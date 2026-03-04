Γιατί το κινητό σας φορτίζει αργά; Το απλό λάθος που καταστρέφει τη μπαταρία χωρίς να το ξέρετε

Όλοι έχουμε τη συνήθεια να αφήνουμε το κινητό στην πρίζα όλη τη νύχτα ή να περιμένουμε να φτάσει στο 1% για να το φορτίσουμε. Ωστόσο, οι σύγχρονες μπαταρίες λιθίου έχουν τους δικούς τους "κανόνες" και αν δεν τους ακολουθήσετε, η διάρκεια ζωής τους μειώνεται δραματικά μέσα σε λίγους μήνες.

Ο κανόνας του 20-80

Το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε είναι η πλήρης φόρτιση (100%) ή η πλήρης αποφόρτιση. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η μπαταρία "καταπονείται" όταν φτάνει στα άκρα της. Το ιδανικό εύρος λειτουργίας είναι μεταξύ 20% και 80%. Αν διατηρείτε το κινητό σας μέσα σε αυτά τα όρια, μπορείτε να διπλασιάσετε τους κύκλους ζωής της μπαταρίας σας.

Τι άλλο πρέπει να προσέξετε:

Η θερμότητα είναι ο εχθρός: Μη φορτίζετε το κινητό πάνω σε καναπέδες ή κάτω από το μαξιλάρι. Η θερμοκρασία που αναπτύσσεται "ψήνει" τα εσωτερικά στοιχεία.

Η θήκη "πνίγει" τη συσκευή: Αν το κινητό ζεσταίνεται κατά τη φόρτιση, αφαιρέστε τη θήκη προστασίας.

Πείτε "όχι" στους φθηνούς φορτιστές: Ένας κακός φορτιστής δεν έχει σταθερή τάση, με αποτέλεσμα να προκαλεί μικρο-διακυμάνσεις που φθείρουν τη μπαταρία.

Την επόμενη φορά που θα δείτε το κινητό σας να φτάνει στο 80%, μη διστάσετε να το βγάλετε από την πρίζα. Η μπαταρία σας θα σας ευγνωμονεί για χρόνια.