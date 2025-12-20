3 τάσεις μακιγιάζ για τα Χριστούγεννα 2025 που βλέπουμε παντού

Τα Χριστούγεννα του 2025 θέλουν λάμψη, προσωπικότητα και μια πιο σύγχρονη προσέγγιση στο glam. Το μακιγιάζ φέτος δεν είναι υπερβολικό χωρίς λόγο, αλλά στοχευμένο: τονίζει ένα χαρακτηριστικό, παίζει με υφές και αφήνει χώρο στο δέρμα να «αναπνεύσει».

Αυτές είναι οι 3 τάσεις μακιγιάζ που κυριαρχούν φέτος στις γιορτές, με έμπνευση από Instagram και TikTok.

1. Soft Glam με λάμψη στο βλέμμα



Το έντονο contour και τα βαριά smoky υποχωρούν. Το soft glam επιστρέφει πιο φωτεινό και κομψό, με έμφαση στο βλέμμα.

Τι το χαρακτηρίζει:

σατινέ ή shimmer σκιές σε σαμπανί, ροζ-χρυσό, μπρονζέ

καθαρή, λαμπερή επιδερμίδα

φυσικά φρύδια

nude ή ροζ χείλη

Είναι η τάση που ταιριάζει σε όλα τα ρεβεγιόν, από οικογενειακό τραπέζι μέχρι πιο επίσημη έξοδο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ♥ AMY JOHNSTON | MAKEUP ♥ (@a.j_artistry)

2. Cherry lips & καθαρό δέρμα



Τα κόκκινα χείλη επιστρέφουν δυναμικά, αλλά με νέο twist: το υπόλοιπο μακιγιάζ είναι minimal. Η τάση παίζει με την αντίθεση.

Τι βλέπουμε:

cherry red, wine και cranberry αποχρώσεις

ελάχιστο μακιγιάζ στα μάτια

καθαρή, φυσική βάση χωρίς βαρύ contour

mascara μόνο ή λεπτό eyeliner

Είναι chic, φωτογενές και απόλυτα εορταστικό.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ♥ AMY JOHNSTON | MAKEUP ♥ (@a.j_artistry)

3. Frosted eyes & icy highlights



Η πιο viral τάση των Χριστουγέννων 2025. Το frosted makeup αντλεί έμπνευση από το κρύο, τον πάγο και τα μεταλλικά στοιχεία.

Χαρακτηριστικά:

ασημί, icy blue, παγωμένο λιλά

glossy ή μεταλλικές υφές

έντονο highlight σε ζυγωματικά και εσωτερικές γωνίες

χείλη σε διάφανες ή ροζ αποχρώσεις

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jianu Lorena ???? (@mkp.by.lorena)

Δεν είναι για όλες τις ώρες, αλλά είναι ιδανικό για βραδινές εμφανίσεις και social media.

Ποια τάση σου ταιριάζει;

Θέλεις διαχρονική κομψότητα; Soft glam

Θέλεις statement χωρίς υπερβολή; Cherry lips

Θέλεις κάτι viral και εντυπωσιακό; Frosted eyes

Το ωραίο με το μακιγιάζ των Χριστουγέννων 2025 είναι ότι δεν σε περιορίζει. Μπορείς να διαλέξεις μία τάση ή να τις συνδυάσεις, αρκεί να νιώθεις άνετα και ο εαυτός σου.

Ανέβασε φώτα, βάλε μουσική και παίξε. Οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή.