Πώς να φορέσεις τη δαντέλα στο πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν και να δείχνεις κομψή

Η δαντέλα είναι διαχρονική, θηλυκή και απόλυτα συνδεδεμένη με τις γιορτινές εμφανίσεις. Στο πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν μπορεί να γίνει το απόλυτο fashion statement, αρκεί να φορεθεί σωστά. Το μυστικό βρίσκεται στην ισορροπία: λίγη λάμψη, σωστό styling και καθαρές γραμμές.

1. Επένδυσε σε ένα κομμάτι-κλειδί
Αν δεν είσαι fan των υπερβολών, επίλεξε ένα μόνο δαντελένιο κομμάτι:

δαντελένιο φόρεμα
μπλούζα με διαφάνειες
κορμάκι από δαντέλα
Συνδύασέ το με πιο «ήσυχα» υφάσματα όπως σατέν, βελούδο ή tailored παντελόνι για να δείχνει chic και όχι φορτωμένο.

2. Προτίμησε σκούρες ή festive αποχρώσεις
Για ρεβεγιόν, η δαντέλα δείχνει πιο elegant σε:

μαύρο
μπορντό
σμαραγδί
navy
σαμπανιζέ
Αν επιλέξεις λευκή ή nude δαντέλα, φρόντισε το σχέδιο να είναι καθαρό και το outfit minimal.

3. Παίξε με τη διαφάνεια, όχι με την υπερβολή
Η δαντέλα είναι από μόνη της sexy. Δεν χρειάζεται:

βαθύ ντεκολτέ
υπερβολικά κοντό μήκος
έντονα κοψίματα
Λίγη διαφάνεια στα μανίκια, στην πλάτη ή στο τελείωμα αρκεί για να δώσει χαρακτήρα.

4. Total lace look; Ναι, αλλά σωστά
Αν θέλεις ολόκληρο outfit από δαντέλα, φρόντισε:

η γραμμή να είναι απλή
το μήκος να είναι midi ή maxi
τα αξεσουάρ να είναι διακριτικά
Ένα total lace φόρεμα με καθαρό styling δείχνει πολυτελές και απόλυτα γιορτινό.

5. Κράτησε τα αξεσουάρ minimal
Η δαντέλα δεν χρειάζεται ανταγωνισμό:

μικρά σκουλαρίκια ή λεπτά hoops
clutch χωρίς πολλά στοιχεία
ψηλοτάκουνα ή κομψά πέδιλα
Απέφυγε statement κοσμήματα και έντονα prints.

6. Μακιγιάζ & μαλλιά: ισορροπία
Με δαντέλα ταιριάζουν:

sleek μαλλιά ή χαλακές waves
λαμπερή επιδερμίδα
ένα έντονο στοιχείο: είτε κόκκινο κραγιόν είτε smoky μάτι, όχι και τα δύο

Τι να θυμάσαι
Η δαντέλα στο πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν δεν είναι θέμα τόλμης αλλά κομψότητας. Όσο πιο απλό το styling, τόσο πιο ακριβό δείχνει το αποτέλεσμα.

