Γιατί μυρίζει άσχημα το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο; Το λάθος που κάνουμε όλοι και μας κοστίζει

Με την άνοδο της θερμοκρασίας, οι περισσότεροι οδηγοί αρχίζουν να χρησιμοποιούν το κλιματιστικό του αυτοκινήτου τους. Τι γίνεται όμως όταν αντί για δροσιά, μια δυσάρεστη οσμή "μούχλας" κατακλύζει την καμπίνα; Το πρόβλημα δεν είναι το ψυκτικό υγρό, αλλά κάτι πολύ πιο απλό.

Ο ένοχος κρύβεται πίσω από το ντουλαπάκι

Το φίλτρο καμπίνας (ή φίλτρο γύρης) είναι ο "πνεύμονας" του αυτοκινήτου σας. Συγκρατεί σκόνη, καυσαέρια και γύρη, εμποδίζοντάς τα να φτάσουν στα πνευμόνια σας. Με την πάροδο του χρόνου και την υγρασία, στο φίλτρο αναπτύσσονται βακτήρια και μύκητες, οι οποίοι ευθύνονται για τη χαρακτηριστική άσχημη μυρωδιά.

Πώς να το λύσετε μόνοι σας:

Ελέγξτε το εγχειρίδιο του αυτοκινήτου. Στα περισσότερα μοντέλα, το φίλτρο βρίσκεται πίσω από το ντουλαπάκι του συνοδηγού.

Αφαιρέστε το παλιό φίλτρο. Αν είναι γκρι ή μαύρο, χρειάζεται άμεση αλλαγή.

Αντικαταστήστε το με ένα φίλτρο ενεργού άνθρακα. Είναι ελάχιστα πιο ακριβό, αλλά απορροφά τις οσμές πολύ καλύτερα από το απλό χάρτινο.

Ψεκάστε τους αεραγωγούς με ένα ειδικό απολυμαντικό σπρέι κλιματιστικού για να εξοντώσετε τυχόν υπολείμματα μυκήτων.

Η αλλαγή του φίλτρου καμπίνας πρέπει να γίνεται κάθε 10.000-15.000 χιλιόμετρα ή μία φορά τον χρόνο, ιδανικά την άνοιξη. Είναι μια διαδικασία που διαρκεί 5 λεπτά, κοστίζει ελάχιστα και εξασφαλίζει ότι εσείς και τα παιδιά σας αναπνέετε καθαρό αέρα κατά τη διάρκεια της διαδρομής.