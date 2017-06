Independent: Πώς να επιβιώσεις σε μια τρομοκρατική επίθεση

Η εικόνα ενός νεαρού άντρα να τρέχει, κρατώντας στο χέρι του το ποτήρι με τη μπίρα του, προσπαθώντας να μη του χυθεί ούτε σταγόνα, την ώρα που ο τρόμος χτυπούσε το Λονδίνο το βράδυ του Σαββάτου, είναι μια από τις πιο διαδεδομένες των τελευταίων ημερών στο διαδίκτυο

Αρκετοί ήταν εκείνοι που αστειεύτηκαν και απόρησαν γιατί δεν την πέταξε για να τρέξει γρηγορότερα… Σύμφωνα πάντως με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Ιndependent, ο άντρας αυτός έκανε τελικά το σωστό για την ασφάλειά του.

Όπως υποστηρίζει ο πρώην αξιωματικός των βρετανικών ειδικών δυνάμεων John Geddes, ένα ποτήρι γεμάτο με μπίρα θα μπορούσε να σε βοηθήσει να επιβιώσεις από μια επίθεση τρομοκράτη με μαχαίρι. Ρίχνοντας στον επιτιθέμενο το υγρό, είτε ζεστό είτε κρύο, μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες επιβίωσής σου.

Ο Geddes προτείνει επίσης ένα χτύπημα στο κεφάλι του τρομοκράτη με έναν χαρτοφύλακα ή μία ομπρέλα ή ένα σκαμνί. Σύμφωνα με τον ίδιο, η καλύτερη προσέγγιση όταν αντιμετωπίζεις έναν επιτιθέμενο, είναι να συνασπίζεσαι με τους ανθρώπους γύρω σου και να δουλέψεις ομαδικά για να τον νικήσεις.

People fleeing #LondonBridge but the bloke on the right isn't spilling a drop. God Bless the Brits! pic.twitter.com/ceeaH0XxeX