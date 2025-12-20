3 τάσεις μακιγιάζ για τα Χριστούγεννα 2025 που βλέπουμε παντού

Τα Χριστούγεννα του 2025 θέλουν λάμψη, προσωπικότητα και μια πιο σύγχρονη προσέγγιση στο glam. Το μακιγιάζ φέτος δεν είναι υπερβολικό χωρίς λόγο, αλλά στοχευμένο: τονίζει ένα χαρακτηριστικό, παίζει με υφές και αφήνει χώρο στο δέρμα να «αναπνεύσει».
Αυτές είναι οι 3 τάσεις μακιγιάζ που κυριαρχούν φέτος στις γιορτές, με έμπνευση από Instagram και TikTok.
1. Soft Glam με λάμψη στο βλέμμα
Το έντονο contour και τα βαριά smoky υποχωρούν. Το soft glam επιστρέφει πιο φωτεινό και κομψό, με έμφαση στο βλέμμα.
Τι το χαρακτηρίζει:
- σατινέ ή shimmer σκιές σε σαμπανί, ροζ-χρυσό, μπρονζέ
- καθαρή, λαμπερή επιδερμίδα
- φυσικά φρύδια
- nude ή ροζ χείλη
Είναι η τάση που ταιριάζει σε όλα τα ρεβεγιόν, από οικογενειακό τραπέζι μέχρι πιο επίσημη έξοδο.
2. Cherry lips & καθαρό δέρμα
Τα κόκκινα χείλη επιστρέφουν δυναμικά, αλλά με νέο twist: το υπόλοιπο μακιγιάζ είναι minimal. Η τάση παίζει με την αντίθεση.
Τι βλέπουμε:
- cherry red, wine και cranberry αποχρώσεις
- ελάχιστο μακιγιάζ στα μάτια
- καθαρή, φυσική βάση χωρίς βαρύ contour
- mascara μόνο ή λεπτό eyeliner
Είναι chic, φωτογενές και απόλυτα εορταστικό.
3. Frosted eyes & icy highlights
Η πιο viral τάση των Χριστουγέννων 2025. Το frosted makeup αντλεί έμπνευση από το κρύο, τον πάγο και τα μεταλλικά στοιχεία.
Χαρακτηριστικά:
- ασημί, icy blue, παγωμένο λιλά
- glossy ή μεταλλικές υφές
- έντονο highlight σε ζυγωματικά και εσωτερικές γωνίες
- χείλη σε διάφανες ή ροζ αποχρώσεις
Δεν είναι για όλες τις ώρες, αλλά είναι ιδανικό για βραδινές εμφανίσεις και social media.
Ποια τάση σου ταιριάζει;
Θέλεις διαχρονική κομψότητα; Soft glam
Θέλεις statement χωρίς υπερβολή; Cherry lips
Θέλεις κάτι viral και εντυπωσιακό; Frosted eyes
Το ωραίο με το μακιγιάζ των Χριστουγέννων 2025 είναι ότι δεν σε περιορίζει. Μπορείς να διαλέξεις μία τάση ή να τις συνδυάσεις, αρκεί να νιώθεις άνετα και ο εαυτός σου.
Ανέβασε φώτα, βάλε μουσική και παίξε. Οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή.