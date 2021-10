Η κλίση στην καθαριότητα και τις δουλειές του σπιτιού δεν είναι κάτι με το οποίο γεννιούνται οι άνθρωποι. Αντιθέτως, από τους περισσότερους θεωρείται καταναγκαστικό έργο, γι’ αυτό και τα αποτελέσματα δεν είναι πάντα τα επιθυμητά όταν καταπιάνεστε με τις δουλειές του σπιτιού.

Το μόνο που χρειάζεται πραγματικά είναι λίγη ευρηματικότητα και δημιουργικότητα και σύντομα θα αποκτήσετε το σπίτι που πάντα θέλατε. Ή να «κλέψετε» κάποια από τα μυστικά των ανθρώπων που έχουν πάντα ένα καθαρό και τακτοποιημένο σπίτι.



Ξέρουν πώς να κάνουν χώρο

Ακόμα κι αν δεν θεωρείτε τον εαυτό σας συλλέκτη «αντικειμένων», πολλά αντικείμενα, ρούχα, αξεσουάρ κ.α. φαίνεται να συσσωρεύονται στις ντουλάπες και τα ράφια σας. «Ξεκινήστε να ακολουθείτε τον κανόνα ένα μέσα, ένα έξω», λέει η Nancy Haworth της On Task Organizing σύμφωνα με το Readers’s Digest. «Όταν αγοράζετε κάτι καινούργιο, πετάτε, πουλάτε ή δωρίζετε ένα παλαιότερο αντικείμενο για να δημιουργήσετε χώρο για το νέο απόκτημά σας».

Διατηρούν άδειες τις διάφορες επιφάνειες

Τα συρτάρια όπου έχετε αποθηκεύσει διάφορα και ετερόκλητα μεταξύ τους αντικείμενα έχουν τη συνήθεια να «ξεχειλίζουν». Οι πάγκοι και τα τραπέζια ουσιαστικά «παρακαλούν» να γεμίσουν με την αλληλογραφία σας και άλλα αντικείμενα. Θέματα που οι άνθρωποι με καθαρά σπίτια αντιμετωπίζουν αμέσως. «Όταν διατηρείτε τις μεγάλες, επίπεδες επιφάνειες καθαρές, όχι μόνο είναι πιο ελκυστικές οπτικά, αλλά και πιο εύκολο να σκουπιστούν», λέει η Carrie Higgins, συγγραφέας του Organization Hacks και ιδρυτής του site Making Lemonade.

Έχουν συγκεκριμένο πρόγραμμα

Τα καθαρά σπίτια δεν καθαρίζονται μόνα τους ως εκ θαύματος. Οι τακτοποιημένοι άνθρωποι έχουν ένα «πρωτόκολλο» για να διατηρούν τα πράγματα στο σπίτι τους συντηρημένα και τακτοποιημένα. «Οι άνθρωποι με τακτοποιημένα σπίτια τείνουν να έχουν πρόγραμμα καθαρισμού και ρουτίνες, έτσι ώστε η σκόνη και τα ρούχα να μην έχουν χρόνο να συσσωρευτούν», λέει η Higgins. «Για παράδειγμα, ορίζουν μια καθορισμένη ημέρα για να σκουπίζουν ή να συμμαζεύουν το υπνοδωμάτιό τους, ώστε αυτές οι βασικές δουλειές να μην παραλείπονται ποτέ». Μερικές φορές μπορεί να χρειαστεί να κάνετε κάτι μικρό κάθε μέρα, αλλά τα αποτελέσματα σίγουρα θα είναι ανακουφιστικά.

Ξέρουν πώς να αναθέτουν εργασίες

Αν δεν ζείτε μόνοι σας, το χάος και η ακαταστασία είναι μια ομαδική προσπάθεια. Ως εκ τούτου, ο καθαρισμός θα πρέπει επίσης να είναι μια ομαδική προσπάθεια. Ο καθένας πρέπει να έχει εβδομαδιαίες δουλειές (ξεσκόνισμα, άδειασμα σκουπιδιών, σκούπισμα, σφουγγάρισμα κ.λπ.) που όχι μόνο δημιουργούν υπεύθυνους ενήλικες από παιδιά, αλλά και διευκολύνουν το να διατηρείται το σπίτι καθαρό -κάτι για το οποίο πρέπει να νοιάζονται όλοι στο σπίτι.

Χρησιμοποιούν καθημερινά αντικείμενα για να διατηρούν τα πράγματα καθαρά

Μην αναβάλλετε τον καθαρισμό του σπιτιού σας γιατί δεν έχετε τα απαραίτητα εφόδια. «Μπορείτε να καθαρίσετε τα παράθυρα χωρίς να αφήσετε ραβδώσεις με τη βοήθεια ενός φίλτρου καφέ», αναφέρει το Reader’s Digest. Τα φίλτρα καφέ και τα παλιά βαμβακερά μπλουζάκια λειτουργούν επίσης καλά για να αφαιρέσουν το υπόλοιπο χνούδι που έχει μείνει από τα στεγνά πανιά. Άλλη μια επαγγελματική συμβουλή; Εάν σκουπίσατε κάθετα έξω, βεβαιωθείτε ότι έχετε σκουπίσει οριζόντια στο εσωτερικό. Στη συνέχεια, θα ξέρετε αν το χαμένο σημείο είναι μέσα ή έξω.

Κάνουν τον καθαρισμό να μοιάζει λιγότερο με αγγαρεία

Εάν δεν είστε και πολύ των δουλειών του σπιτιού, είναι δύσκολο να φανταστείτε ότι θα μπορούσατε να τις κάνετε με έναν διασκεδαστικό τρόπο. Υπάρχουν όμως τρόποι για να ολοκληρώσετε μια εργασία ενώ αποσπάτε την προσοχή σας με κάτι που σας αρέσει. «Κάντε τον καθαρισμό ευχάριστο ακούγοντας τον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό, εκπομπή ή μουσική», λέει η Tisha Morris, συγγραφέας του Clutter Intervention: How Your Stuffing Keeping You Stucking. «Πάρτε ασύρματα ακουστικά Bluetooth για να έχετε την ελευθερία να μετακινηθείτε σε όλο το σπίτι, ενώ μπορείτε ακόμη και να παρακολουθείτε το αγαπημένο σας πρόγραμμα γυμναστικής κάνοντας όσα περισσότερα βήματα μπορείτε, για να θεωρηθεί ως προπόνηση».

