δοχείο που κλείνει αεροστεγώς και από πάνω βάζουμε το αβοκάντο. Κλείνουμε το δοχείο με το καπάκι και αποθηκεύουμε στο ψυγείο. Η μυρωδιά του κρεμμυδιού βοηθά στη διατήρηση του πράσινου χρώματος και της φρεσκάδας του αβοκάντο. Επιπλέον, το μόνο μέρος που έρχεται σε επαφή με το κρεμμύδι είναι η φλούδα του αβοκάντο κι έτσι η γεύση του φρούτου δεν αλλοιώνεται. Επίσης, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το κρεμμύδι αργότερα σε άλλη συνταγή.

