Γιατί πρέπει να αναζητάς το αρνητικό feedback για την ιδέα σου

Έχεις βρει την «τέλεια ιδέα». Είσαι ενθουσιασμένος και κάνεις τα πλάνα σου για να βγει αυτή η ιδέα στην αγορά. Αλλά εδώ υπάρχει ένα ακόμα κομμάτι που παίζει τον ρόλο του. Και οι περισσότεροι το παραβλέπουν: Πρέπει να αναζητήσεις… το αρνητικό feedback.

Ναι, αυτό λέει ο διάσημος επιχειρηματίας και συνιδρυτής του Linkedin, Reid Hoffman. Όπως εξηγεί ο διάσημος businessman στο βιβλίο του με τίτλο «Masters of Scale: Surprising Truths from the World’s Most Successful Entrepreneurs», τα αρνητικά σχόλια μπορεί να είναι πολύ χρήσιμα.

«Όταν ζητάτε συμβουλές και σχόλια από τους άλλους, μην ρωτάτε: ‘Τι πιστεύετε για την ιδέα μου;’. Αντ’ αυτού, ρωτήστε: ‘Τι πιστεύετε ότι είναι λάθος με την ιδέα μου; Γιατί πιστεύετε ότι η ιδέα μου δεν θα λειτουργήσει;’», λέει ο Hoffman.

Οι άνθρωποι συχνά πιστεύουν ότι κάποιος που αμφισβητεί μια ιδέα απλά δεν την καταλαβαίνει ή δεν είναι πολύ έξυπνος. «Αλλά αυτό είναι λάθος. Είναι οι έξυπνοι άνθρωποι που θα σου πουν ότι κάτι δεν λειτουργεί», τονίζει ο Hoffman.

Φυσικά είναι σημαντικό να ρωτήσεις τους σωστούς ανθρώπους. Όπως έχουμε ξανά πει και εδώ στο It’s Possible, έχει σημασία με ποιους ανθρώπους μοιραζόμαστε τις ιδέες και τα σχέδια μας. Φτιάξε την δική σου ομάδα, και από αυτά τα άτομα πάρε το χρήσιμο feedback που θες.

