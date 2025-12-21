Πώς να φορέσεις το κόκκινο τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά: Ιδέες που κάνουν statement

Το κόκκινο είναι το απόλυτο χρώμα των γιορτών. Συμβολίζει τη ζεστασιά, τη λάμψη και τη γιορτινή αυτοπεποίθηση, όμως θέλει σωστό styling για να δείχνει κομψό και σύγχρονο. Από casual εμφανίσεις μέχρι βραδινά looks για ρεβεγιόν, δες πώς να το φορέσεις σωστά – και ποια trends κυριαρχούν φέτος στα social media.

Κόκκινο φόρεμα: η safe αλλά εντυπωσιακή επιλογή

Ένα κόκκινο φόρεμα είναι πάντα σωστή επιλογή για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά.

Για Χριστούγεννα προτίμησε πιο «ζεστά» υφάσματα, όπως βελούδο ή πλεκτό.

Για Πρωτοχρονιά, σατέν, παγιέτες ή κόκκινο με μεταλλική λάμψη κάνουν το look πιο glamorous.

Styling tip: Κράτησε τα αξεσουάρ ουδέτερα (μαύρα, nude ή χρυσά) για να μην «βαρύνει» το σύνολο.

Total red look: το trend που βλέπεις παντού

Το μονόχρωμο κόκκινο outfit (παντελόνι, σακάκι ή φούστα στην ίδια απόχρωση) είναι από τις πιο δυνατές τάσεις. Το βλέπουμε έντονα σε Instagram και TikTok από fashion creators.

Πώς να το φορέσεις σωστά

Παίξε με διαφορετικές υφές (π.χ. κόκκινο σακάκι + σατέν τοπ).

Πρόσθεσε ένα statement παπούτσι ή clutch σε χρυσό ή μαύρο.

Κόκκινο σε λεπτομέρειες για πιο διακριτικό αποτέλεσμα

Αν δεν νιώθεις άνετα με έντονο χρώμα, το κόκκινο μπορεί να μπει στο look σου μέσω λεπτομερειών.

Κόκκινο κραγιόν

Τσάντα ή γόβες

Ζώνη ή σκουφάκι για πιο casual εμφανίσεις

Έτσι δίνεις γιορτινό χαρακτήρα χωρίς να αλλάξεις εντελώς το στιλ σου.

Κόκκινο και μαύρο: ο διαχρονικός συνδυασμός

Ο συνδυασμός κόκκινου με μαύρο είναι κλασικός και πάντα κομψός. Ένα κόκκινο top με μαύρο παντελόνι ή μια κόκκινη φούστα με μαύρο πουλόβερ λειτουργούν άψογα τόσο για οικογενειακά τραπέζια όσο και για βραδινές εξόδους.

Extra tip: Πρόσθεσε χρυσά κοσμήματα για πιο festive αποτέλεσμα.

Τι να προσέξεις

Απόφυγε πολλά έντονα χρώματα μαζί με το κόκκινο.

Διάλεξε απόχρωση που ταιριάζει στον τόνο της επιδερμίδας σου (κερασί, μπορντό, φωτεινό κόκκινο).

Άφησε το κόκκινο να είναι ο πρωταγωνιστής του outfit.

Το κόκκινο στις γιορτές δεν είναι απλώς τάση – είναι δήλωση. Με τις σωστές επιλογές μπορεί να δείχνει απόλυτα chic, μοντέρνο και γιορτινό, είτε το φορέσεις στο ρεβεγιόν των Χριστουγέννων είτε στο πρώτο outfit της νέας χρονιάς.

