Οι θεραπευτικές ιδιότητες της αλόης στο σώμα σας. Γιατί οι Αιγύπτιοι το ονόμαζαν το φυτό της αθανασίας;

Στην Αίγυπτο το ήξεραν σαν το φυτό της Αθανασίας και οι Αμερικανοί του Νότου το ονόμαζαν το ραβδί του ουρανού. Η Αλόη Βέρα έχει πολλές θεραπευτικές ιδιότητες, μερικές από αυτές ίσως ήδη τις γνωρίζετε



Το ξέρατε όμως ότι εκτός για την εξωτερική χρήση της σε περιπτώσεις εγκαυμάτων, κτλ. είναι πολύ ευεργετική όταν καταναλώνεται;



Η Αλόη περιέχει πάνω από 200 βιολογικά ενεργά στοιχεία όπως πολυσακχαρίτες, βιταμίνες, ένζυμα, αμινοξέα, και μέταλλα και προάγει την απορρόφηση των τροφών.



Σύμφωνα με την The Journal of Environmental Science and Health, η Αλόη έχει ιδιότητες κατά των βακτηριδίων,των ιών, και των μυκήτων, ιδιότητες που βοηθούν το ανοσοποιητικό σύστημα να καθαρίσει το σώμα από τις τοξίνες και την επίθεση παθογόνων. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά που προσφέρει ο χυμός της.



Άλατα



Η Αλόη περιέχει ασβέστιο, μαγνήσιο, χαλκό, χρώμιο,σελήνιο, νάτριο, σίδηρο, κάλιο και μαγγάνιο. Αυτά όλα μαζί ενεργοποιούν τον μεταβολισμό.



Ένζυμα



Η Αλόη Βέρα περιέχει ένζυμα όπως Αμυλάση και Λιπάση που βοηθούν στην πέψη διασπώντας τα λίπη και τα σάκχαρα.



Βιταμίνες



Μελέτες έδειξαν ότι η Αλόη περιέχει Β12 που απαιτείται για την παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων. Αυτό είναι ωραία νέα για τους χορτοφάγους ιδιαίτερα που συχνά δεν παίρνουν αρκετή Β12 με την τροφή τους.



Έχετε υπ’ όψιν όμως ότι δεν θα πρέπει να βασίζεστε μόνο στην Αλόη για την ημερήσια πρόσληψη βιταμίνης Β12. Άλλες μελέτες έδειξαν ότι παίρνοντας Αλόη σας βοηθά στην βιοδιαθεσιμότητα της βιταμίνης Β12 που σημαίνει ότι το σώμα μπορεί πιο εύκολα να την απορροφήσει και να την χρησιμοποιήσει, πράγμα που εμποδίζει την έλλειψη της. Η Αλόη επίσης είναι πηγή βιταμίνης Α,C,E, φολικού οξέως, χολίνης,B1, B2, B3 (νιασίνη) και B6.



Αμινοξέα



Η Αλόη περιέχει 20 από τα 22 αμινοξέα που απαιτούνται για το ανθρώπινο σώμα. Περιέχει επίσης σαλικυλικό οξύ που μάχεται τις λοιμώξεις και τα βακτήρια.



Άλλες χρήσεις της Αλόης



Εκτός από ένα εξαίρετο καθαριστικό του σώματος αφού απομακρύνει τις τοξίνες από το στομάχι,τα νεφρά,την σπλήνα,το συκώτι και τα έντερα, η Αλόη προσφέρει και άμεση ανακούφιση από δυσπεψία,έλκος και λοιμώξεις του εντέρου.Επίσης, δυναμώνει την πεπτική οδό και βοηθά στους πόνους των αρθρώσεων, πράγμα που την καθιστά μια καλή επιλογή για αυτούς που υποφέρουν από αρθρίτιδα.



Μελέτη έδειξε ότι ο χυμός της Αλόης όταν χρησιμοποιείται για ξέπλυμα του στόματος απομακρύνει την πλάκα αποτελεσματικά. Θεραπεύει επίσης έλκη στο στόμα.



Πώς να την λαμβάνετε



Η Αλόη μπορεί να καταναλωθεί κατ’ ευθείαν από το φυτό, αλλά ο ευκολότερος και πιο εύγευστος τρόπος είναι ίσως ο χυμός της που θα τον βρείτε σε πολλά καταστήματα βιολογικών προϊόντων. Μπορείτε επίσης να πάρετε φύλλα ή να κόψετε τα δικά σας φύλλα και να τα κάνετε χυμό.



Μπορείτε να αγοράσετε τον χυμό και να τον ανακατέψετε στους δικούς σας χυμούς ή smoothies ή απλά πιείτε τον σκέτο. Σιγουρευτείτε ότι αγοράζετε πραγματικό χυμό Αλόη που είναι από το ολόκληρο φύλλο ή το εσωτερικό της. Έχει μια κάπως πικρή γεύση και έτσι ίσως θέλετε να τον ανακατεύετε με άλλα πράγματα. Επάνω στο μπουκάλι υπάρχουν οδηγίες και συγκεκριμένες δόσεις για να πάρετε, αλλά καλό θα ήταν να συμβουλευτείτε κάποιον ειδικό στην φυσική διατροφή ή να κάνετε μόνοι σας έρευνα για την σωστή δοσολογία.